Světová jména kickboxu v Praze. KO Warriors nabídne největší pyramidu v Česku i korunovaci prvních bare-knuckle šampionů

Autor:
  8:23
Praha 11. září 2025 (PROTEXT) - Organizace bojových sportů KO Warriors plánuje se svým třetím turnajem uspořádat historicky největší pyramidu pod pravidly K-1 v Česku. 14. listopadu se v Holešovicích utká o 30 tisíc eur čtveřice světově uznávaných bojovníků. Organizace, jejíž doménou je právě tradiční disciplína K-1, ctí tradice tohoto sportu a chystá se do Asie.

Po dvou turnajích v pražském hotelu Grand Bohemia, kde se představil například český neporažený klenot mezi postojáři Václav Sivák, organizace KO Warriors mění působiště a v pořadí třetí turnaj uspořádá v holešovické Nové Spirále. Multižánrový kulturní prostor nabízí celou řadu show prvků, bojové sporty uvítá vůbec poprvé.

Vrcholem turnaje se zápasy K-1 i takzvaného bare knuckle boxu (box bez rukavic), pak bude čtyřčlenná pyramida. Té se bude účastnit celkem šest bojovníků ve váze do 73 kilogramů v malých rukavicích.

Promotéři zatím ohlásili tři jména. Prvním z nich je neporažený světový šampion organizace Enfusion Brandon Fos, který v deseti zápasech na holandské půdě jedné ze světových postojářských organizací dosud nenašel přemožitele. Své štěstí se rozhodl zkusit i Johannes Bass, německý bojovník, který v létě jen těsně prohrál na druhém turnaji KO Warriors s neporaženým Václavem Sivákem, i když podle mnohých mohlo jít bodové rozhodnutí i na jeho stranu.

Nejzářivějším jménem pyramidy pak v tuto chvíli je bojovník ONE FC Mamuka Usubyan. 22 výher, pouhé dvě porážky, statut několikanásobného šampiona Fair Fight a skalpy Milana Paleše, Žory Akopjana či Alekseje Uljanova.

“Už teď máme v pyramidě absolutní talent z celého světa. Bojovníky, kteří si tvrdou prací vybudovali své jméno na poli K-1, uspěli všemožně po světě a nyní se utkají v České republice o statut šampiona Grand Prix KO Warriors,” těší sportovního ředitele organizace Patrika Matějku.

Zbylá tři jména budou doplněna v příštích dnech. Podle spekulací by mělo jít minimálně o dva české bojovníky. Nasnadě je tak jméno Václava Siváka, jakožto neporaženého a aktuálně nejlepšího českého postojáře.

“Čtyři ze šesti bojovníků se náhodným losováním vlastní rukou dostanou do hlavní části pyramidy, zbylí dva dostanou kartu takzvaného Žolíka. Na dalším turnaji má pak vítěz Joker Fightu možnost vyzvat vítěze celé pyramidy,” uvádí Martin Wodecki, matchmaker organizace KO Warriors.

Kompletní šestice bude známa během září. Oficiální losování, které určí, kteří čtyři bojovníci se představí v Grand Prix a kteří dva vyplní Joker Fight, proběhne 9. října v Tančícím domě v Praze, kde organizace pořádá svůj večírek.

Vítěz celé pyramidy tak bude muset porazit hned dva soupeře v jeden jediný večer, čímž organizace KO Warriors navazuje na tradiční postojové turnaje Grand Prix.

Bojovat se bude ve třech kolech po třech minutách. V případě nerozhodného výsledku následuje extra round, který musí rozhodnout o soupeři. Ve finálovém zápase pak mají rozhodčí v případě remízy sáhnout i po druhém extra roundu.

Z hlediska finanční dotace na bojovníky se pak jedná o největší takový turnaj pod pravidly K-1 na českém území s celkovou částkou 78 tisíc eur. Na vítěze pyramidy čeká 30 tisíc eur. Vítěz Joker Fightu si odnese 15 tisíc eur a právo vyzvat v příštím roce šampiona pyramidy. V jejich pozdějším zápase pak také půjde o částku 30 tisíc eur.

Pyramidový formát turnaje se zrodil v 80. letech v japonském kickboxu. Byl atraktivní pro promotéry i diváky, protože během jediné noci korunoval jasného vítěze. Nizozemci, kteří hráli zásadní roli v rozvoji kickboxu, tento formát později přijali a proslavili. Nejznámější tradici pak zavedla od roku 1993 organizace K-1. Jejich slavný K-1 World Grand Prix probíhal formátem osmi bojovníků a tří zápasů pyramidy v jediný večer. Takové turnaje K-1 v Tokiu na přelomu tisíciletí přilákaly desetitisíce diváků do hal a miliony k televizním obrazovkám.

“V organizaci KO Warriors ctíme tradice a navazujeme na to, co celý svět bojových sportů tak bavilo právě v Japonsku nebo Nizozemsku. Dbáme na ryzí sportovní zážitek, chceme se vyhnout kontroverzím, rozmíškám bojovníků před zápasem a bizarnostem,” doplňuje Patrik Matějka.

Turnaj KO Warriors 3 proběhne 14. listopadu v holešovické Nové Spirále. Vedle pyramidy dojde i k historicky prvnímu titulovému zápasu pod pravidly bare knuckle boxingu. Na KOW 3 se představí i mladé české talenty Tomáš Pelant a Tobiáš Barták nebo moldavská senzace Maxim Dereli.

