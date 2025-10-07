Světový den zraku 2025. Až 80 % očních vad lze léčit nebo jim předejít – důležitá je prevence

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) více než miliarda lidí na světě nemá přístup k oční péči a k dioptrickým brýlím, přitom se téměř každý člověk na planetě během svého života setká s nějakým problémem, který se očí týká. Nejméně 2,2 miliardy lidí trpí poškozením zraku či slepotou.
V České republice je oftalmologie na špičkové úrovni a snadno dostupná všem občanům, přesto mnoho nemocí a očních vad zůstává dlouhodobě neřešeno. „Zrak se může zhoršovat nenápadně a postupně. Lidé si často na změny přivyknou, aniž by si uvědomili, že jim zraková vada komplikuje každodenní život. Pravidelné preventivní vyšetření by proto mělo být součástí péče o zdraví stejně jako návštěva zubaře nebo praktického lékaře,“ upozorňuje MUDr. Lucie Valešová, primářka Oční kliniky NeoVize Praha. Svůj zrak by měli nechat pravidelně kontrolovat zejména ti, kdo již brýle nosí a také řidiči, na jejichž dobrém vidění závisí bezpečnost silničního provozu. Mezi rizikové skupiny, které by prohlídky neměly podceňovat, patří i lidé trpící cukrovkou či vysokým krevním tlakem (hypertenzí), anebo ti, v jejichž rodinné anamnéze se objevují oční onemocnění, jako je zelený zákal.
Stojí za to obětovat čtvrt hodiny
Objednat se k očnímu lékaři na preventivní prohlídku můžete i bez doporučení obvodního lékaře. Vyšetření obvykle zabere přibližně 15–20 minut. V rámci prevence se provádí vyšetření zrakové ostrosti k odhalení refrakčních vad nebo změn dioptrií, které lze následně korigovat brýlemi, kontaktními čočkami, anebo trvale laserovým či nitroočním zákrokem. Dále je důležité vyšetření zorného pole zachycující výpadky i v periferních oblastech. Měření nitroočního tlaku pak může včas podchytit vznik zeleného zákalu. Důležité je také vyšetření očního pozadí, které vyloučí choroby sítnice nebo zrakového nervu.
Až 80 % diagnostikovaných očních vad je léčitelných nebo se jim dá předejít
Mezi nejčastější problémy se zrakem patří v České republice krátkozrakost, dalekozrakost, astigmatismus, presbyopie, syndrom suchého oka nebo u seniorů šedý zákal. Všechny tyto potíže lze díky moderní medicíně řešit. „Okolo 75 až 80 % diagnostikovaných očních vad je léčitelných nebo se jim dá předejít,“ uvádí doc. MUDr. Šárka Skorkovská, CSc., primářka Oční kliniky NeoVize Brno. Apeluje proto na všechny, aby si nechali jednou za dva roky vyšetřit oči, a to i v případě, že žádné potíže nemají. Docentka Skorkovská upozorňuje: „Zvláště důležité je preventivní vyšetření po 40. roce věku, kdy se zvyšuje riziko vzniku různých očních chorob, které mohou mít plíživý začátek a nedají se odhalit jinak než při preventivním vyšetření.“ Léčba rozvinutých očních chorob bývá pak komplikovaná a často i nemožná – například u zeleného zákalu. Nikdy také neodkládejte návštěvu lékaře, pokud se objeví akutní přetrvávající varovné signály, jako je vidění záblesků světla, náhlé rozmazání nebo ztráta vidění, zarudnutí, bolest očí, vidění barevných kruhů kolem světla. Potíže se zrakem se navíc mohou projevovat nejen zhoršeným viděním, ale i příznaky, které s očima zdánlivě nesouvisí, kupříkladu bolestmi hlavy či nevolností.
Laser způsobil v oftalmologii revoluci
Oční kliniky NeoVize disponují špičkovým vybavením pro komplexní diagnostiku očních vad. Díky moderním technologiím je možné při prohlídce odhalit i drobné změny na sítnici, rohovce, čočce nebo očním nervu, které mohou být příznakem vážnějších onemocnění. „Nabízíme také široké spektrum řešení – od korekce brýlemi a kontaktními čočkami až po laserové operace, které mohou pacientům výrazně zlepšit kvalitu života,“ uvádí primářka Valešová. Díky nejmodernějšímu femtosekundovému laseru lze odstranit krátkozrakost, dalekozrakost i astigmatismus. Laser pomáhá i s trvalým řešením presbyopie, tady vetchozrakosti, která se objevuje obvykle kolem padesátého roku, kdy oko ztrácí schopnost zaostřit na blízko. Za pomoci metody PRESBYOND je dominantní oko laserem upraveno pro ostré vidění do dálky a na střední vzdálenost, nedominantní pro vidění do blízka, s přechodovou zónou pro střední vzdálenost. Mozek si spojí oba obrazy do jednoho a po neuroadaptaci získá pacient maximálně přirozené ostré vidění na všechny vzdálenosti s velkou hloubkou ostrosti.
Podzim života bez brýlí
Nejčastější příčinou oslepnutí ve světě je šedý zákal neboli katarakta. Toto onemocnění je důsledkem stárnutí oční čočky, která se postupně zakaluje a vidění se zamlžuje. V rozvojových zemích, kde nemají lidé přístup k lékařské oční péči, může vlivem tohoto procesu dojít k úplné slepotě. Naštěstí v České republice má nemoc jednoduché a bezbolestné chirurgické řešení, kdy se poškozená čočka vymění za umělou. Operace šedého zákalu patří mezi nejčastější operace u seniorů. Jde o rychlý ambulantní zákrok, navíc prémiová multifokální čočka dokáže zajistit ostré vidění na blízko, střední vzdálenost (monitor) i do dálky, takže zbavuje závislosti na brýlích i v pokročilém věku. Také operaci šedého zákalu lze provést za asistence laseru LenSx, který je velmi přesný a šetrný, čímž zkracuje dobu hojení.
Neodsouvejte oční prohlídku
Mnoho lidí stále věří mýtům o očních vadách nebo se obávají vyšetření. Světový den zraku je příležitostí, jak tyto bariéry bourat. „Setkáváme se s pacienty, kteří se například obávali očního vyšetření nebo oddalovali operaci šedého zákalu, i když jim katarakta výrazně komplikovala každodenní život. Právě informovanost a otevřený přístup k péči jsou základem prevence. Zrak je příliš cenný na to, abychom ho zanedbávali,“ uzavírá MUDr. Skorkovská.
O Světovém dni zraku
Již od roku 1990 se každoročně připomíná Světový den zraku. Iniciativu koordinuje Mezinárodní agentura pro prevenci slepoty (IAPB), která zastřešuje více než 150 organizací ve více než 100 zemích, aby společně zlepšovaly zrak lidí po celém světě. Světový den zraku připadá vždy na druhý čtvrtek v říjnu, letos je to 9. 10. Jeho cílem je upozornit na globální problémy spojené se zrakem,podpořit prevenci a zajistit dostupnost oční péče pro všechny. Pod heslem #LoveYourEyes („Miluj své oči“) každý rok přichází s novým tématem, které se dotýká této problematiky. Letos se zaměřuje na zvýšení dostupnosti oční péče. Zapojit se můžete i vy šířením osvěty: Vzdělávejte svou rodinu, přátele, spolupracovníky či komunitu, ve které žijete, ohledně důležitosti zdraví očí a zraku!
