Světová premiéra vozu AVATR VISION XPECTRA: AVATR představuje originální design v Mnichově

Inspirací pro design modelu AVATR VISION XPECTRA byla „síla přírodní energie". Jeho exteriér se vyznačuje čistými, odvážnými liniemi, které vytvářejí silný, ale vyrovnaný výraz, zatímco interiér kombinuje pečlivě vybrané materiály s nejmodernějšími technologiemi a vytváří inteligentní, personalizovaný a přitom podmanivý prostor. Jak uvedl šéfdesignér Nader: „AVATR VISION XPECTRA je emočně inteligentní společník, který je utvářen energií a propojen citem. Tady se každá cesta stává živým vyjádřením ‚emocionálního luxusu'."
Světová premiéra modelu AVATR VISION XPECTRA představuje nejen nový počin značky AVATR na poli originálního designu, ale odráží také směr, kterým se značka ubírá, zaměřený na základní koncept „emocionálního luxusu". Společnost AVATR uvedla, že je i nadále připravena kombinovat originální design s inteligentní technologií, aby tak přinesla mobilitu budoucnosti, která překonává očekávání a redefinuje představivost.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2766856/1.jpg
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2766857/2.jpg
KONTAKT: Xue Sun, sunxue@longwisepr.com