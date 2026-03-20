Světový den ústního zdraví připomíná, proč záleží na každém zubu

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) trpí ústními onemocněními až 3,7 miliardy lidí. Světový den ústního zdraví, který každoročně připadá na 20. března, je proto ideální příležitostí připomenout si, že péče o tělo by měla začínat u úsměvu. Moderní výzkumy potvrzují, že ústa jsou klíčovou vstupní branou, skrze kterou se bakterie a záněty mohou dostat do krevního oběhu a ovlivnit životně důležité orgány.
Nejčastějšími problémy jsou podle WHO zubní kaz, kterým trpí přibližně 2,5 miliardy lidí, a závažné záněty dásní postihující téměř 1 miliardu dospělých. Tyto komplikace mohou vést k bolesti, sníženému sebevědomí, poruchám spánku či stravování a zvyšují riziko dalších zdravotních problémů.
„Špatné ústní zdraví není jen estetickou záležitostí,“ upozorňuje dentální hygienistka Jana Prchal Křepelková z pražské ordinace Čisté zoubky. „Neléčené záněty a infekce v ústech zvyšují riziko srdečních onemocnění, cukrovky, respiračních infekcí, osteoporózy či komplikací během těhotenství nebo při hojení po operacích. Pravidelná péče o zuby a dásně proto prospívá celému tělu.“
Prevence chrání celé tělo
Světový den ústního zdraví připomíná, že prevenci nelze podceňovat. Ačkoliv podle OECD absolvují Češi v průměru 1,5 návštěvy u zubního lékaře ročně, tedy nejčastěji jednu až dvě preventivní prohlídky, řada lidí stále nedosahuje ideální frekvence kontrol, která pomáhá odhalit potíže včas. Vyhledávají totiž stomatologa až ve chvíli, kdy se objeví problém, což zvyšuje riziko kazů, zánětů dásní a dalších komplikací, zejména pokud je zanedbávána každodenní péče o ústní dutinu.
„Lidé často při ústní hygieně zapomínají na mezizubní prostory. U nás v Česku se to týká přibližně čtvrtiny populace, na Slovensku jde téměř o třetinu. Je to právě jeden z hlavních důvodů, proč jsou záněty dásní tak rozšířené. Abychom jim předešli, je zásadní věnovat ústní hygieně pozornost každý den a doplnit péči o mezizubní kartáčky nebo ústní sprchu,“ dodává dentální hygienistka.
Systematické čištění zubů, pravidelná dentální hygiena a preventivní prohlídky u zubního lékaře skutečně mohou snížit riziko onemocnění, zlepšit kvalitu života a podpořit celkové zdraví. Klíčem k úspěchu je především každodenní rutina, která je správná, důsledná a dlouhodobě udržitelná.
Čištění zubů jako wellness rituál
Právě zde vstupuje do hry koncept ústního wellness. Tento přístup spojuje účinnou hygienu s komfortem a moderními technologiemi. Cílem není jen „vyčistit zuby“, ale vytvořit návyk, který je příjemný a stane se přirozenou součástí dne.
„Moderní technologie posouvají péči o ústní hygienu na vyšší úroveň. Kartáčky Philips Sonicare využívají pokročilé funkce, které pomáhají vést uživatele ke správné technice čištění zubů. Díky nim lze dosáhnout důkladného vyčištění zubů i šetrné péče o dásně bez zbytečného rizika jejich poškození,“ říká zubní lékařka Nela Kindl.
Sonická technologie pro zdravé zuby i dásně
Sonické kartáčky Philips dokážou proměnit každodenní čištění v příjemný a efektivní rituál. Díky pokročilé technologii a různým režimům se přizpůsobí individuálním potřebám. Správná technika je přitom jednoduchá – hlavici stačí přiložit šikmo na rozhraní zubu a dásně a pomalu ji vést ze zubu na zub bez nadměrného tlaku. O důkladné čištění se postará samotná sonická technologie, která pomáhá účinně odstraňovat plak nejen z povrchu zubů, ale i z těžko dostupných prostor a podél dásní.
Samozřejmostí jsou i chytré funkce podporující správné návyky. Tlakový senzor upozorní na příliš silné čištění, časovač pomůže dodržet doporučené dvě minuty a rozdělení úst do jednotlivých zón zajistí rovnoměrnou péči. Vybrané modely lze propojit s mobilní aplikací, která nabízí personalizovanou zpětnou vazbu a pomáhá dlouhodobě zlepšovat techniku čištění.
Investice do zdraví i pohodlí
Světový den ústního zdraví připomíná jednoduchou, ale zásadní skutečnost – zdraví začíná v ústech. Ústní dutina je vstupní branou do organismu a její stav může ovlivnit nejen úsměv, ale i celkovou kondici těla. Pouhé dvě minuty ráno a večer se tak mohou stát malým, ale mocným krokem k dlouhodobé vitalitě. Pravidelná prevence a správná péče pomáhají předcházet bolesti, zbytečným zákrokům i vyšším výdajům za léčbu. Zdravý úsměv tak není jen estetickým bonusem, ale viditelným symbolem odpovědného přístupu k vlastnímu zdraví.
Tipy pro vás:
Philips Sonicare 7100
Hlavice G3 Premium Gum Care se jemně přizpůsobí konturám zubů i dásní a odstraní až 10× více plaku než manuální zubní kartáček. Už po dvou týdnech si všimnete až 7× zdravějších dásní.
DMOC: 4499 Kč
Tyto modely kombinují výkonnou sonickou technologii s jemnou péčí, která zvládne i citlivé dásně.
DMOC: 3799 Kč (model 6500), 2499 Kč (model 6100)
Philips Sonicare 5500 a 5300 využívají moderní sonickou technologii a mají vestavěný tlakový senzor, který chrání vaše dásně. S hlavicí Optimal White bude navíc váš úsměv během týdne až o 100 % bělejší.
DMOC: 2499 Kč (model 5500), 1899 Kč (model 5300)
Čištění zubů s radostí a hravě
Čištění zubů nemusí být nuda, s Philips Sonicare For Kids se z něj stává zábavná hra. Díky interaktivní aplikaci, virtuálnímu maskotovi Sparkly a barevným kartáčkům si děti budují zdravý návyk s radostí. Sonická technologie jemně odstraňuje plak i z těžko dostupných míst, dvě úrovně výkonu se přizpůsobí věku a odolné hlavice zvládnou i menší trpělivost malých čističů.
DMOC: 1249 Kč
Více informací najdete na stránkách www.philips.cz/sonicare
