Světový den chleba připomíná sílu regionálních tradic. BILLA spolupracuje s více než 30 pekárnami po celém Česku

Podpora českých firem a regionálních producentů patří mezi dlouhodobé priority obchodního řetězce BILLA ČR. Vedle českých výrobků dostupných po celé republice proto zařazuje do nabídky také řadu regionálních specialit, které se prodávají především v oblastech, kde vznikají. BILLA je i nadále otevřená dalším spolupracím s regionálními pekárnami i dalšími lokálními dodavateli.
„Díky spolupráci s regionálními pekárnami je nabídka našich prodejen v různých částech republiky jedinečná. Právě pečivo je kategorií, ve které se regionální odlišnosti promítají nejvýrazněji. Zákaznice a zákazníci tak v jednotlivých regionech najdou také výrobky od místních pekáren, které navazují na tradiční receptury a chutě typické pro danou oblast,“ říká Petr Kubíček, manažer externí komunikace společnosti BILLA ČR.
Do prodejen BILLA dodává své výrobky více než 30 regionálních pekáren a zákazníci si mohou vybírat z téměř 300 druhů pečiva. Největší oblibě se dlouhodobě těší chleby, rohlíky, housky nebo tradiční kváskové a žitné pečivo, u kterého lidé oceňují chuť, čerstvost a poctivé řemeslné zpracování.
Regionální výrobky označuje BILLA labelem To dobré z regionů, který zákazníkům pomáhá při výběru produktů z jejich okolí. Vedle pečiva zahrnuje nabídka také například maso a uzeniny, mléčné výrobky, lahůdky nebo nápoje.
Se Světovým dnem chleba je spojena také speciální nabídka pro zákazníky. V aktuálním letáku platném od 14. do 20. října věnuje BILLA samostatnou část chlebu a pečivu, které mohou zákazníci nakoupit za zvýhodněné ceny.
Zdroj: BILLA
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59628.