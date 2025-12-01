Světový vánoční koncert génia filmové hudby Johna Williamse se po loňském úspěchu vrací do České republiky!

Originální koncertní show přinese v jedinečném aranžmá hudbu oscarového mistra Johna Williamse, kterou povede světově uznávaný dirigent Pete Harrison. John Williams – autor melodií k více než stovce filmů a držitel 5 Oscarů, 54 nominací na Oscara a 25 cen Grammy – vtiskl svůj nezaměnitelný rukopis těm nejikoničtějším snímkům stříbrného plátna. Během večera se můžete těšit nejen na dechberoucí výkon filmového orchestru, ale také na audiovizuální efekty a poutavé příběhy ze zákulisí vzniku jeho nejslavnějších skladeb. Co jste o hudebním géniovi dosud netušili, odhalíte 29. prosince 2025.
Na konci prosince ožijí v pražském O2 universu legendární melodie i fascinující filmové momenty v originálním audiovizuálním konceptu, který českému publiku přiblíží nejslavnější díla mága filmové hudby Johna Williamse. Zazní epická melodie k filmu Star Wars, kterou George Lucas považoval za „duši celé ságy“, i dobrodružná hudba Jurského parku. Chybět nebude ani magická atmosféra hudebního doprovodu k filmům o Harrym Potterovi, kde Williams vytvořil ikonickou „Hedwig’s Theme“ během jediného víkendu, nebo nezaměnitelný hudební doprovod k Indiana Jonesovi, který se během let stal synonymem dobrodružství i díky nezapomenutelnému výkonu slavného herce Harrisona Forda.
Mráz po zádech vyvolá i emotivní hlavní téma ke snímku Schindlerův seznam, oceněné Oscarem – skladbu Williams zpočátku odmítl se slovy „Jste Spielberg, zasloužíte si lepšího skladatele“. Spielberg mu ale odpověděl: „Možná ano, ale všichni lepší jsou mrtví.“ Do programu se dostanou i další hudební milníky, včetně hrdinského tématu Supermana nebo strhujících pasáží z válečného dramatu Zachraňte vojína Ryana, ve kterých Williams mistrně pracuje s tichými, až intimními momenty.
Vychutnejte si kultovní melodie, jež navždy změnily svět filmové hudby a nechte se unést fantazií nejúspěšnějšího filmového skladatele všech dob. Velkolepý zážitek živé filharmonie a mohutného pěveckého sboru podtrhnou světelné efekty i poutavé příběhy z tvorby těchto nesmrtelných děl. Vstupenky seženete v síti Ticketportal: https://www.ticketportal.cz/event/The-Universe-of-John-Williams
The Universe Of John Williams
29. 12. 2025
Praha O2 universum
Zdroj: JVS Group