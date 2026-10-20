Svítící prasátka i vesmír pod kopulí. Hradecký Park 360 se promění ve Světlozem

Společnost Ameba Production, která stojí mimo jiné za festivalem Rock for People, přiváží do hradeckého Parku 360 nový rodinný koncept. „Světlozem propojí krajinu Parku 360, jeho hangáry, světlo, hudbu a fantazii způsobem, který je u nás výjimečný,“ říká ředitel Parku 360 Michal Thomes.
Na 1,5 km dlouhé trase čeká na návštěvníky 16 světelných zastávek pod širým nebem i v interiérech hangárů. Zážitek doplní volně přístupná Vánoční vesnička se zimním lunaparkem a dobrotami, kde proběhne 12. listopadu od 18:00 slavnostní zahájení. Největším lákadlem bude strážce Světlozemě, pětimetrový vlk Světlonoš. O doprovod se při otevření postará oblíbená bejbypanková kapela Kašpárek v rohlíku, na kterou mohou dorazit do Vánoční vesničky všichni zdarma.
Zdroj: Ameba Production spol. s r.o.
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59701.