Světový den boje proti AIDS – 1. prosince 2025. Přijďte se svézt osvětovými linkami MHD, které letos vyjedou pod záštitou manželky prezidenta České republiky, paní Evy Pavlové, a Ústřední vojenské nemocnice

  14:29
Praha 26. listopadu 2025 (PROTEXT) - 1. prosinec je celosvětově věnován boji proti AIDS. V tento den si připomínáme oběti této nemoci a vyjadřujeme podporu lidem žijícím s HIV. Osvěta a boj proti stigmatizaci zůstávají klíčovými kroky v prevenci i léčbě. Proto i letos vyjedou ve velkých českých městech osvětové tramvaje a trolejbusy, které nabídnou cestujícím nejen netradiční jízdu, ale i možnost získat důležité informace o HIV a AIDS.

Projekt osvětových linek se letos koná pod záštitou manželky prezidenta České republiky, paní Evy Pavlové, která dlouhodobě podporuje aktivity v oblasti prevence, osvěty a sociální péče. Partnerem projektu je Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, jejíž odborníci se dlouhodobě věnují péči o osoby žijící s HIV a prevenci jeho šíření.

Ústřední vojenská nemocnice dlouhodobě pečuje o lidi žijící s HIV a každý den vidíme, jak zásadní je kvalitní zdravotní péče i otevřená komunikace o prevenci. Partnerství projektu osvětových dopravních linek vnímáme jako příležitost přiblížit veřejnosti aktuální informace a pomoci odbourávat zbytečné obavy či mýty. Velmi si vážíme podpory paní Evy Pavlové, která přináší tomuto tématu potřebnou pozornost a pomáhá posilovat ověřené preventivní přístupy. S Českou společností AIDS pomoc, která je členem Pacientské rady ÚVN, spolupracujeme dlouhodobě – sdílíme společný cíl, kterým je podpora zdraví a včasná prevence,“ říká Václav Masopust, ředitel Ústřední vojenské nemocnice.

Prevence HIV je stále zásadním nástrojem, jak snižovat počet nových infekcí a chránit zejména mladé lidi. Dnes už existují velmi účinné možnosti prevence, včetně PrEP, která dokáže výrazně snížit riziko přenosu a měla by být co nejdostupnější pro ty, kteří ji potřebují. Jedním z center, které se spolu s námi této prevenci věnuje, je právě ÚVN, za což bych rád poděkoval. Velmi si vážíme podpory paní Evy Pavlové a Ústřední vojenské nemocnice, díky nimž můžeme naše osvětové aktivity posouvat dál a oslovovat veřejnost způsobem, který má skutečný dopad,“ uvádí Jiří Pavlát, předseda předsednictva České společnosti AIDS pomoc.

Osvětové linky MHD

· Kdy: 1. prosince 2025, od 14:00 do 17:00,

· Kde: Praha, Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Liberec a Jablonec nad Nisou, Opava, Pardubice, Plzeň, Ústí nad Labem,

· Program:

o Osvěta v oblasti prevence a léčby HIV. Odpovědi na dotazy veřejnosti budou poskytovat medici, preventisté a vyškolení dobrovolníci ČSAP.

o Preventivní balíčky pro cestující.

Testování v Liberci

Součástí akce bude také bezplatné anonymní testování na HIV.

· Kdy: 1. prosince 2025, od 13:00 do 17:00,

· Kde: sanitka ČSAP u hlavního terminálu MHD ve Fügnerově ulici,

· Jak: rychlotesty s výsledky během několika minut.

Letošní osvětové linky organizuje ČSAP za podpory těchto dopravních podniků: Dopravní podnik hlavního města Prahy, Dopravní podnik města Brna, Dopravní podnik města České Budějovice, Dopravní podnik města Hradec Králové, Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, Městský dopravní podnik Opava, Dopravní podnik města Pardubic, Plzeňské městské dopravní podniky, Dopravní podnik města Ústí nad Labem.

O Ústřední vojenské nemocnici – Vojenská fakultní nemocnice Praha

ÚVN je příspěvková organizace, jejím zřizovatelem je Ministerstvo obrany ČR. Poskytuje komplexní zdravotnickou péči o dospělé pacienty, založenou na nejmodernějších léčebných metodách a postupech ve všech oborech s výjimkou kardiochirurgie, porodnictví, léčby popálenin. ÚVN se nezabývá dětským lékařstvím. Jako jediná vojenská fakultní nemocnice v ČR je výcvikovým, vzdělávacím a odborným zdravotnickým zařízením Armády České republiky. Komplexně dlouhodobě pečuje o válečné veterány.

HIV centrum ÚVN zajišťuje ve spolupráci s ostatními odbornostmi v Ústřední vojenské nemocnici komplexní péči o HIV pozitivní pacienty.

Objednání pacientů do HIV centra, telefon: 973 208 255, Po – Pá od 13.00 do 15.00 hod., e-mail: hiv@uvn.cz.

O České společnosti AIDS pomoc

Česká společnost AIDS pomoc, z.s. je nezisková organizace působící v oblasti prevence HIV, která již 35 let poskytuje podporu lidem žijícím s HIV. Spolek, mimo jiné, poskytuje bezplatné a anonymní testování na HIV infekci a internetové a telefonní poradenství (www.aids-pomoc.cz, 800 800 980).

Zdroj: Česká společnost AIDS pomoc

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

