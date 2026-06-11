Světový den dárců krve: Krev nebo plazma? Obě zachraňují životy

Krevní plazma tvoří přibližně 55 % lidské krve a obsahuje stovky životně důležitých proteinů. Z darované plazmy se vyrábí léky pro pacienty s vážnými poruchami imunity, hemofilií nebo po těžkých nehodách. Poptávka po těchto lécích neustále roste a jen v Evropě se na ně spoléhá více než 300.000 pacientů[1]. „Pro pokrytí roční léčby jednoho pacienta s hemofilií je přitom potřeba až 1200 odběrů plazmy,“ popisuje MUDr. Tomáš Kohoutek, vedoucí lékař odběrového centra BioLife.
V čem se liší darování krve a krevní plazmy?
Darování krevní plazmy je stejně bezpečné a důležité jako darování krve. Základní rozdíl spočívá v samotném procesu, délce odběru a době následné regenerace. Zatímco darování plné krve zabere zhruba 15 minut, v případě darování plazmy stráví dárce v centru zhruba 45 až 60 minut. Liší se také frekvence darování. Krev mohou ženy darovat nejvýše 4krát a muži 5krát ročně, protože tělo musí získat čas, aby stihlo nahradit všechny krevní složky. Naproti tomu plazmu mohou zdraví dárci v České republice darovat dvakrát do měsíce. „Při odběru krevní plazmy se z těla dárce odebírá pouze samotná plazma. Ostatní složky krve, tedy červené a bílé krvinky i krevní destičky, se po oddělení vracejí zpět do krevního oběhu. Organismus proto dokáže plazmu doplnit poměrně rychle, obvykle do 48 hodin,“ vysvětluje MUDr. Tomáš Kohoutek.
Příprava pomáhá
Proces darování krevní plazmy je podobný jako běžné darování krve nebo odběr krve u lékaře. Díky správné přípravě je navíc celý proces bezpečný a komfortní. Před i po odběru je důležité dbát na dostatečný pitný režim. V den darování je vhodné dát si lehké jídlo a dostatek bílkovin. Zároveň se doporučuje vyhnout se tučným a těžkým jídlům, která mohou ovlivnit kvalitu plazmy. Pro lepší průběh odběru by se alespoň 48 hodin před odběrem měl omezit alkohol a hodinu až dvě před darováním nekouřit, což pomáhá snížit riziko závratí.
Strach z jehel překonal, za sebou má přes sto odběrů
O tom, že se dá darování snadno skloubit i s fyzicky náročným povoláním, svědčí příběh profesionálního hasiče Lukáše. Slouží na 24hodinové směny a pro návštěvu odběrového centra využívá své osobní volno. I přes svůj aktivní životní styl si našel režim, kdy chodí plazmu darovat zpravidla každých 14 dní. Ačkoliv má sám z jehel respekt, obavy dokázal zahodit.
„S darováním plazmy jsem nejdřív váhal a odkládal ho, dnes mám za sebou 106 odběrů. Já osobně mám dva hlavní důvody, proč daruji. Prvním je, že je to pro dobrou věc. A tím druhým jsou benefity, které jsou s tím spojené, ať už jde o pravidelnou kontrolu zdraví, věrnostní program BioLifeCare nebo finanční kompenzaci,“ říká pravidelný dárce Lukáš Mooz. Ostatním zájemcům doporučuje nebát se a udělat první krok, na centrech BiLife totiž podle něj panuje uvolněná atmosféra a personál s čímkoliv rád pomůže.
O společnosti BioLife
Společnost BioLife je celosvětovým lídrem v oblasti odběru krevní plazmy. Spadá pod globální biotechnologickou farmaceutickou společnost Takeda, která má sídlo a kořeny v Japonsku. Ta z krevní plazmy vyrábí unikátní léky, které prodlužují životy stovek tisíců pacientů s vážnými a vzácnými onemocněními. Vysoce kvalitní plazma darovaná v centrech BioLife v Evropě a v USA je zásadním zdrojem pro výrobu těchto léků.
Společnost BioLife dříve v České republice působila pod značkou sanaplasma. Od roku 2006 dokázala napříč celou republikou vybudovat 11 odběrových plazma center a stát se tak jedním z předních odborníků na odběr vysoce kvalitní plazmy u nás. BioLife je hrdým členem Asociace pro léčbu plazmatickými proteiny (PPTA), je dlouhodobým partnerem organizace Hasičovo a pravidelně se účastní velkých sportovních a kulturních akcí, kde edukuje o dárcovství krevní plazmy a jejím přínosu pro léčbu pacientů.
Více informací naleznete na webových stránkách www.biolifeplazma.cz a www.plazmajedar.cz.
[1] Plasma Protein Therapeutics Association (PPTA). EU Needs More Plasma. https://www.euneedsmoreplasma.com/. Accessed September 2025.
Zdroj: BioLife
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.