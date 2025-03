Světový tenorista Pavel Černoch za doprovodu Janáčkovy filharmonie Ostrava a hostů v dubnu rozezní Novou Spirálu – Na Výstavišti

Devadesát minut nejen pro milovníky opery

Emoční dávka s Pavlem Černochem a jeho hosty za doprovodu Janáčkovy filharmonie Ostrava pod taktovkou dirigenta Jaroslava Kyzlinka v ojedinělé performance, která spojuje operní virtuozitu s moderním vizuálním uměním v srdci Nové Spirály, bude nezapomenutelným zážitkem. Galakoncert Pavla Černocha představuje spojení klasické opery s moderním prostředím Nové Spirály a je určen všem, kdo milují nejen klasiku, ale rádi objevují propojení různých hudebních formátů. Tento jedinečný večer nabídne širokou paletu hudebních stylů od tradičních operních árií po všem známé muzikálové písně, vše doplněné o videoprojekce a světelné efekty*, které zvýrazňují jedinečný charakter vystoupení.

Galakoncert však nabídne nejen samotného Pavla Černocha a Janáčkovu filharmonii Ostrava, ale také jeho hostky – Radku Fišarovou, Michaelu Štikovou Gemrotovou a Hanu Holišovou, které svými hlasy doplní světového tenoristu ve vybraných skladbách. V podání Pavla Černocha a jeho hostů zazní jak operní árie, tak ikonické muzikálové melodie. V rámci atraktivního repertoáru se posluchači přenesou například do Bizetovy vášnivé Carmen nebo slavného broadwayského muzikálu West Side Story.

„Na koncertě na chvíli mimořádně opustím svět opery a velmi se těším, že se ponořím do oblíbených muzikálů od Andrewa Lloyda Webbera nebo Leonarda Bernsteina, i slavných písní italských autorů Ernesta di Curtise nebo Eduarda di Capua. Moc děkuji všem, kteří se do tohoto dobrodružství napříč žánry se mnou pustili,“ zve na koncert Pavel Černoch.

„Dva galakoncerty mezinárodně uznávaného tenoristy Pavla Černocha přináší unikátní koncept, kdy jsou repertoárově zkombinované klasické operní árie se známými muzikálovými melodiemi. Večery budou výjimečné nejen díky velkému živému orchestru a mimořádnému prostředí Nové Spirály, ale také zásluhou fascinujících videoprojekcí, otočného jeviště a skvělých zpěvaček, které pozvednou tento jedinečný zážitek. Věřím, že společně prožijeme nezapomenutelné chvíle,“ dodává Jan Makalouš, ředitel Nové Spirály.

V rámci galakoncertu vystoupí:

Pavel Černoch – tenor

Hana Holišová – soprán

Radka Fišarová – mezzosoprán

Michaela Štiková Gemrotová – soprán

Jaroslav Kyzlink – dirigent

Pavel Černoch

U Pavla Černocha se vzácně setkává dar mimořádného talentu, oddanost hudbě a obdivuhodná píle, které jej vynesly mezi nejrespektovanější a nejvyhledávanější tenoristy současnosti. Kritici u něj vyzdvihují hebkost, jemnost a tvárnost jeho hlasu i herecké nadání. Renomé si získal díky rolím italského, francouzského, slovanského i německého repertoáru. Je pravidelně zván do předních světových operních domů, jako jsou newyorská MET, Staatsoper Unter den Linden v Berlíně, Staatsoper v Hamburku, Opéra national v Paříži, Nizozemská národní opera v Amsterdamu, Královská opera v Covent Garden v Londýně či Wiener Staatsoper. Má za sebou bohatou spolupráci se světovými orchestry, například Boston Philharmonic Orchestra, Orchestr Tonhalle Curych nebo Česká filharmonie, i s předními dirigenty, ke kterým patří Daniel Barenboim, Simon Rattle, John Eliot Gardiner nebo Jakub Hrůša. V loňském roce vydal jedinečné album árií a duetů Bedřicha Smetany Smetana Arias. Jeho celoživotním mentorem a učitelem je Paolo De Napoli.

