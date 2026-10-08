Světový den zraku: Příběhy lidí, kterým se vrátil ostrý zrak

Téměř každý člověk se během života setká s nějakým problémem se zrakem. Více než miliarda lidí na světě přitom nemá přístup k oční péči, kterou potřebuje. IAPB proto pokračuje v kampani #LoveYourEyes (Milujte své oči) a letos ji doplňuje výzvou Every Story Counts – Každý příběh se počítá. Sbírá vyprávění lidí, kteří nosí brýle, pečují o blízké se zhoršeným zrakem nebo se o oči starají profesně. „Každý má svůj příběh o zraku a ten příběh má sílu,“ píše organizace. Z vyprávění vzniká antologie skutečných lidí a skutečných důvodů, proč o oči pečovat. Kampaň zároveň vyzývá k osobnímu závazku: do Světového dne zraku 2027 chce získat pět milionů slibů, že lidé budou o zdraví svých očí aktivně dbát.
Zrakem přijímáme až 80 % informací z okolního světa. Jak moc nám ostré vidění chybí, si ale často uvědomíme, až když se začne horšit nebo když se nám vrátí. Podívejte se na příběhy tří pacientů očních klinik NeoVize. Každý z nich patří k jiné generaci, a dokládají tak, že dnešní moderní oční mikrochirurgie dokáže pomoci pacientům v každém věku.
Štěpán (40) s krátkozrakostí: Na každý sport jiné brýle
Spartathlon z Atén do Sparty. 1.035 kilometrů za deset dní od nejvýchodnějšího bodu Slovenska po nejzápadnější cíp Česka. Když byl zaměstnán jako hasič v Jaderné elektrárně Dukovany, neváhal každý den běhat třicet kilometrů z práce domů. Pro českého ultramaratonce Štěpána Dvořáka je běh na dlouhé tratě smyslem života. Od patnácti let byl ale krátkozraký a bez brýlí se neobešel – vše, co bylo dál než metr, viděl rozmazaně.
„Musel jsem mít na každý sport jiné speciální dioptrické brýle – na běh, plavání, potápění atd. Lezlo to hodně do peněz, takže laserová operace byla vlastně levná oproti nákladům na všechny ty brýle,“ říká. Nejhorší byly chvíle, kdy o brýle přišel: „Nevidíte nic a musíte třeba měsíc čekat na nové.“ Když mu bylo 37 let, rozhodl se proto podstoupit laserovou operaci metodou NeoLASIK HD, díky které se dioptrií zbavil. Za týden znovu běhal, deset dní po zákroku už měl v nohách sto kilometrů.
Laserové operace jsou dnes ambulantní a bezbolestné, pacient jde hned po zákroku domů. Moderními laserovými metodami lze trvale odstranit krátkozrakost, dalekozrakost i astigmatismus, a to především u lidí zhruba do 40 let. „Ideální čas k operaci dioptrií laserem je mladá dospělost, přibližně kolem 20 let, jelikož vada už je z větší části ustálená, a protože si výsledek operace člověk užije celý život a zlepšení zraku pro něj má dlouhodobý efekt,“ vysvětluje MUDr. Lucie Valešová, primářka Oční kliniky NeoVize Praha.
Alena (52) s presbyopií: „Probudit se a vidět“
Kontaktní čočky, náhradní pár, roztok a pro jistotu brýle. Tak vypadal cestovní seznam úřednice Aleny Štefkové, vášnivé turistky a cestovatelky. Ke krátkozrakosti se jí postupně přidala presbyopie – přirozená ztráta schopnosti oka zaostřit nablízko. Aby zvládla číst dokumenty v práci i vidět do dálky, nosila slabší čočky, než potřebovala. „Informační cedule na nádražích, na letištích, v dopravních prostředcích – vždycky jsem musela jít blíž. A když jsem si na noc vyndala čočky, byla jsem skoro slepá,“ vzpomíná. A nad tím vším visel strach, že jí jednou lékařka čočky zakáže.
