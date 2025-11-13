Světový den diabetu 2025: Počet diabetiků roste, umělá inteligence pomáhá řešit nedostatek lékařů

Praha 13. listopadu 2025 (PROTEXT) - Již od roku 1991 si svět každoročně připomíná 14. listopad jako Světový den diabetu. V České republice žije více než milion lidí s cukrovkou a jejich počet trvale narůstá. To představuje zásadní výzvu pro zajištění dostupné péče. Moderní technologie však přinášejí nové možnosti diagnostiky i léčby komplikací a významnou roli v tomto směru hraje umělá inteligence (AI).

Diabetes mellitus je závažné metabolické onemocnění, které bez léčby vede k poškození cév, ledvin, očí a nervů. Celosvětově jím trpí 537 milionů lidí, přičemž polovina případů není vůbec diagnostikována. Situace v Česku je rovněž alarmující. Každý třetí Čech nad 65 let trpí diabetem. Nárůst zaznamenáváme mezi 50. a 75. rokem života. S touto dynamikou bude v roce 2035 diabetem trpět každý desátý Čech bez ohledu na věk, uvádí Státní zdravotní ústav (SZÚ).[1]

Moderní medicína a prevence komplikací

Mezi nejčastější komplikace patří diabetická retinopatie, nefropatie a neuropatie. Tyto obtíže se v počátečních stadiích neprojevují, proto je zásadní prevence a včasná diagnostika. Máme dnes nejen pokročilé nástroje, jak komplikace diabetu zavčasu odhalit, ale také se posunuly možnosti, jak nastalé potíže řešit. Jsme úspěšnější zejména v prevenci a v léčbě počátečních stádií, vysvětluje MUDr. Marta Klementová, vedoucí lékařka diabetologického centra DIAvize v Praze.

Jedním z nástrojů, jak zlepšit péči o pacienty s diabetem, je využívání umělé inteligence. „Obrovský potenciál vidíme v analýze dat ze senzorů a inzulinových pump. Umělá inteligence by mohla pomáhat lékařům i pacientům s interpretací trendů, předpovídat riziko hypoglykémie nebo hodnotit efektivitu léčby v reálném čase,“ uvádí MUDr. Klementová. 

Revoluce v péči o zrak diabetiků

Jedním z nejvýznamnějších příkladů využití AI v praxi je screening diabetické retinopatie. Touto komplikací trpí po dvaceti letech trvání cukrovky 65 až 99 % pacientů.

Diabetologické centrum DIAvize Praha využívá od července 2023 systém screeningu z fotografie sítnice za pomoci AI. „„Do projektu jsme se zapojili už od úplného počátku, v rámci klinické studie, kdy se systém teprve zaváděl do praxe. Máme tedy zkušenost doslova od první verze. Systém dnes v naší ambulanci obsluhují především zdravotní sestry, které vyhodnocené výsledky předávají lékaři – obsluha je ale natolik intuitivní, že ji zvládne i nezdravotník. Přínos je pro nás nepopsatelný. Dříve jsme neměli téměř žádná data – pacienti často nedonášeli výsledky od očních lékařů. Dnes máme přehled, kontrolujeme prošetření a sledujeme vývoj stavu v čase,“ shrnuje MUDr. Klementová.

V současnosti na klinice provedou měsíčně 160–190 vyšetření. Screening podstupují všichni diabetici, s výjimkou těch, kteří již mají diagnostikovanou diabetickou retinopatii a jsou sledováni u svého očního lékaře. U většiny pacientů se provádí vyšetření jednou ročně v rámci prevence, u vysoce rizikových pacientů pak každého půl roku. „Zpočátku měli pacienti k umělé inteligenci přirozenou nedůvěru, dnes už ale vyšetření vnímají jako běžnou součást péče. Oceňují, že nemusí chodit na oční vyšetření, a přesto mají jistotu pravidelné kontroly. V případě zachycení změn si pacienti velmi váží včasné detekce. Obrovský přínos vidíme i v opakovaných snímcích, které umožňují sledovat vývoj stavu v čase,“ dodává Klementová.

Ročně se uspoří 230 pracovních dní očního lékaře

Počet diabetiků celosvětově roste – v roce 2044 jich bude podle odhadů 783 milionů (+28 % oproti roku 2022). Naproti tomu počet oftalmologů vzroste jen o 2 % (z 207 tisíc na 209 tisíc).[2] To by mohlo vážně ohrozit dostupnost péče.

Jen v České republice je milion diabetiků, přičemž vyšetřeno na diabetickou retinopatii jich je 30–50 %. Chybí tedy každoročně 500–700 tisíc vyšetření sítnice. Každé z nich zabere 15 minut, což při půl milionu pacientů činí 125 tisíc hodin. Aby byli vyšetřeni, muselo by se jim věnovat 62,5 očních lékařů na plný úvazek. 