Stejně jako předchozí dvě akce jej živě přenáší Oneplay. Zatímco první dva turnaje probíhaly na místě jen pro uzavřenou společnost, na třetí turnaj bude během září uvolněno několik set vstupenek pro veřejnost.

 

Zdroj: KO Warriors

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohled do zákulisí Cirque du Soleil v Praze. Máme jedinečné fotky

Kanadský soubor Cirque du Soleil se poprvé v historii českých vystoupení představil pod vlastním šapitó. Na Letenské pláni v Praze vyrostl obří stan vysoký 19 metrů, ve kterém umělci uvádějí show...

Když potkáte v lese divočáka. Hlavně nikam nezdrhejte a zkuste si s ním v klidu promluvit

Kunratický, nebo taky Krčský či Michelský les, záleží na tom, z které strany do něho vstoupíte, je plný lesní zvěře. Narazit můžete na srny, mufllony, zajíce, ale také na divoká prasata.

Stačilo přidat pár mravenců. Zoo Praha přepisuje historii chovu luskounů a láká rekordní davy

Zoo Praha má za sebou letní prázdniny, které přilákaly nebývalé množství lidí. Letošní miliontý návštěvník přišel už 17. srpna, tedy dříve než loni. Co za tím stojí?

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

KVÍZ: Neznámé výroky známých osobností

Některé věty, které vyšly z úst současníků i historických osobností, jsou dostatečně známé a obvykle se nezmýlíme, máme-li určit autora výroku. Například to, že „toho bohdá nebude, aby český král z...

Užijte si babí léto s pivem v ruce! Některé zahrádky v Praze mají skutečně nevšední kouzlo

Kam zajít na pivo a hezkou večeři, dokud je ještě teplo? Restaurací se zahrádkou je v Praze spousta, ale jen některé jsou skutečně nezapomenutelné, tak jako by mělo každé první rande být. Varování:...

Tongji SEM na 8. místě v celosvětovém žebříčku FT 2025 Master in Management

11. září 2025  8:19

Omezený provoz na Strakonické v Praze. Silnici zasypaly pivní lahve

Vysypané pivní lahve a basy z nákladního auta v Praze omezily ve čtvrtek ráno kolem 5:00 provoz na frekventované Strakonické ulici v Malé Chuchli. Podle policie je vysypaný náklad odklizen a...

11. září 2025  7:22,  aktualizováno  8:14

Harmony fest v Jablonci nad Nisou

Letní scénu Eurocentra v Jablonci nad Nisou obsadí v sobotu od 11 do 23 hodin druhý ročník Harmony Festu. Multižánrový festival propojuje mnoho cest i žánrů.

11. září 2025  8:10

Shanghai Electric hlásí za první pololetí 2025 vyšší tržby i zisky

11. září 2025  8:03

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Žluté čáry hyzdí bránu na Vyšehradě. Kdo by v ní parkoval, odmítá je ředitel

Na rušivé žluté vodorovné dopravní značení protínající historickou Táborskou bránu na Vyšehradě upozornil na sociálních sítích vyšehradský ředitel Petr Kučera. Při následné komunikaci s dopravním...

11. září 2025  6:32,  aktualizováno  6:32

Živě: Která stavba letos zvítězí v soutěži Stavba roku Středočeského kraje?

11. září 2025  6:05

Chomutov má třetího primátora. Po skandálech předchůdců chce vrátit městu důvěru

Padesátitisícový Chomutov má v tomto volebních období už třetího primátora. Po dvou předchůdcích, které vyšetřuje policie, se vedení města ujal Milan Märc. Jak chce obnovit důvěru občanů, co říká na...

11. září 2025  6:02,  aktualizováno  6:02

Živě: Zastavme epidemii závažných kardiovaskulárních onemocnění!

11. září 2025

Ve dvou litvínovských ulicích se rekonstruuje vozovka

Nových povrchů se dočkají ulice U Koldomu a Hamerská. V prvně jmenované ulici potrvají práce do 30. září, ve druhé do 11. října.

11. září 2025  5:59

Po referendu chystají studii a mění okna. Koupená zbrojnice slouží jen jako sklad

Ačkoliv podle zákonem daných podmínek nejsou výsledky březnového referenda ve Znojmě závazné, vedení města před samotným hlasováním avizovalo, že je za závazné považovat bude. Přípravy na předělání...

11. září 2025  5:12,  aktualizováno  5:12

Fanoušci doufají v pokračování Halo. Sci-fi seriál odkoupil streamovací gigant

Historie herní série Halo se píše již nejméně osmnáctým rokem. Ta seriálová se loni naopak dopsala po dvou letech a dvou natočených sezonách. Platforma Paramount+ si od akčního sci-fi seriálu s...

11. září 2025  5:09

Obyvatelé domu hrůzy obtěžovali okolí, Javorník je nahradí mladými rodinami

Ještě nedávno byl jeden z paneláků v Jánošíkově ulici v centru Javorníku na Jesenicku nedaleko hranic s Polskem častým terčem pozornosti policie. Žili zde sociálně slabí lidé, kteří se podle místních...

11. září 2025  5:02,  aktualizováno  5:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.