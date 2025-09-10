Světová premiéra vozu AVATR VISION XPECTRA: AVATR představuje originální design v Mnichově

Mnichov 10. září 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost AVATR Technology uspořádala v německém Mnichově v prostoru UTOPIA München prezentaci „Brilliant New Horizon AVATR Brand Day". Na akci se představil první vizionářský automobil s emoční inteligencí (EI) na světě AVATR VISION XPECTRA po boku limitované edice AVATR 012, vytvořené ve spolupráci s Kimem Jonesem, exkluzivní zakázkové edice AVATR 11 Royal Edition, luxusního městského SUV AVATR 07 nebo luxusního sportovního sedanu AVATR 06. Tyto hvězdné modely, které spolu vytvářejí novou dimenzi luxusu, budou k vidění také od 9. do 14. září na autosalonu v Mnichově 2025, kde se značka chystá naplno představit své systematické úspěchy v oblasti originálního designu a inteligentních technologií.

Inspirací pro design modelu AVATR VISION XPECTRA byla „síla přírodní energie". Jeho exteriér se vyznačuje čistými, odvážnými liniemi, které vytvářejí silný, ale vyrovnaný výraz, zatímco interiér kombinuje pečlivě vybrané materiály s nejmodernějšími technologiemi a vytváří inteligentní, personalizovaný a přitom podmanivý prostor. Jak uvedl šéfdesignér Nader: „AVATR VISION XPECTRA je emočně inteligentní společník, který je utvářen energií a propojen citem. Tady se každá cesta stává živým vyjádřením ‚emocionálního luxusu'."

Světová premiéra modelu AVATR VISION XPECTRA představuje nejen nový počin značky AVATR na poli originálního designu, ale odráží také směr, kterým se značka ubírá, zaměřený na základní koncept „emocionálního luxusu". Společnost AVATR uvedla, že je i nadále připravena kombinovat originální design s inteligentní technologií, aby tak přinesla mobilitu budoucnosti, která překonává očekávání a redefinuje představivost.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2766856/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2766857/2.jpg

KONTAKT: Xue Sun, sunxue@longwisepr.com

 