Radka Fišarová

Radka Fišarová se začala věnovat hudbě a zpěvu v pěti letech ve sboru Bambini di Praga, zároveň navštěvovala LŠU obor zpěv a kytara. Ve dvanácti letech založila vlastní country kapelu Auris. Vystudovala Konzervatoř Jaroslava Ježka obor populární a muzikálový zpěv. V pouhých dvaceti letech uspěla v konkurzu na roli Evity ve stejnojmenném muzikálu a stala se nejmladší představitelkou této role vůbec. Díky muzikálovému představení Edith – vrabčák z předměstí (2000, plzeňské divadlo J. K. Tyla) se začala věnovat šansonu, žánru, jenž v současné době plní program jejích koncertů s doprovodným kvintetem a získala si označení „česká Edith Piaf“. Má za sebou již dlouhou řadu muzikálových rolí v mnoha představeních v divadlech po celé republice (Řek Zorba, Divotvorný hrnec, Edith Piaf), zejména však v Praze např. v Divadle Broadway, Hybernia či Studio Dva (Evita, Kleopatra, Tři mušketýři, Rebelové, Quasimodovi, Elixír života, Mamma Mia, Romeo a Julie, Kat Mydlář, Muž se železnou maskou atd.). Vyzkoušela si však také operu (Montezuma Lorenza Ferrera v Národním divadle), účinkovala v projektu Bernsteinova mše, pod taktovkou Caspara Richtera, a zahrála si hlavní roli i v inscenaci, s hudbou Petra Maláska, Lucrezia Borgia (Národní divadlo).

V současné době koncertuje s programem Ničeho nelituji-Pocta Edith Piaf na Malé scéně Studia Dva a na Tvrzi v Divicích, společně s běloruským akordeonistou Aliaksandrem Yasinkým a doprovodnou kapelou. S koncertním česko-francouzským programem též často hostuje s filharmoniemi u nás a na Slovensku. Výraznou částí jejího profesního života je též pedagogická a mentorská činnost ve Stipendijní akademii MenArt.

Michaela Štiková Gemrotová

Michaela Gemrotová se narodila v Písku. Svá studia zahájila na Gymnáziu Jana Nerudy s hudebním zaměřením ve třídě doc. Magdalény Hajóssyové, dále pokračovala na Pražské konzervatoři (u Mgr. Romana Janála, posléze u Mgr. Zuzany Lászlóové). V roce 2008 byla přijata na Vysokou školu múzických umění v Bratislavě, kde se stala posluchačkou prof. Hany Štolfové-Bandové. Studia ukončuje v roce 2013 na Akademii múzických umění v Praze u Mgr. Heleny Kaupové. Je laureátkou řady soutěží (2008 - II. cena na Mezinárodní pěvecké soutěži A. Dvořáka v Karlových Varech, 2011 – finalistkou soutěže (cena za nejlepší interpretaci díla A. Dvořáka, cena Bel Canto za pěveckou techniku „krásný zpěv“, cenu diváků za absolutního vítěze žen, o rok později se opět stala nejoblíbenějším soutěžícím u diváků). V roce 2008 byla zařazena mezi Young Czech Talent. V rámci své koncertní činnosti vystoupila na mnoha evropských podiích (Itálie, Německo, Rakousko, Slovensko, Maďarsko, Francie. Ztvárnila několik operních rolí (Mozartova Barberina – Figarova svatba, Papagena – Kouzelná flétna, Zuzanka - Figarova svatba a Zerlina - Don Giovanni), Esmeralda-Prodaná nevěsta (B. Smetana), Kuchtík - Rusalka (A. Dvořák), Lidunka - V studni (V. Blodek) aj. Její doménou je repertoár klasického operního žánru, nebrání se ale ani žánrům lehčím (od roku 2012 spolupracuje s Rockovou operou v operní roli Bohyně Moiry). Již za studií spolupracovala s dirigenty, jako jsou např. O. Kukal, O. Lenárd, J. Procházka, J. Hrůša, R. Jindra, M. Ivanovič aj.). V roce 2013 se poprvé představí na prknech Národního divadla v roli Lidky (B. Smetana, Dvě vdovy). Vytvořila nahrávky pro Český rozhlas, Italy Recording Studio aj.