V padesáti letech se rozhodla jít na vyšetření očí, ale ukázalo se, že klasická laserová operace ani výměna čočky pro ni nejsou ideální řešení. O rok později, v roce 2025, ji brněnská klinika NeoVize oslovila s nabídkou nové metody Presbyond®. Laser při ní upraví jen rohovku: jedno oko nastaví do dálky a na střední vzdálenost, druhé na střední vzdálenost a nablízko a mozek si oba obrazy spojí. Ještě před zákrokem si Alena na půl hodiny vyzkoušela brýle, které budoucí vidění simulují. „Prošla jsem se s nimi i venku a ten rozdíl ve vidění byl neuvěřitelný.“
Zákrok trval jen několik minut. Do dálky viděla téměř hned, na čtení si zvykala postupně – mozek se novému vidění přizpůsobuje tři až šest měsíců. „Už nepotřebuji čočky ani brýle. Je naprosto skvělý pocit ráno se probudit a vidět! Jediné brýle, které teď potřebuji, jsou brýle sluneční.“
Jaroslav (76) s šedým zákalem: „Přečtu jména hokejistů a to je úžasné“
„Máme chatu, jezdíme do lesa na houby a je neuvěřitelné, co všechno teď vidím. Včetně toho, kde jsou pavučiny, nebo kolik vrásek najednou mají moji známí,“ směje se Jaroslav Medlík, bývalý hokejový útočník a funkcionář brněnského klubu ledního hokeje HC Kometa.
O žádném problému nevěděl. Šedý zákal mu našli na běžné preventivní prohlídce. V tom je tahle nemoc zrádná: čočka se zakaluje pozvolna, barvy blednou, vidění se mlží a člověk si na to postupně zvykne. Po pětasedmdesátce přitom šedý zákal trápí až tři čtvrtiny seniorů. Lékaři Jaroslava sledovali, a když šedý zákal začal postupovat a přidal se vyšší nitrooční tlak, doporučili operaci. V té době mu bylo 74 let. „Dříve se šedý zákal operoval až v pokročilé fázi, dnes je to jinak. Operaci doporučujeme hned v okamžiku, kdy šedý zákal začne pacientům zhoršovat vidění,“ vysvětluje doc. MUDr. Šárka Skorkovská, CSc., primářka Oční kliniky NeoVize Brno, která pana Medlíka operovala.
Pan Medlík přitom využil možnosti zákroku asistovaného femtosekundovým laserem LenSx, který nahrazuje použití skalpelu a dalších ostrých nástrojů. Na sále strávil 15–20 minut, druhý den podstoupil kontrolu, která potvrdila, že je vše v pořádku, a za týden poté přišlo na řadu druhé oko. Dnes už nemusí brýle hledat po kapsách a po stolech. „I bez nich bez problému přečtu jména hráčů, když se dívám na hokej. To jsem předtím bez brýlí nepřečetl a je to něco úžasného,“ dodává.
Ve čtvrtek 8. října přijďte do NeoVize bez objednání
Příběh pana Medlíka začal obyčejnou preventivní prohlídkou. Právě ta je tím nejjednodušším, co můžete pro své oči udělat. Na Světový den zraku, ve čtvrtek 8. října, proto Oční kliniky NeoVize vyšetřují bez objednání – stačí přijít na prevenci.
- NeoVize Praha: 14:30 – 17:00 h
- NeoVize Brno: 9:00 – 16:00 h
- NeoVize Těšín: 9:00 – 13:00 h
Poslední pacient bude ošetřen vždy 30 minut před koncem.
Slavné osobnosti, kterým operace zraku zlepšila život
Operace zraku mění život obyčejným lidem i slavným osobnostem, které se svěřily se svými zkušenostmi.
