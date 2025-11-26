Světový den boje proti AIDS – 1. prosince 2025. Přijďte se svézt osvětovými linkami MHD, které letos vyjedou pod záštitou manželky prezidenta České republiky, paní Evy Pavlové, a Ústřední vojenské nemocnice

Projekt osvětových linek se letos koná pod záštitou manželky prezidenta České republiky, paní Evy Pavlové, která dlouhodobě podporuje aktivity v oblasti prevence, osvěty a sociální péče. Partnerem projektu je Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, jejíž odborníci se dlouhodobě věnují péči o osoby žijící s HIV a prevenci jeho šíření.
„Ústřední vojenská nemocnice dlouhodobě pečuje o lidi žijící s HIV a každý den vidíme, jak zásadní je kvalitní zdravotní péče i otevřená komunikace o prevenci. Partnerství projektu osvětových dopravních linek vnímáme jako příležitost přiblížit veřejnosti aktuální informace a pomoci odbourávat zbytečné obavy či mýty. Velmi si vážíme podpory paní Evy Pavlové, která přináší tomuto tématu potřebnou pozornost a pomáhá posilovat ověřené preventivní přístupy. S Českou společností AIDS pomoc, která je členem Pacientské rady ÚVN, spolupracujeme dlouhodobě – sdílíme společný cíl, kterým je podpora zdraví a včasná prevence,“ říká Václav Masopust, ředitel Ústřední vojenské nemocnice.
„Prevence HIV je stále zásadním nástrojem, jak snižovat počet nových infekcí a chránit zejména mladé lidi. Dnes už existují velmi účinné možnosti prevence, včetně PrEP, která dokáže výrazně snížit riziko přenosu a měla by být co nejdostupnější pro ty, kteří ji potřebují. Jedním z center, které se spolu s námi této prevenci věnuje, je právě ÚVN, za což bych rád poděkoval. Velmi si vážíme podpory paní Evy Pavlové a Ústřední vojenské nemocnice, díky nimž můžeme naše osvětové aktivity posouvat dál a oslovovat veřejnost způsobem, který má skutečný dopad,“ uvádí Jiří Pavlát, předseda předsednictva České společnosti AIDS pomoc.
Osvětové linky MHD
· Kdy: 1. prosince 2025, od 14:00 do 17:00,
· Kde: Praha, Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Liberec a Jablonec nad Nisou, Opava, Pardubice, Plzeň, Ústí nad Labem,
· Program:
o Osvěta v oblasti prevence a léčby HIV. Odpovědi na dotazy veřejnosti budou poskytovat medici, preventisté a vyškolení dobrovolníci ČSAP.
o Preventivní balíčky pro cestující.
Testování v Liberci
Součástí akce bude také bezplatné anonymní testování na HIV.
· Kdy: 1. prosince 2025, od 13:00 do 17:00,
· Kde: sanitka ČSAP u hlavního terminálu MHD ve Fügnerově ulici,
· Jak: rychlotesty s výsledky během několika minut.
Letošní osvětové linky organizuje ČSAP za podpory těchto dopravních podniků: Dopravní podnik hlavního města Prahy, Dopravní podnik města Brna, Dopravní podnik města České Budějovice, Dopravní podnik města Hradec Králové, Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, Městský dopravní podnik Opava, Dopravní podnik města Pardubic, Plzeňské městské dopravní podniky, Dopravní podnik města Ústí nad Labem.
O Ústřední vojenské nemocnici – Vojenská fakultní nemocnice Praha
ÚVN je příspěvková organizace, jejím zřizovatelem je Ministerstvo obrany ČR. Poskytuje komplexní zdravotnickou péči o dospělé pacienty, založenou na nejmodernějších léčebných metodách a postupech ve všech oborech s výjimkou kardiochirurgie, porodnictví, léčby popálenin. ÚVN se nezabývá dětským lékařstvím. Jako jediná vojenská fakultní nemocnice v ČR je výcvikovým, vzdělávacím a odborným zdravotnickým zařízením Armády České republiky. Komplexně dlouhodobě pečuje o válečné veterány.
HIV centrum ÚVN zajišťuje ve spolupráci s ostatními odbornostmi v Ústřední vojenské nemocnici komplexní péči o HIV pozitivní pacienty.
Objednání pacientů do HIV centra, telefon: 973 208 255, Po – Pá od 13.00 do 15.00 hod., e-mail: hiv@uvn.cz.
O České společnosti AIDS pomoc
Česká společnost AIDS pomoc, z.s. je nezisková organizace působící v oblasti prevence HIV, která již 35 let poskytuje podporu lidem žijícím s HIV. Spolek, mimo jiné, poskytuje bezplatné a anonymní testování na HIV infekci a internetové a telefonní poradenství (www.aids-pomoc.cz, 800 800 980).
Zdroj: Česká společnost AIDS pomoc