Hana Holišová

Hana Holišová je divadelní a televizní herečka a zpěvačka. Narodila se v roce 1980 v Brně. V roce 2003 absolvovala činoherní herectví na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění. Hostovala, mimo jiné, v Národním divadle Brno, na Nové scéně v Bratislavě, v Hudebním divadle Karlín, ve Státní opeře Praha v lyrikálu Kudykam, v Kongresovém centru Praha v muzikálech Mamma Mia a Rocky. Téměř 20 let byla v angažmá v Městském divadle Brno, kde účinkovala v inscenacích: Jesus Christ Superstar, Čarodějky z Eastwicku, Evita, Pokrevní bratři, Bídníci, Papežka, Kočky, Funny Girl, Equus, Podivný případ se psem, RENT, Noc na Karlštejně, Vrabčák a anděl, Monty Python´s Spamalot, Pretty Woman aj. Je držitelkou dvou Cen Thálie v oboru muzikál. V roce 2013 za roli papežky Jany v muzikálu Papežka (Městské divadlo Brno) a v roce 2023 za roli Marty v inscenaci Marta (Letní scéna muzea Kampa). Televizní diváci ji mohou znát především ze seriálu Ulice nebo z TV show Tvoje tvář má známý hlas. Účastní se koncertů “Petr Hapka a jeho potměšilí hosté”, hostuje v Divadle J.K.Tyla v Plzni a od roku 2016 koncertuje s brněnským big bandem New Time Orchestra a také pravidelně hostuje s různými dalšími hudebními tělesy.

Jaroslav Kyzlink

Jaroslav Kyzlink pochází z Brna, kde vystudoval dirigování sboru a orchestru na Janáčkově akademii múzických umění. Od roku 1992 působí v brněnské opeře: nejprve jako sbormistr, od roku 1996 jako dirigent, v letech 2001–2003 jako šéfdirigent a umělecký šéf. Se souborem Janáčkovy opery nastudoval celou řadu inscenací, pro Mezinárodní festival Janáček Brno připravil světovou premiéru původní verze Janáčkovy opery Výlet pana Broučka do Měsíce (2010). Brněnský soubor řídil na festivalech doma i v zahraničí včetně Japonska (2001, 2003). V roce 2003 navázal spolupráci s Operou Slovenského národního divadla, v letech 2004–2006 byl jejím šéfdirigentem. V roce 2008 nastudoval Gluckovu operu Orfeo ed Euridice pro Slovenské národní divadlo v Bratislavě a Teatr Vielki ve Varšavě. V roce 2010 dirigoval první uvedení opery E. W. Korngolda Mrtvé město v Dánské národní opeře v Kodani a nastudováním Smetanovy Hubičky se vrátil na operní festival v irském Wexfordu. V roce 2011 nastudoval Dvořákovu Rusalku v Bonnu a v New National Theatre Tokyo. V roce 2012 připravil nové inscenace Rusalky pro Národní divadlo Brno a Janáčkovy Její pastorkyně pro Slovenské národní divadlo. V roce 2013 nastudoval Verdiho opery Sicilské nešpory pro Národní divadlo Brno a Don Carlo pro Národní divadlo v Praze, kde v sezoně 2012/2013 působil jako šéfdirigent Opery ND. Na podzim 2013 se vrátil do Dánské národní opery k nastudování prvního provedení Janáčkovy Káti Kabanové v Dánsku a v roce 2014 do New National Theatre Tokyo, kde připravil Korngoldovo Mrtvé město. Od roku 2015 nastudoval v Národním divadle Mozartovu Kouzelnou flétnu, Martinů Juliette (Snář), Berliozovo Faustovo prokletí, Verdiho Maškarní ples a Requiem, Janáčkovy Výlety páně Broučkovy a Káťu Kabanovou, Smetanovu Libuši, Dalibora a Prodanou nevěstu a Rossiniho Lazebníka sevillského. Spolupracuje s mnoha symfonickými orchestry a je zván jako porotce dirigentských a pěveckých soutěží. Od roku 2006 jako pedagog externě spolupracuje s Hudební fakultou Vysoké školy múzických umění v Bratislavě. V letech 2014-2019 byl šéfdirigentem Slovinského národního divadla v Lublani. Od září 2016 do července 2022 byl hudebním ředitelem Opery Národního divadla v Praze.

Vstupenky na vystoupení Pavla Černocha zde: ZDE

www.navystavisti.cz / www.novaspirala.cz

*Upozornění pro citlivé návštěvníky: show obsahuje prvky jako videomapping, hru se světly a stroboskopy!

