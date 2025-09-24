Světová špička v saunových rituálech v Praze: Sauna Herbal Cup již za dva měsíce

Do Čestlic dorazí absolutní světová špička – nejlepší saunamasteři ze 17 zemí. Každé vystoupení slibuje intenzivní zážitek a show, která kombinuje sílu bylinných rituálů, moderní saunové performance, hudbu, příběhy i neodolatelné vůně, který pohltí všechny smysly. Jedinečnou atmosféru festivalu umocní prostředí venkovních saun, Římských lázní i orientálních relaxačních prostor, kde se bude odehrávat bohatý doprovodný program.
„Sauna Herbal Cup je za deset let své existence fenoménem, který do Prahy pravidelně přivádí elitu světového saunového umění i širokou veřejnost. Jubilejní ročník nabídne skutečně mimořádnou show a potvrzuje, že Aquapalace Praha je evropským centrem moderní saunové kultury,“ říká Vladana Horáková, generální ředitelka Aquapalace Praha.
A to není vše. Během pěti dnů festivalu a Mistrovství světa se můžete v rámci doprovodného programu těšit na magická vystoupení v panoramatické sauně, očistné metličkové rituály, silné přírodní výluhy, voňavé čaje, noviny ze světa aromaterapie a mnoho dalšího.
Buďte u toho i vy a zažijte festival, jaký nemá ve světě obdoby. Dopřejte si dokonalý relax a inspiraci.
Vstupenky a více informací najdete na www.aquapalace.cz