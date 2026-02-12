„Světové I-wu, město vřelosti a důvěryhodnosti" rozzářilo světové dominanty

I-wu (Čína) 12. února 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Zpravodajská zpráva z Mediálního konvergenčního centra v I-wu:

S blížícím se svátkem jara 2026 byla na pěti kontinentech zahájena kampaň s názvem „I-wu červeně rozzáří světové dominanty". Venkovní obrazovky ve 20 zemích a regionech – včetně newyorského Times Square, torontského Yonge-Dundas Square, dubajské CBD Bay, pařížské Avenue de l'Opéra, milánského Navigli, londýnského Stratfordu, soulského Myeongdong Eulji-ro a kualalumpurského Jalan Imbi – současně vysílají propagační video čínského města I-wu a pozvánky na akci pořádanou v I-wu v rámci oslav svátku jara 2026 v I-wu.

Od pouličního tržiště po „světový supermarket", od nové oblasti Šuang-ťiang-chu po Globální centrum digitálního obchodu, od továren na vozidla s novými energetickými pohony po železniční express Čína-Evropa (I-sin-ou) a od bývalé rezidence Čchen Wang-taa po mezinárodní komunitu Ťi-ming-šan — tyto obrazy se rozvíjejí jako svitek a ukazují hospodářskou vitalitu, globální vizi i kulturní bohatství tohoto čínského města na úrovni okresu. Kulturní značka města „světové I-wu, město vřelosti a důvěryhodnosti" září naplno a spolu s ní zaznívají srdečná přání osmi podnikatelek z I-wu ke svátku jara, jimiž zvou celý svět: „Přijeďte do I-wu – ochutnejte kuchyně z celého světa, nakupujte zboží z celého světa, seznamte se s lidmi z celého světa, sledujte čínský galavečer ke svátku jara a obchodujte s celým světem."

Tato důvěra stojí na pevných základech rozvoje. V uplynulém roce dosáhlo I-wu působivých výsledků, které odrážejí jeho „rychlost, inovace, vitalitu a sebevědomí", a získalo od provincie Če-ťiang „cenu za loajalitu, odpovědnost a excelenci". V celostátním srovnání měst na úrovni okresu se umístilo na prvním místě podle celkového objemu vývozu, počtu podnikatelských subjektů i disponibilního příjmu městských a venkovských obyvatel na hlavu; jeho celkové maloobchodní tržby spotřebního zboží byly nejvyšší v provincii; obsadilo první místo v indexu společné prosperity čínských okresů a rovněž první příčku v celostátním žebříčku „Top 100 okresů v oblasti sociální správy". Značka kulturního cestovního ruchu „I-wu je radost objevovat" se stala virální a dosáhla nejvyššího indexu mediálního ohlasu mezi všemi čínskými městy na úrovni okresu. Jako významné okno čínské reformy a otevírání se světu představilo I-wu v uplynulém roce 33 celostátních a provinčních „prvních objednávek", „prvních případů" a „prvních iniciativ". Bylo oficiálně otevřeno Globální centrum digitálního obchodu a zahájen provoz mezinárodního přístavního uzlu I-wu (Su-si), železniční expres Čína-Evropa (I-sin-ou) si udržel vedoucí postavení v celostátním měřítku a obsadil první místo v deltě řeky Jang-c' podle četnosti spojů ; zároveň se I-wu stalo prvním čínským městem na úrovni okresu, které během jediného roku překročilo hranici 100 milionů dovozních objednávek v přeshraničním elektronickém obchodě, a výrazně tak podpořilo jak domácí, tak mezinárodní ekonomickou cirkulaci.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2902092/Photo.jpg

KONTAKT: Yang Huiping, 982087346@qq.com

 

