Světový den bez tabáku: Výrobci cílí na mladé, vapování není alternativa

Mladí a nikotin: Sahá po něm každý druhý
Statistiky Státního zdravotního ústavu ukazují hrozivý trend – alespoň jednou měsíčně užívá nikotin 49,8 % mladých Čechů ve věku 15–24 let. V této věkové skupině je navíc obrovským problémem vapování, ke kterému se hlásí celá čtvrtina z nich.
Tabákový průmysl se na mladistvé zaměřuje zcela cíleně pomocí líbivého designu, klamavého marketingu a atraktivních příchutí, což je silně neetické. Právě na tyto praktiky a nutnost ochrany dětí před manipulací letos upozorňuje i WHO v rámci Světového dne bez tabáku
Vapování není "zdravější alternativa", ohrožuje další orgány
Označovat elektronické cigarety za bezpečnou náhradu je nebezpěčně zavádějící. Aerosoly z e-cigaret obsahují tisíce neznámých chemikálií, těžké kovy a karcinogeny, které způsobují záněty plic a poškození dýchacích cest. Výzkumy navíc probíhají příliš krátkou dobu na to, aby odhalily všechny dopady na ostatní vnitřní orgány.
Překvapivá jsou například nedávno publikovaná data Americké urologické asociace, která ukázala, že užívání e-cigaret nejen zvyšuje riziko vzniku rakoviny močového měchýře, ale zároveň posouvá věk diagnózy do podstatně nižších kategorií ve srovnání s nekuřáky.
Kombinované užívání a efekt přestupní stanice
Rizikové je také tzv. kombinované užívání (dual use). Téměř 41,4 % uživatelů e-cigaret v ČR někdy sáhne i po klasické cigaretě. U mladistvých se často setkáváme s tím, že přes den ve škole užívají e-cigarety „potají“ (protože nezapáchají kouřem), a večer venku s kamarády kouří klasické cigarety.
Nelze podcenit ani potvrzený gateway efekt (efekt přestupní stanice). Mladí začínají s diskrétními bezdýmnými alternativami, a po dosažení plnoletosti či při jiné příležitosti plynule přejdou k tabáku. Vapování tak představuje jasné riziko pro budoucí rozvoj karcinomu plic a dalších nemocí.
Naděje pro dlouholeté kuřáky: Včasný záchyt zachraňuje životy
Nesmíme však zapomínat ani na dlouholeté kuřáky. Riziko rozvoje karcinomu plic, ale také chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN), astmatu či intersticiálních plicních abnormalit roste s počtem vykouřených cigaret a s věkem. Proto by se kuřáci měli u svého praktického lékaře zajímat o Program časného záchytu karcinomu plic.
V rámci programu mohou silní současní i bývalí kuřáci ve věku 55-74 let podstoupit bezbolestné vyšetření nízkodávkovým CT, které dokáže odhalit nádor v počátečním bezpříznakovém stadiu, kdy jsou možnosti léčby nesrovnatelně lepší než v pokročilých, většinou nevyléčitelných stadiích. Během screeningu mohou být diagnostikována také další onemocnění, jejichž včasná léčba je nutná.
Závislost je nemoc, na niž existuje účinná léčba
Mnoho kuřáků dobře zná realitu odvykání, které není snadné. Tabáková závislost je silná; jde o chronickou a relapsující nemoc a úspěšnost odvykání vlastní silou se dlouhodobě pohybuje jen okolo 3 až 5 %. Odvykání však nemusí být pouze otázkou vůle, protože existují možnosti účinné léčby, které mnohonásobně zvyšují úspěšnost odvykání.
Pokud někdo zkoušel přestat bez léků, většinou dobře ví, že to vůbec není lehké a že se může cítit špatně – být nervózní, nesoustředěný, mít hlad a přibírat. Pokud se nedaří přestat svépomocí, měl by kuřák vyhledat odbornou pomoc. Kontakty může najít třeba na webu Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku www.slzt.cz, kde je asi 40 center pro závislé na tabáku, která sídlí v nemocnicích, jak vysvětluje v rozhovoru pro Hlas onkologických pacientů prof. MUDr. Eva Králíková, CSc., přední odbornice na léčbu závislosti na tabáku.
Zdroje:
- https://szu.gov.cz/aktuality/prakticky-kazdy-druhy-mlady-cech-saha-po-nikotinu-roste-podil-kuraku-ve-veku-15-24-let/
- https://www.auanet.org/about-us/media-center/press-center/studies-highlight-advances-in-bladder-cancer-care-and-emerging-environmental-risks
- https://tobaccocontrol.bmj.com/content/32/2/170
Zdroj: ADDICTS PR