Svěží jarní vzduch pro zlepšení nálady i provonění právě vypraného prádla

„Vileda Infinity Flex je spolehlivým partnerem, pokud jde o rodinné prádlo s 2–3 pracími dávkami, protože má kapacitu až 30 m délky sušení. Kromě toho jsou vysoká křidélka ideální pro dlouhé kusy, jako jsou kalhoty a další prádlo,“ uvádí Adina Skalová, marketingová manažerka značky Vileda. „Pevné nohy a červené klouby zajišťují vysokou stabilitu a jsou již sestaveny pro pohodlnější a snadnější použití. Infinity Flex Ultimate udrží obrovské množství prádla, i když je plně roztažený a naložený. Užijte si sušení prádla tím nejpohodlnějším způsobem, jaký kdy byl a dodejte vašemu prádlu nádech jarního vánku,“ dodává uvádí Adina Skalová.
Sušák Vileda Infinity Flex
je dostupný ve dvou barevných provedeních, černé a bílé barvě. Je perfektním a flexibilním řešením pro sušení prádla. Ať už jde o malé nebo velké kusy, sušák na prádlo Infinity Flex se perfektně přizpůsobí daným potřebám. Díky roztažitelným teleskopickým drátům je ideální pro sušení i velkých předmětů. Vysoká křídla jsou dostatečně vysoká pro zavěšení dlouhých oděvů bez dotyku země, jako kalhoty a jiné. Klouby zajišťují perfektní stabilitu. Dráty základny jsou roztažitelné na délku 117 až 205 cm. Silné dráty na křídlech a extra silné dráty v centrální části sušáku zanechávají na prádle méně stop po sušení, což ušetří čas při žehlení. Součástí sušáku je i držák na drobné prádlo. Lze na něj tak snadno zavěsit drobné oděvy nebo spodní prádlo bez potřeby kolíčků. Díky dvěma kolečkům je pohodlné přemisťovat velký sušák na prádlo, kamkoli chcete, ať je prázdný nebo naložený – uvnitř i vně domu. Po použití stačí sušák zavřít a uložit jej kdekoli v domácnosti. Zámek křídel zajistí bezpečné skladování a manipulaci. Vileda garantuje u tohoto výrobku prodlouženou záruku až na 5 let. Doporučená cena výrobku v černém provedení je 1749,00 Kč a v bílém 1655,60 Kč.
K dokonalému požitku z čistého a provoněného domova přispěje i uklizená podlaha. S Vileda H2Pro třásňovým rotačním mopem snadno uklidíte prostor jak před praním prádla, tak i po něm. Systém dvoukomorového kbelíku, který udržuje čistou a špinavou vodu 100 % odděleně, nadchl svoje uživatele okamžitě po uvedení na trh. Hlava trojúhelníkového mopu se snadno dostane do úzkých rohů, pod nábytek a podél podlahových lišt. S minimálním úsilím tak můžete dosáhnout důkladného vyčištění v každém koutě. Vileda H2Pro třásňový rotační mop je vhodný pro všechny typy tvrdých podlah. Intenzitou namočení hlavy regulujete její vlhkost. Snadno se ovládá a více namočená hlava je vhodná pro více znečištěné podlahy tvrdšího charakteru i terasy. Na dřevěné nebo plovoucí měkčí povrchy je pak vhodnější hlavu mopu i vícekrát vyždímat. To znamená vícekrát zmáčknout pedál kbelíku. V historii úklidu nebylo vytírání podlah snazší. Poklop kbelíku při rotaci mopu při ždímání perfektně zabrání kapkám vody, které se při ždímání rozstřikují.
Vileda H2Pro třásňový rotační mop
je opatřen inovativním dvoukomorovým systémem kbelíku, který udržuje čistou a špinavou vodu 100 % odděleně. Tak vždy vytíráte čerstvou čistou vodou, což zajišťuje efektivnější a hygieničtější čištění vašich podlah. Ždímání je prováděno bez použití rukou a ohýbání, prostřednictvím pedálu umožňujícího snadné ždímání, což usnadňuje a zefektivňuje vytírání. Náhrada tvořená 100 % Microfiber – mikrovlákny má vliv na efektivní úklid s menším množstvím chemikálií. Lze prát v pračce. Výrobce prodloužil záruku na 5 let. Cena výrobku je 1554 Kč.
Zdroj: Vileda