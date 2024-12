Svobodní sesbírali 50.000 podpisů na záchranu aut na benzín a naftu. Pět let po zrodu Green Dealu předali petici do Sněmovny

SVOBODNÍ aktivně upozorňují na škodlivost Green Dealu od samotného počátku. A aby tuto snahu demonstrovali i v praxi, chopili se sbírání podpisů pod výše uvedenou petici v ulicích měst a obcí po celé České republice. Těch se jim doposud podařilo sesbírat přes 45 tisíc na papírových petičních listech a něco přes 5 tisíc elektronicky.

Předseda strany Libor Vondráček, který tuto petici osobně doručil petičnímu výboru Poslanecké sněmovny ČR, situaci komentoval: „Letos je to pět let, co Ursula von der Leyen akcelerovala destrukční nasměrování politiky EU spuštěním nesmyslné byznysové ideologie, tzv. Zelené dohody pro Evropu, neboli Green Dealu. Již nyní, po prvních pěti letech, můžeme pociťovat neblahý vliv tohoto byznysového projektu na celou evropskou ekonomiku. Svobodní jsou jednoznačně proti nesmyslné "zelené" politice, která je zelená pouze svým názvem, která ve skutečnosti škodí nejen životnímu prostředí, ale i celkové prosperitě Evropy a která prospívá jen zaangažovaným byznysmenům a politikům.“

Petice si klade za cíl zastavení samotného zákazu aut na benzín a naftu, který v roce 2026 čeká tzv. review procedura, během níž bude příležitost tento zákaz přehodnotit. Svobodní tak nad rámec petice chrání nejen vaše auta, ale i vaše peněženky!

