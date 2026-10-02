Nadcházející sezona Formule E přinese nové závodní vozy GEN4, které stanovují dosud nevídaná měřítka z hlediska rychlosti, udržitelnosti a inovací v motoristickém sportu. Závodní monoposty GEN4 nabízejí strhující zrychlení, vysoký točivý moment a trvalý, aktivní pohon všech kol. Jedná se o nejrychlejší (nejvyšší rychlost 335 km/h) a nejvýkonnější vozy (nejvyšší výkon 815 k) v historii Formule E. Bridgestone bude podporovat dynamické a vzrušující závody Formule E inovativními pneumatikami „POTENZA“, které maximalizují výkony závodních monopostů GEN4.
Světová premiéra značky Bridgestone ve Formuli E se uskutečnila 30. září v Římě (Itálie).
Aktivity značky Bridgestone v motoristickém sportu a její vstup do Formule E
Motoristický sport je pro značku Bridgestone zdrojem vášně, ale také výzvou k posouvání limitů. Zaměstnanci společnosti Bridgestone na celém světě vycházejí ze základního principu, že „na pneumatikách závisejí životy“, a již více než 60 let pracují jako jeden tým na překonávání výzev v motoristickém sportu. Bridgestone tímto úsilím rozvíjí hrdost, vášeň, technologické i provozní přednosti, vynikající talenty a sílu značky, a to vše přivádí k dokonalosti v extrémních podmínkách motoristického sportu. Bridgestone využívá motoristický sport jako „mobilní laboratoř“. Cenné zkušenosti a nejmodernější technologie získané v závodech přitom obratem vkládá do evoluce pneumatik pro koncové spotřebitele i firemní zákazníky.
Bridgestone bude po vstupu do Formule E, nejmodernější platformy, pokračovat ve zdokonalování svých technologií a vylepšování vlastností svých produktů i výrobních postupů. Bridgestone spolupracuje s různými partnery a rozvíjí s nimi iniciativy pro udržitelnost v celém hodnotovém řetězci s cílem vytvářet společenskou hodnotu. Bridgestone bude společně s fanoušky motoristického sportu a partnery na celém světě sdílet vzrušení a emoce doprovázející závody a sdílet svou vášeň pro motorsport s fanoušky po celém světě. Tímto způsobem bude i nadále přispívat k rozvoji kultury motoristického sportu plné výzev a inovací pro budoucnost.
Jedinečnost Formule E
Formule E je vrcholné mistrovství závodů zcela elektricky poháněných vozů pod záštitou FIA. Od založení seriálu v roce 2014 jsou všechny závodní monoposty poháněny elektricky a využívají výhody čistého provozu elektrických pohonů. Závody se konají nejen na mezinárodních závodních okruzích, ale také na okruzích vytyčených v ulicích významných velkoměst po celém světě, jakými jsou Monako, Sao Paulo, San-ja nebo Tokio. Formule E prochází díky aktivnímu vystupování na sociálních sítích a jedinečným programům, mezi něž patří například „FIA Girls on Track“, rychlým rozvojem a oslovuje již více než 400 milionů fanoušků na celém světě. Cílem tohoto sportu je „vytvářet pokrok, který přináší vzrušující zážitky“. Formule E názorně ukazuje, že závody elektromobilů jsou mnohem víc než jen zdrojem inspirace, protože podporují skutečnou, měřitelnou změnu.
Pneumatiky Bridgestone „POTENZA“ podporují výkony monopostů GEN4
Monoposty GEN4 se mohou pochlubit výjimečnými výkony, mezi něž patří ohromující zrychlení z 0 na 100 km/h za pouhých 1,8 sekundy, nejvyšší rychlost 335 km/h a enormní nejvyšší výkon 600 kW (815 k) ve spojení s vysokým točivým momentem přenášeným na vozovku trvalým, aktivním pohonem všech kol. Požadavky na pneumatiky jsou v důsledku toho nejvyšší v historii.
Společnost Bridgestone vyvinula s ohledem na požadované vysoké výkony pneumatiku „POTENZA GEN4“. „POTENZA GEN4“ nabízí vysokou přilnavost umožňující maximalizovat výkony monopostu, schopnost přizpůsobit se široké škále různých provozních a povětrnostních podmínek na celém světě a odolnost nezbytnou pro poskytování vysokých výkonů od startu až do cíle závodu.
Bridgestone navíc nově vyvinul pneumatiku do deště s označením „POTENZA GEN4 for TYPHOON TYRE“, která umožňuje stabilní jízdu dokonce i v hustém dešti. Pneumatika „POTENZA GEN4 for TYPHOON TYRE“ poskytuje vynikající přilnavost na mokru, a to i za podmínek s velkým množstvím vody na vozovce. Bridgestone bude dodávkami obou druhů pneumatik „POTENZA GEN4“ a „POTENZA GEN4 for TYPHOON TYRE“ vášnivě podporovat vzrušení ze závodů Formule E ve všech provozních a povětrnostních podmínkách.
Závazek vytvářet lepší budoucnost
Bridgestone dosáhl u pneumatik GEN4 65% podílu materiálů z recyklátů a obnovitelných zdrojů. Každá pneumatika je vyrobena ze surovin, jakými jsou saze získávané z pyrolýzního oleje vznikajícího při recyklaci použitých pneumatik nebo silika vyráběná z rýžových slupek. Přírodní kaučuk pochází z dodavatelských řetězců, které byly společností Bridgestone kompletně prověřeny, splňují požadavky ověřovacího systému GPSNR a jsou ověřeny třetí stranou. K výrobě tepla i elektrické energie používaných při výrobě pneumatik jsou navíc ze 100 % využívány energie pocházející z obnovitelných zdrojů, aby bylo při výrobě pneumatik dosaženo uhlíkové neutrality. Kromě toho se také podařilo snížit emise CO2 v logistice podporou nízkoemisní dopravy. Bridgestone navíc prostřednictvím tvůrčí spolupráce s partnery rozvíjí iniciativy pro udržitelnost napříč celým svým hodnotovým řetězcem. Mezi tyto iniciativy patří například chemická recyklace použitých pneumatik.
