Světový den chleba připomíná sílu regionálních tradic. BILLA spolupracuje s více než 30 pekárnami po celém Česku

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  13:00
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Praha 15. října 2026 (PROTEXT) - Chléb patří dlouhodobě u českých zákazníků k nejoblíbenějším druhům pečiva. Světový den chleba, který připadá na 16. října, proto připomíná nejen význam této základní potraviny, ale také práci pekařů, navazujících na dlouhou tradici řemesla. Společnost BILLA ČR dnes spolupracuje s více než 30 regionálními pekárnami a nabízí téměř 300 druhů pečiva. Sortiment se přitom v jednotlivých částech republiky liší a odráží místní chutě i pekařské tradice.

Podpora českých firem a regionálních producentů patří mezi dlouhodobé priority obchodního řetězce BILLA ČR. Vedle českých výrobků dostupných po celé republice proto zařazuje do nabídky také řadu regionálních specialit, které se prodávají především v oblastech, kde vznikají. BILLA je i nadále otevřená dalším spolupracím s regionálními pekárnami i dalšími lokálními dodavateli.

Díky spolupráci s regionálními pekárnami je nabídka našich prodejen v různých částech republiky jedinečná. Právě pečivo je kategorií, ve které se regionální odlišnosti promítají nejvýrazněji. Zákaznice a zákazníci tak v jednotlivých regionech najdou také výrobky od místních pekáren, které navazují na tradiční receptury a chutě typické pro danou oblast,“ říká Petr Kubíček, manažer externí komunikace společnosti BILLA ČR.

Do prodejen BILLA dodává své výrobky více než 30 regionálních pekáren a zákazníci si mohou vybírat z téměř 300 druhů pečiva. Největší oblibě se dlouhodobě těší chleby, rohlíky, housky nebo tradiční kváskové a žitné pečivo, u kterého lidé oceňují chuť, čerstvost a poctivé řemeslné zpracování.

Regionální výrobky označuje BILLA labelem To dobré z regionů, který zákazníkům pomáhá při výběru produktů z jejich okolí. Vedle pečiva zahrnuje nabídka také například maso a uzeniny, mléčné výrobky, lahůdky nebo nápoje.

Se Světovým dnem chleba je spojena také speciální nabídka pro zákazníky. V aktuálním letáku platném od 14. do 20. října věnuje BILLA samostatnou část chlebu a pečivu, které mohou zákazníci nakoupit za zvýhodněné ceny.

 

Zdroj: BILLA

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59628.

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