Světový den medvědů: Osm druhů v přírodě a jeden v srdcích dětí

„Když dětem přijde další dopis od Paddingtona, jsou tolik nadšené, to je esence radosti. Společně si sedneme, pročítáme příběhy, sledujeme mapu a lepíme samolepky. Paddingtonovy pohlednice v sobě mají něco mimořádného: propojují radost z objevování se skutečnou pomocí dětem, které ji potřebují. Je v tom laskavost, smysluplnost i to nejdůležitější: připomínka, že i malé děti u nás mohou být součástí něčeho dobrého a plného naděje,“ říká Jitka Čvančarová, česká herečka a vyslankyně UNICEF, která se s dětmi zapojila do projektu.
Co děti s Paddingtonem čeká?
Paddingtonovy pohlednice jsou unikátním projektem UNICEF, který je určen pro děti od 6 do 10 let, ale víme, že si zásilky od Paddingtona užijí i starší děti. Obzvláště je těší, že každý balíček je adresován přímo jim. Projekt v sobě spojuje solidaritu, dobrodružství a pravidelné dárcovství – například za 494 korun měsíčně za rok vyléčí 5 dětí z těžké podvýživy. V době, kdy digitální svět, převzal otěže nejen nad životy dospělých, ale i dětí, jsou zásilky od Paddingtona zajímavým způsobem, jak v dětech probudit touhu objevovat, učit se a zároveň jim předat hodnoty, které mají skutečný smysl.
První zásilka je výjimečná: obsahuje pohlednici od Paddingtona, velkou mapu světa a cestovní deník, do kterého si malí cestovatelé mohou zapisovat vše, co během úžasné cesty objeví. Dobrodružství začíná v Londýně a pokračuje na Madagaskar, do Nepálu, Venezuely, Kambodži a mnoha dalších zemí.
Každý další měsíční balíček obsahuje samolepky, grafické materiály, příběhy, fakta o dané zemi a vzdělávací aktivity, které podporují zvídavost i kreativitu. Projekt se přirozeně stává krásnou aktivitou pro společné chvíle s rodiči i prarodiči – od čtení příběhů přes luštění úkolů až po sledování společné cesty na mapě světa.
„Projekt Paddingtonovy pohlednice přináší rodinám něco, co se v dnešní uspěchané době počítá dvojnásobně – společné chvíle, na které děti budou vždy vzpomínat,“ uvádí Pavla Gomba, výkonná ředitelka UNICEF ČR.
Pomáháme s Paddingtonem
Medvědi patří mezi ohrožené zvířecí druhy, aby mohli spokojeně žít, potřebují bezpečné prostředí – stejně jako děti. A i když je Paddington medvědem jiného druhu, jeho poselství o laskavosti a pomoci dobře souzní s tím, co si dnes připomínáme. Tedy, že nejen každý medvěd, ale i každé dítě, má právo na bezpečí, péči a prostor k růstu. A možná právě proto je tento den tou nejhezčí příležitostí připomenout, jak moc záleží na tom, abychom chránili nejen přírodu, ale i budoucnost všech dětí.
K tomu může přispět každý. Pokud hledáte způsob, jak smysluplně oslavit Světový den medvědů, podpora projektu Paddingtonovy pohlednice může být krásnou volbou. Dětem otevírá svět plný vzájemné pomoci a zároveň skutečně zlepšuje životy těch, které podporu nejvíc potřebují. Chcete se k Paddingtonovi na jeho cestě přidat a pomáhat spolu s ním? Veškeré informace najdete na paddingtonovypohlednice.cz.
Zdroj: Český výbor pro UNICEF