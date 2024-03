Světový den ústního zdraví 2024

Herbadent apeluje u příležitosti Světového dne ústního zdraví v tématu péče o dětský chrup na rodiče. Stejně tak volá po součinnosti v edukaci o dětský chrup v pražských mateřských školkách a nabízí pomoc.

Děti a návštěva u zubaře rovná se horor? Bohužel tomu tak bývá – kazivost dětských zubů neklesá a v ordinacích se zbytečně často odehrává drama pro všechny zúčastněné – děti, lékaře i rodiče. Kazy nalézají stomatologové i na nedávno prořezaných zubech a dětské trauma ze zubařů je na světě raz dva. Nutno ale říci, že zcela zbytečně. Alfou a omegou zdravých zubů je totiž pravidelné a důkladné čištění, za které jsou u malých dětí zcela a bez výjimky zodpovědní rodiče. A co vy? Víte, jak zbytečným kazům předejít a starat se o zoubky svých dětí správně?

Ačkoli by se mohlo zdát, že s mléčnými zoubky nemohou být žádné problémy, opak je pravdou. „Trendem je zvýšená kazivost u dětí – často i u těch velmi malých. Výjimkou nejsou děti s mnohočetnými kazy, kterým je třeba teprve 1,5 roku nebo dva roky,“ popisuje své zkušenosti MDDr. Martin Košťál z K2 stomatologie s.r.o a dodává: „Nezřídka vídáme u dětí i kazy velmi rozsáhlé, na ploškách, které se běžně nekazí,“ pokračuje stomatolog s tím, že viník těchto stavů je zcela jasný: „Kromě nedostatečné ústní hygieny hraje zásadní roli nadměrný příjem cukrů, zejména ve formě sladkých nápojů.“

Za pravdu mu dává i další kolega z oboru, MUDr. Petr Hajný: „V naší ordinaci vídáme děti s mnoha rozsáhlými kazy už v nízkém věku a na zubech, které se sotva prořezaly do úst. I nejmenší děti je nutné naučit, že ústní hygiena dvakrát denně je nutná a nelze akceptovat výjimky. A samozřejmě učit děti pít neslazené nápoje a udržet v mezích i další sladkosti,“ vysvětluje. Zubní lékaři také zmiňují vysokou náročnost ošetření kazů – děti bývají vystresované, nespolupracují, ošetření proto trvá dlouho a ze strany lékaře je potřeba mnoho trpělivosti. Korektní ošetření zubů je mnohdy zcela nemožné. Případně musí probíhat v celkové anestezii, což pro dětský organismus představuje zcela zbytečnou zátěž. Vyhnout se „hororu“ v zubní ordinaci přitom není těžké. A zcela pochopitelně mají vše v rukou rodiče.

Další z odborníků MDDr. Michaela Štěninová jen potvrzuje: „Dítě by si mělo zvykat na ordinaci od prvního zoubku, kdy prohlídka trvá pár vteřin. V tomto věku jde právě o seznámení s prostředím. Rodič by měl současně dostat potřebné informace, aby mohl pečovat o zuby tak, aby dítě v budoucnu zubní ošetření nepotřebovalo. Bohužel se toto moc často neděje. Rodič si však musí uvědomit, že dokud dítě nemá manuální zručnost, tak je právě rodič zodpovědný za péči o zuby, a to do cca 10-12 let.“

Zubům nejvíc škodí nezájem. A těm dětským obzvlášť

„Zatímco podle průzkumu Češi a zuby, který provedl Herbadent v roce 2021, se 59 % dospělých s mimořádně nezdravými zuby zubaře obává, lidé se zdravými zuby se bojí jen v 18 % případů. A podobně to funguje i u dětí – pokud jim coby rodiče zajistíme, aby jejich zoubky zůstaly zdravé, bude jejich první zkušenost se zubařem příjemná a všechny další kontroly pro něj nebudou zdrojem strachu a stresu,“ říká MUDr. Pavel Smažík, stomatolog a majitel značky Herbadent, iniciátor průzkumu Češi a zuby.

