Světová jména kickboxu v Praze. KO Warriors nabídne největší pyramidu v Česku i korunovaci prvních bare-knuckle šampionů

Po dvou turnajích v pražském hotelu Grand Bohemia, kde se představil například český neporažený klenot mezi postojáři Václav Sivák, organizace KO Warriors mění působiště a v pořadí třetí turnaj uspořádá v holešovické Nové Spirále. Multižánrový kulturní prostor nabízí celou řadu show prvků, bojové sporty uvítá vůbec poprvé.
Vrcholem turnaje se zápasy K-1 i takzvaného bare knuckle boxu (box bez rukavic), pak bude čtyřčlenná pyramida. Té se bude účastnit celkem šest bojovníků ve váze do 73 kilogramů v malých rukavicích.
Promotéři zatím ohlásili tři jména. Prvním z nich je neporažený světový šampion organizace Enfusion Brandon Fos, který v deseti zápasech na holandské půdě jedné ze světových postojářských organizací dosud nenašel přemožitele. Své štěstí se rozhodl zkusit i Johannes Bass, německý bojovník, který v létě jen těsně prohrál na druhém turnaji KO Warriors s neporaženým Václavem Sivákem, i když podle mnohých mohlo jít bodové rozhodnutí i na jeho stranu.
Nejzářivějším jménem pyramidy pak v tuto chvíli je bojovník ONE FC Mamuka Usubyan. 22 výher, pouhé dvě porážky, statut několikanásobného šampiona Fair Fight a skalpy Milana Paleše, Žory Akopjana či Alekseje Uljanova.
“Už teď máme v pyramidě absolutní talent z celého světa. Bojovníky, kteří si tvrdou prací vybudovali své jméno na poli K-1, uspěli všemožně po světě a nyní se utkají v České republice o statut šampiona Grand Prix KO Warriors,” těší sportovního ředitele organizace Patrika Matějku.
Zbylá tři jména budou doplněna v příštích dnech. Podle spekulací by mělo jít minimálně o dva české bojovníky. Nasnadě je tak jméno Václava Siváka, jakožto neporaženého a aktuálně nejlepšího českého postojáře.
“Čtyři ze šesti bojovníků se náhodným losováním vlastní rukou dostanou do hlavní části pyramidy, zbylí dva dostanou kartu takzvaného Žolíka. Na dalším turnaji má pak vítěz Joker Fightu možnost vyzvat vítěze celé pyramidy,” uvádí Martin Wodecki, matchmaker organizace KO Warriors.
Kompletní šestice bude známa během září. Oficiální losování, které určí, kteří čtyři bojovníci se představí v Grand Prix a kteří dva vyplní Joker Fight, proběhne 9. října v Tančícím domě v Praze, kde organizace pořádá svůj večírek.
Vítěz celé pyramidy tak bude muset porazit hned dva soupeře v jeden jediný večer, čímž organizace KO Warriors navazuje na tradiční postojové turnaje Grand Prix.
Bojovat se bude ve třech kolech po třech minutách. V případě nerozhodného výsledku následuje extra round, který musí rozhodnout o soupeři. Ve finálovém zápase pak mají rozhodčí v případě remízy sáhnout i po druhém extra roundu.
Z hlediska finanční dotace na bojovníky se pak jedná o největší takový turnaj pod pravidly K-1 na českém území s celkovou částkou 78 tisíc eur. Na vítěze pyramidy čeká 30 tisíc eur. Vítěz Joker Fightu si odnese 15 tisíc eur a právo vyzvat v příštím roce šampiona pyramidy. V jejich pozdějším zápase pak také půjde o částku 30 tisíc eur.
Pyramidový formát turnaje se zrodil v 80. letech v japonském kickboxu. Byl atraktivní pro promotéry i diváky, protože během jediné noci korunoval jasného vítěze. Nizozemci, kteří hráli zásadní roli v rozvoji kickboxu, tento formát později přijali a proslavili. Nejznámější tradici pak zavedla od roku 1993 organizace K-1. Jejich slavný K-1 World Grand Prix probíhal formátem osmi bojovníků a tří zápasů pyramidy v jediný večer. Takové turnaje K-1 v Tokiu na přelomu tisíciletí přilákaly desetitisíce diváků do hal a miliony k televizním obrazovkám.
“V organizaci KO Warriors ctíme tradice a navazujeme na to, co celý svět bojových sportů tak bavilo právě v Japonsku nebo Nizozemsku. Dbáme na ryzí sportovní zážitek, chceme se vyhnout kontroverzím, rozmíškám bojovníků před zápasem a bizarnostem,” doplňuje Patrik Matějka.
Turnaj KO Warriors 3 proběhne 14. listopadu v holešovické Nové Spirále. Vedle pyramidy dojde i k historicky prvnímu titulovému zápasu pod pravidly bare knuckle boxingu. Na KOW 3 se představí i mladé české talenty Tomáš Pelant a Tobiáš Barták nebo moldavská senzace Maxim Dereli.
Stejně jako předchozí dvě akce jej živě přenáší Oneplay. Zatímco první dva turnaje probíhaly na místě jen pro uzavřenou společnost, na třetí turnaj bude během září uvolněno několik set vstupenek pro veřejnost.
Zdroj: KO Warriors