Bára Šporclová Kodetová, herečka a zpěvačka (PRELEX): „Na jevišti je to limitující. V dabingu, v rozhlase, ale především na noty a texty písní jsem neviděla. Tak jsem se těšila na život bez brýlí, že jsem si strach a pochybnosti zakázala.“
Maroš Kramár, herec a moderátor (PRELEX): „Asi do 45 let jsem viděl všechno perfektně, ani do dálky nebyl problém. Pak ale někdo přišel, abych se mu podepsal a já zjistil, že začínám špatně vidět. Pár let jsem s tím bojoval. Nosil jsem brýle na dálku, pak na čtení, potom bifokální, do toho přišlo léto a já potřeboval i sluneční... Už jsem s sebou tahal asi troje nebo čtvery brýle, a když jsem je zapomněl, ani jsem si nemohl v restauraci objednat jídlo, neviděl jsem na menu. Začalo mi to dělat problémy také na jevišti. Dneska v pohodě přečtu bez brýlí i úplně mrňavá písmenka.“
Tonya Graves, zpěvačka (fakická čočka EVO ICL – alternativa laserové operace při vysokých dioptrických vadách, dříve -8 a -7,5 dioptrie): „Všechno jsem měla dřív rozmlžené, a to i věci, které se nacházely blízko. Pár měsíců po operaci jsem s kamarády vyrazila na cestu autem do Švýcarska a byla jsem v úžasu, co všechno vidím a jak daleko vidím! Takhle dobře jsem neviděla ani s brýlemi.“
Adam Satke, kajakář a mistr ČR v dlouhém sjezdu na divoké vodě (laserová operace dioptrií metodou NeoSMILE PRO): „Protože má proud vody sílu, několikrát se mi stalo, že kontaktní čočka se při tréninku v oku posunula a někdy i vypadla. Když jsem zajel do válce a vyjel ven, na jedno oko jsem neviděl. Při balení na cesty jsem musel myslet na to, abych nezapomněl nejdůležitější věci: pas, peníze, čočky a roztok. Byla to starost navíc. Všechny tyto starosti po operaci odpadly.“
Vojtěch Hruban, basketbalista (laserová operace dioptrií metodou NeoLASIK HD): „Hrál jsem řadu let s dost velkou oční vadou. Zvyknul jsem si na to a přecházel jsem to. Později jsem začal nosit čočky, ale překážely mi. Měl jsem hodně unavené oči, pálily mě, musel jsem čočky vyndávat, abych měl večer oči připravené na zápas... To bylo dost nekomfortní. Hned první dny po zákroku jsem viděl ten obrovský rozdíl. Už jen ten komfort, že člověk nemusí pořád tahat čočky nebo brýle.“
Checklist: 10 věcí, které pro svůj zrak můžete udělat ještě dnes
Připojte se k výzvě IAPB v rámci kampaně #LoveYourEyes a pečujte o své oči. Jak na to?
1. Zjistěte, kdy jste byli naposledy na očním. Oči by si měl nechat zkontrolovat každý jednou za dva roky, i když nemá potíže, po čtyřicítce ideálně každý rok.
2. Dodržujte pravidlo 20-20-20. Po 20 minutách u počítače zaostřete na 20 vteřin na něco vzdáleného 20 stop, tedy asi 6 metrů.
3. Mrkejte. Když se soustředíme na obrazovku, mrkáme méně, rohovka pak osychá a oči pálí.
4. Posuňte monitor. Dívejte se na něj ze vzdálenosti aspoň 55–60 cm, volte spíše tlumenější světlo a vyhněte se odleskům od okna.
5. Nevhodné brýle, třeba z drogerie, mohou způsobit únavu a bolest očí i hlavy.
6. Pošlete děti ven. Děti, které tráví venku alespoň dvě hodiny denně, mají menší výskyt krátkozrakosti.
7. Chraňte oči brýlemi. Sluneční s filtrem proti UVA i UVB záření, ochranné při sportu, broušení, sváření nebo práci s chemikáliemi a čisticími prostředky.
8. Jezte zdravě. Vhodný je vitamin A (mrkev, meruňky), C (ovoce a zelenina), E (ořechy), omega-3 mastné kyseliny (ryby), zinek (luštěniny, žloutek) a lutein se zeaxantinem (listová zelenina, bobuloviny). Očím prospívá i pohyb a nekouřit.
9. Pokud nosíte čočky, dbejte na hygienu. Nespěte v nich, nenoste je déle, než se má, včas měňte pouzdro a nešetřete dezinfekčním roztokem.
10. Dávejte pozor na varovné signály. Záblesky světla, náhlé rozmazání nebo ztráta vidění, bolest a zarudnutí oka jsou důvodem k okamžité návštěvě očního lékaře.
Svůj příběh o zraku má každý. Pokud ho chcete sdílet, IAPB ho do své sbírky přijímá na webu iapb.world.
Zdroj: GUIDELINE
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59519.