„Zubům nejvíc škodí nezájem. Podle pravidla „čistý zub se nekazí“ proto stačí dětem vštípit, že o zoubky se musíme dvakrát denně starat. A jelikož děti nejsou až do 10 let motoricky ani mentálně schopné si zoubky vyčistit správně, zoubky musí čistit rodiče a dítě může jen „pomáhat“. Pokud zuby nevyčistíme klasickým kartáčkem správnou technikou a následně i mezizubním kartáčkem, na sklovině zůstane plak, který už po jednom dni začne zrát a být pro zub nebezpečný. Velkou hrozbou je také cucání čehokoliv sladkého,“ vysvětluje MUDr. Pavel Smažík. Stejně jako ostatní kolegové přitom doporučuje, aby rodiče se svými dětmi začali chodit k zubaři co nejdříve, klidně už v jednom roce dítěte. „S prvními prořezanými zoubky nehrozí problém a návštěva zubaře má spíše jen seznamovací charakter. Dítě nezažívá žádnou bolest a získává k místu důvěru. Tím se usnadní všechny další návštěvy a samozřejmě se tak mohou včas odhalit i všechny vady, které se pak dají ihned začít řešit.“

Světový den ústního zdraví a osvěta u těch nejmenších

Na nutnou péči o zdraví dětských zoubků reagují i výrobci potřeb pro zubní hygienu a na trhu se objevuje množství kvalitních kartáčků, past a gelů na citlivé dásně miminek. Příkladem je značka Herbadent, která nabízí komplexní řadu produktů pro ty úplně nejmenší až po děti juniorního věku. Už při prořezávání prvních zoubků tak můžete dětem ulevit HERBADENT MIMI bylinkovým gelem, který regeneruje a zklidňuje dásně, a poté navázat HERBADENT MIMI bylinkovou zubní pastou pro nejmenší, která pečuje o citlivé dásně a posiluje zubní sklovinu. Na výběr je i HERBADENT KIDS bylinná zubní pasta s jablečnou příchutí a fluoridy, která je speciálně určena pro čištění mléčných zubů a dětských dásní. Pro smíšený chrup nabízí HERBADENT zubní pastu JUNIOR s vyšším obsahem fluoridů. Ta je doplněna i ústní vodou s příchutí Spearmint.

HERBADENT přináší nejen nabídku těch nejkvalitnějších přípravků pro péči o zoubky, ale i osvětu mezi dětmi a rodiči. Proto v rámci Světového dne ústního zdraví, který připadá na 20. března, organizuje speciální vzdělávací akce. V sídle firmy probíhají 18. a 19. března osvětově edukační akce za účasti odborníků a dentálních hygienistek pro mateřské školky z celé Prahy 4, kam dorazí více jak 250 dětí, aby se toho o čištění zoubků dozvěděly co nejvíce.

Stejný cíl má i projekt Dětský úsměv, jehož je HERBADENT generálním partnerem. Projekt ve školách, školkách a dětských domovech pořádá pravidelné edukační lekce, kde se děti přístupnou formou učí správně si čistit zuby a předejít tam kazům a jeho komplikacím. „Vycházíme z dlouholetých zkušeností ze Švýcarska, kde se díky preventivním programům ve školách podařilo kazivost zubů zásadně snížit,“ říká MUDr. Hana Zallmannová, ředitelka projektu. „Děti při lekcích pochopí, jakou hodnotu mají zdravé zuby a co všechno si ušetří, když se o ně budou dobře starat. Tím, že u dětí probouzíme zájem o zubní zdraví, také usnadňujeme práci rodičům,“ dodává stomatoložka.

„Každá činnost, kterou děláme pravidelně, se stává rituálem, bez kterého si člověk svůj den nedokáže představit. A o to nám jde – aby si děti zvykly na pravidelné čištění, na správnou techniku a správný kartáček a aby se pro ně čištění zubů stalo běžnou součástí každého dne. Rodiče, zubaře, a především děti samotné pak čeká odměna v podobě bezstarostné kontroly v zubní ordinaci, kde nebude nutné provádět žádná nepříjemná ošetření,“ uzavírá MUDr. Pavel Smažík.

Herbadent je česká firma s více než stoletou tradicí, jejíž počátky sahají až do roku 1897, kdy začínala výrobou medicinálních vín. Dnes základ produktového portfolia firmy tvoří ryze přírodní zubní pasty a gely na dásně či ústní vody a další výrobky s antibakteriálními a protizánětlivými účinky. Veškeré přípravky pro dentální hygienu vycházejí z unikátní a klinicky ověřené receptury extraktu 7 léčivých bylin. Součástí nabídky jsou pod značkou Herbaspa také bylinné přísady do lázeňských koupelí či zubní kartáčky a také tradiční medicinální sirupy a vína Dr. Svatek, která dodnes dozrávají v dřevěných sudech na pražském Smíchově.