Světová premiéra značky Bridgestone ve Formuli E se uskutečnila v Římě (Itálie)
Světová premiéra značky Bridgestone ve Formuli E před sezonou 2026/27 se uskutečnila 30. září v Římě (Itálie). Akce se zúčastnili zástupci FIA, Formule E a týmů spolu s jezdci, novináři a influencery z celého světa.
Yasuhiro Morita, globální generální ředitel společnosti Bridgestone Corporation, na akci projevil svou vášeň pro vstup do mistrovství světa ABB FIA Formule E. Hiroshi Imai, produktový ředitel odpovědný za globální motoristický sport, a Emilio Tiberio, technický ředitel divize WEST, následně představili technologie použité v pneumatikách GEN4. Poprvé bylo na pneumatikách GEN4 prezentováno globálnímu publiku nové logo Bridgestone pro motoristický sport spolu se specifickými designovými prvky.
Odpoledne byl v evropském technickém centru společnosti Bridgestone inženýry a testovacími jezdci představen také výrobní provoz spolu se zákulisím vývoje pneumatik pro elektrické monoposty GEN4.
Yasuhiro Morita, globální generální ředitel a statutární výkonný ředitel, Bridgestone Corporation:
“Náš návrat do mistrovství světa FIA je vzrušující comeback, který ztělesňuje historii vášně a inovací společnosti Bridgestone. Naší misí je „sloužit společnosti vynikající kvalitou“. Při jejím naplňování pokračujeme v posouvání limitů s neukojitelnou touhou po výkonech a se smyslem pro odpovědnost vytvářením lepší budoucnosti prostřednictvím aktivit v motoristickém sportu. Na vrcholné scéně Formule E budeme dále rozvíjet rovnováhu mezi sportovními výkony a udržitelností a razit cestu nové budoucnosti mobility. Těšíme se, že budeme společně s organizátory, týmy, jezdci, partnery a fanoušky vytvářet novou budoucnost”.
Jeff Dodds, generální ředitel, Formule E:
“S potěšením vítáme Bridgestone ve Formuli E v roli našeho exkluzivního dodavatele pneumatik pro sezonu 2026/27 i další roky. Bridgestone je pro nás nyní, kdy vstupujeme do nové vzrušující éry, skvělým partnerem díky kombinaci bohaté historie v motoristickém sportu a nejmodernějších udržitelných inovací. Závodní vozy GEN4 reprezentují vrchol udržitelné konstrukce v motoristickém sportu. Těším se, že budeme se společností Bridgestone spolupracovat na dalším redefinování elektromobilových závodů a stát v čele závodu o pokrok na závodních okruzích i mimo ně”.
Marek Nawarecki, hlavní sportovní ředitel mistrovství, FIA:
“Jmenováním společnosti Bridgestone exkluzivním dodavatelem pneumatik pro mistrovství světa ABB FIA Formule E v době našeho vstupu do éry GEN4 začínáme psát novou vzrušující kapitolu. Pneumatiky sehrají klíčovou roli v dosahování úrovně sportovních výkonů a hospodárnosti, kterou od této nové generace závodních vozů Formule E očekáváme. Vycházíme ze spolupráce, kterou jsme rozvíjeli již v průběhu vývoje pneumatik GEN4, a těšíme se, že budeme v této práci se společností Bridgestone, Formulí E a týmy pokračovat. Výsledkem jsou pneumatiky, které splňují náročné požadavky mistrovství světa ABB FIA Formule E a budou přispívat k vyrovnaným a dramatickým závodům. Tím také zvýší atraktivitu Formule E jak pro jezdce, tak pro fanoušky”.
Hiroshi Imai, výkonný ředitel, produktový ředitel odpovědný za globální motoristický sport, Bridgestone Corporation:
“Jsme opravdu nadšeni, že můžeme na nové scéně Formule E prezentovat světu technologie a vášeň společnosti Bridgestone. Při vývoji pneumatik POTENZA GEN4 jsme posouvali limity našich technologií, aby bylo možné naplno využívat nesmírné výkony monopostů GEN4. Především nově představená pneumatika POTENZA GEN4 for TYPHOON TYRE reprezentuje symbolickou evoluci pro éru GEN4, která jezdcům poskytne jistotu za volantem dokonce i na mokrém povrchu. Tím, že od samého počátku podporujeme vývoj výrazně zdokonalených monopostů GEN4, posouváme kupředu také iniciativy zaměřené na uhlíkovou neutralitu a cirkulární hospodářství, čímž se snažíme o dosažení udržitelného motoristického sportu. Budeme i nadále dodávat nejvyšší kvalitu na závodní okruhy po celém světě, abychom fanouškům automobilových závodů přinášeli nové vzrušení a inspiraci”.
Titulární sponzorství čtyř závodů v sezoně 2026/27
Bridgestone bude dodávat pneumatiky pro všechny závody sezony 2026/27 a různými akcemi obohatí program jednotlivých závodních podniků. Bridgestone bude také titulárním sponzorem níže uvedených čtyř závodů, pro něž připravuje speciální doprovodný program, díky němuž si návštěvníci závody ještě více užijí.
Zdroj: Bridgestone
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59437.