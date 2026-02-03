Světové ekonomické fórum označilo továrnu Hisense za první „maják zaměřený na zákazníka" v televizním průmyslu na světě

Toto ocenění bylo oznámeno v rámci globální sítě WEF Global Lighthouse Network, která oceňuje průmyslové podniky využívající pokročilé digitální technologie ke zvyšování hodnoty pro zákazníky, zkracován doby uvedení produktů na trh a zlepšování provozní výkonnosti.
Továrna Hisense Visual Technology v Čching-tao, která působí na vyspělém a vysoce konkurenčním globálním trhu s televizory, čelila rychle se vyvíjející poptávce spotřebitelů a rostoucímu tlaku na náklady. V reakci na to podnik prošel komplexní digitální transformací a do výzkumu a vývoje nových produktů a výroby nasadil umělou inteligenci, velká data, průmyslové simulace a rozsáhlé využití virtuální reality (VR).
Výsledkem je, že závod dosáhl skóre NPS (Net Promoter Score) ve výši 84 %, zkrátil cykly výzkumu a vývoje o 34 %, snížil náklady na materiál o 18 % a zkrátil dobu zaškolení nových zaměstnanců o 60 %. Cyklus od zachycení potřeb zákazníků po jejich převedení do funkcí výrobku se zkrátil o 62 % a efektivita výroby 85palcových televizorů se zlepšila na 20sekundový výrobní cyklus.
„Ve společnosti Hisense vychází inteligentní výroba z potřeb zákazníků," uvedl Dennys Li, prezident společnosti Hisense Visual Technology Co., Ltd. „Budováním výrobního systému zaměřeného na člověka převádíme poznatky o zákaznících na skutečnou hodnotu výrobků, a to s větší rychlostí a přesností."
Společnost Hisense tak získala již třetí označení Lighthouse v rámci globální sítě WEF Global Lighthouse Network. Předtím byla továrna Hisense Hitachi v Chuang-tao oceněna jako první Sustainability Lighthouse (maják udržitelnosti) na světě v sektoru VRF a zároveň jediná továrna v oboru se dvěma tituly Lighthouse, což podtrhuje vedoucí postavení společnosti Hisense v oblasti udržitelné výroby s využitím umělé inteligence.
Označení Customer Centricity Lighthouse představuje klíčový milník v digitální transformaci společnosti Hisense zaměřené na člověka a v její strategii inteligentní výroby.
O společnosti Hisense
Společnost Hisense, založená v roce 1969, je celosvětově uznávaným lídrem v oblasti domácích spotřebičů a spotřební elektroniky. Působí ve více než 160 zemích a specializuje se na výrobu vysoce kvalitních multimediálních produktů, domácích spotřebičů a inteligentních IT řešení. Podle údajů společnosti Omdia je Hisense celosvětovou jedničkou v segmentu televizorů s úhlopříčkou 100 palců a více (2023 – 3. čtvrtletí 2025). Jako průkopník technologie RGB MiniLED je společnost Hisense i nadále lídrem v oblasti inovací nové generace RGB MiniLED. Jako oficiální sponzor mistrovství světa ve fotbale FIFA World Cup 2026TM se Hisense angažuje v globálních sportovních partnerstvích, jejichž cílem je propojovat značku s publikem po celém světě..