Standardní postup přitom zahrnoval mydriázu, tedy rozšíření zornice lidského oka, takže i pro pacienta bylo vyšetření zdlouhavé, trvalo až 100 minut. AI tento proces zásadně zjednodušuje: vyšetření přístrojem provádí pouze sestra, výsledek je na úrovni lékařského závěru a není nutná validace specialistou. Dokonce dle multicentrické klinické studie, které se zúčastnilo 1274 diabetiků, bylo zjištěno, že AI překonává lékaře v přesnosti a předvídatelnosti.

Na našich klinikách NeoVize jsme díky AI screeningu diabetické retinopatie v loňském roce ušetřili 156 pracovních dní lékaře, letos už 230 dní a v roce 2027 to bude až 700 dní – tedy 2,8 úvazku lékaře. Zatímco v roce 2024 jsme provedli 3 200 vyšetření, v roce 2025 už 4 600 a v roce 2027 budeme mít kapacitu na více než 14 500 vyšetření, uvádí MUDr. Lucie Valešová, primářka Oční kliniky NeoVize Praha.

Budoucnost AI v diabetologii

Rozvoj umělé inteligence může mít do budoucna pro obor diabetologie obrovský přínos. „Největší přínos vidíme v podpoře rozhodování lékařů. Analýza rozsáhlých dat a návrh možných změn v léčbě může významně pomoci v klinickém úsudku a individualizaci péče. AI by tak mohla být cenným partnerem při nastavování terapie i sledování dlouhodobých trendů – a v budoucnu i nástrojem, který pomůže zlepšit dostupnost odborné péče tam, kde specialisté chybí,“ říká diabetoložka MUDr. Klementová.

„Využívání umělé inteligence ve zdravotnictví vnímám jako velmi přínosné a perspektivní. AI může pomoci lékařům rychleji a přesněji stanovovat diagnózy, navrhovat individuálně cílenou léčbu a zároveň šetřit čas i náklady. Do budoucna vidím obrovský potenciál zejména v oblasti prevence, analýzy velkých zdravotních dat a zajištění dostupnější péče i v odlehlých oblastech. Pokud bude využívána eticky a s důrazem na lidský přístup, může významně zlepšit kvalitu zdravotnictví,“ uzavírá Ing. MGr. Petra Králová, MHA, ředitelka diabetologického centra DIAvize v Praze.

 

Světový den diabetu (WDD) je největší světová kampaň zaměřená na osvětu o diabetu, která oslovuje více než 1 miliardu lidí ve více než 160 zemích. Slaví se každý rok 14. listopadu, v den narozenin sira Fredericka Bantinga, kanadského lékaře a nositele Nobelovy ceny, který v roce 1922 společně s Charlesem Bestem objevil inzulín.

WDD byl založen v roce 1991 Mezinárodní federací pro diabetes (IDF) a Světovou zdravotnickou organizací a v roce 2006 se stal oficiálním dnem OSN.

 

Diabetologické centrum DIAvize

DIAvize jako moderní centrum nabízí pacientům široké spektrum odborných zdravotních služeb pod jednou střechou. Jedním z hlavních pilířů je vysoce rozvinuté diabetologické centrum, které poskytuje péči na základě nejnovějších poznatků a technologií. Spojením více odborností, moderního zázemí a důrazu na individuální přístup ke každému pacientovi představuje centrum progresivní model ambulantní péče 21. století. Cílem je co největší pohodlí pro pacienta a zejména jeho aktivní zapojení do péče o sebe sama cestou porozumění vlastní nemoci. Více na: www.diavize.cz.

 

Oční kliniky NeoVize

Síť očních klinik NeoVize pečuje o zrak svých pacientů již od roku 2008, kdy byla založena první oční klinika v Brně. O rok později se otevřela pobočka v Praze a v roce 2010 společnost expandovala na Slovensko, kde vznikla dceřiná klinika NeoVízia v Bratislavě. Později se síť rozšířila také o pobočky v Českém Těšíně a Popradě, oční ambulance v Praze, Brně, v Újezdě u Brna, v Trnavě a Ružomberoku a o specializované Dětské oční centrum Kukátko v Praze. NeoVize je v současnosti největší česko-slovenskou skupinou očních pracovišť. Poskytuje široké spektrum ambulantní a chirurgické oční péče. Současně má NeoVize pro své pacienty k dispozici i síť vlastních očních optik. Patří rovněž mezi průkopníky v zavádění nových technologií. V roce 2022 jako první v České republice začala provádět operace SMILE PRO® za pomoci nejrychlejšího femtosekundového laseru světa VISUMAX 800. V roce 2023 jako první uskutečnila implantaci nitrooční fakické čočky ICL EVO Viva. Společnost získala taktéž řadu ocenění v nejrůznějších soutěžích (např. Ordinace roku, ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH). Již více než 10 let je NeoVize hrdým nositelem osvědčení kvality ISO 9001. Více na: www.neovize.cz.

 

[1]https://szu.cz/aktuality/14-listopadu-si-kazdorocne-pripominame-svetovy-den-diabetu/

[2] Zdroje: International Council of Ophhalmology (ICOPH) – http://www.icoph.org, International Diabetes Federation (IDF) – http://www.idf.org

 

 

 

