Svěží horský vzduch a panoramatické vyhlídky

Pokud v horkých letních dnech hledáte svěží horský vzduch, pohodu a působivé výhledy, pak je údolí Stubaital tím pravým místem pro vás. Na různých místech v nadmořských výškách od dna údolí až po ledovec čekají rozmanité atraktivní výletní cíle, které můžete objevovat v příjemných teplotách - od nové Skluzavkové stezky v centru Schlick 2000, přes křišťálově čistá horská jezírka u horní stanice lanovky Serlesbahn a obří rovníkové sluneční hodiny s vyhlídkovou lávkou u lanovky Elferlifte, až po panoramatickou vyhlídku v závratné nadmořské výšce přes 3000 m na Stubaiském ledovci.

Údolí Stubaital je v letních měsících skutečným přírodním rájem – v kraji vzdáleném pouhých 20 minut jízdy od Innsbrucku nabízí chladný vysokohorský vzduch, jezera s průzračně čistou vodou a působivé výhledy. Ze čtyř místních turistických center vyvážejí pohodlné lanovky letní hosty na horské svahy s naučnými stezkami, zážitkovými hřišti a na další unikátní místa v různých nadmořských výškách. Nabídku zdejších atrakcí letos v létě rozšiřuje několik novinek, jako je například dva a půl kilometru dlouhá skluzavková stezka (Rutschenweg), nové herní domky na stezce stromových domků (Baumhausweg) nebo nové etapy na Stubaiské cyklostezce (cyklotrase č. 19).

V nejvyšších sférách: úchvatné výhledy z nadmořské výšky 3000 m

Nejkrásnější výhledy na údolí Stubaital se otevírají z vrcholové plošiny „TOP OF TYROL“ v nadmořské výšce 3210 m, která je snadno dostupná díky lanovkám Eisgratbahn a Schaufeljochbahn. Při obdivování dechberoucí panoramatické scenérie se Stubaiskými Alpami a italskými Dolomity vás v horkých letních dnech bude příjemně osvěžovat chladný vánek. Ke chvilkovému rozjímání uprostřed majestátních hor zve kaplička Schaufeljoch na úpatí vrcholu Schaufelspitze. Všechny děti zaručeně nadchne hřiště u horní stanice lanovky Eisgrat v nadmořské výšce 2900 m. Najdou zde mimo jiné dřevěnou rolbu ve skutečné velikosti nebo šestimetrového dřevěného mamuta se skluzavkou – na obou atrakcích se dá lézt a dovádět.

Skluzavka kam se podíváš

V létě 2025 bude v centru Schlick 2000 ve Fulpmes otevřena nová Skluzavková stezka. Rodiny s dětmi všech kategorií mohou na trase o délce dva a půl kilometru postupně prozkoumat devět různých skluzavek rozmístěných na sedmi stanovištích. Nekonečné klouzání lze kombinovat s průzkumem oblíbené Stezky dřevěných disků a Stezky stromových domků, která byla nově rozšířena o trpasličí farmu u chaty Fronebenalm a trpasličí hasičárnu na dně údolí Stubaital.

Skluzavková stezka začíná u horní stanice pohodlné lanovky Galtberg, stejně jako jezerní stezka, která vede k jezerům Galtalmsee a Panoramasee. Obě vodní plochy dotvářejí pohodovou a idylickou atmosféru v impozantní vysokohorské krajině.

Další dobrodružství a krásné výhledy na horský řetězec Kalkkögel si užijete na naučné přírodní stezce a vyhlídkové plošině StubaiBlick - včetně stanic s pohádkovými příběhy.

Voda, lesy, vřesoviště a dobrodružství na lanovkách Serlesbahn

Ve středisku Serlesbahnen v Mieders jsou na výběr hned tři místa, ze kterých se otevírají překrásné výhledy na okolní horské panorama: plošina „Koppeneck“ a dvě rozhledny „Karwendelblick“ a „Serlesblick“. Můžete je postupně obejít po idylické stezce, která se vine kolem lesů a horských rašelinišť. Dospělí si odpočinou v oáze klidu u křišťálově čistých jezer v Serlesparku u horní stanice lanovky, zatímco děti se zabaví na hřišti s vodními atrakcemi. Na závěr dne si každý návštěvník může dopřát extra porci adrenalinu při sjezdu na bobové dráze.

Sluneční hodiny na vrcholu Elfer v Neustift

Na vrcholu Elfer v Neustift, jednom ze Seven Summits Stubai (sedmi vrcholů v údolí Stubaital), hraje důležitou roli čas. U horní stanice lanovky Elferbahnen jsou totiž největší rovníkové sluneční hodiny v Alpách s vyhlídkovou lávkou. Působivá konstrukce z modřínového dřeva nejen zobrazuje čas, navíc slouží jako plošina na vyhlídky na údolí a okolní krajinu. Kromě toho jsou hodiny výchozím bodem pro řadu pěších túr a startovací plochou pro paraglidisty, kteří se na svých pestrobarevných křídlech z těchto míst vznášejí k obloze. V období od července do začátku září lze Elfer díky večerním jízdám lanovky navštívit každou středu až do 21.30 hod.

Osvěžující výhledy a klidná voda - přírodní klenoty v údolí Stubaital

Také v místech mimo dosah lanovek je údolí Stubaital letním rájem pro každého, kdo se chce trochu ochladit a odvézt si domů vzpomínky na nevšední zážitky v přírodě. S dvanácti vybranými přírodními lokalitami, devíti malebnými horskými jezery a unikátní naučnou stezkou WildeWasserWeg je v údolí na výběr pestrá škála míst, kde si odpočinete a načerpáte energii.

Přírodní lokality lákají na posezení s panoramatickými výhledy, stinné ostrůvky klidu a zvláštní přírodní úkazy. Mezi ty nejzajímavější patří lokalita Neustiftblick, kam dojdete po unikátním visutém mostě na stezce Sunnenseit'n Weg. Také zde si vychutnáte dechberoucí výhledy na údolí a okolní pohoří.

WildeWasserWeg, jedna z nejoblíbenějších naučných stezek v celém Tyrolsku, vede přes poklidné alpské pastviny, kolem dunících vodopádů a podél průzračných horských potůčků. Na zastávkách na nejhezčích místech, jako je například impozantní vodopád Grawa, pořídíte nádherné fotky a ještě si přitom užijete příjemné osvěžení – díky chladivé vodní tříšti.

Stubaiská horská jezera, která se často skrývají uprostřed alpské krajiny, lákají ke koupání. Každé z nich může vyprávět svůj vlastní příběh – od vysokohorského ledovcového jezíra až po malebnou horskou tůň – avšak něco mají společné: klid, nedotčenou přírodu a zvláštní kouzlo, které nejlépe pocítíte přímo na místě.

Cyklostezka údolím Stubaital do Innsbrucku

V údolí Stubaital si přijdou na své nejen milovníci pěší turistiky, ale také cyklisté. Stubaiská cyklostezka (cyklotrasa č. 19) vede ze zadní části údolí v několika etapách postupně přes pět vesnic. Od léta 2025 po této cyklostezce dojedete dokonce až do Innsbrucku.

Ať už v pohorkách na horské pěšině, naboso na břehu jezera nebo na kole na cyklostezce – v údolí Stubaital příroda, voda a daleké výhledy spoluvytvářejí bezpočet letních zážitků, který příjemně osvěží a zanechají trvalý dojem.

Více informací najdete na: www.stubai.at/cs