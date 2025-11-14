Swardman předal sekačku Electra 2.0 papežovi

Sekačka bude sloužit v zahradách Vatikánu, které patří k nejpečlivěji udržovaným zeleným plochám na světě. O její provoz a údržbu se budou starat příslušní pracovníci Vatikánských zahrad.
Česká preciznost ve službě Vatikánu
Značka Swardman se díky tomuto projektu zařadila mezi vybrané společnosti, které dodaly své výrobky do Vatikánských zahrad, místa s dlouhou tradicí péče o estetiku, klid a duchovní rovnováhu. Speciálně vyrobená sekačka Electra 2.0 vznikla v úzké spolupráci mezi designovým a výrobním týmem Swardmanu. Na sběrném koši se nachází erb Svatého stolce, který symbolizuje spojení tradice, řemesla a péče o detail. Electra 2.0 byla vybrána především pro svůj tichý chod, precizní střih a nadčasovou eleganci, které dokonale zapadají do prostředí vatikánských zahrad.
„Je pro nás obrovskou ctí, že se o trávník ve Vatikánu bude starat právě česká sekačka Swardman. Tento okamžik pro nás symbolizuje uznání dlouholeté práce našeho týmu i potvrzení, že jdeme správným směrem a že i malá česká firma může mít světový dosah. Swardman vždy reprezentoval hodnoty klidu, harmonie a poctivosti – a právě tyto hodnoty nyní symbolicky spojuje i tento okamžik.“ uvádí Michael Suchanka, CEO společnosti Swardman.
Technologická i estetická dokonalost
Model Swardman Electra 2.0 představuje nejtišší plně elektrickou vřetenovou sekačku ve své třídě. Spojuje moderní elektrický pohon, ruční zpracování, minimalistický design a mimořádnou přesnost střihu. Každý kus je ručně sestavován a testován přímo v šardickém výrobním závodě, kde Swardman klade důraz na spojení inovace a řemeslné tradice.
Personalizovaná verze pro Vatikán je jedinečným kusem, který nebude uveden do běžné výroby. Zahradníci Vatikánu tak budou využívat originál vytvořený speciálně pro jejich potřeby.
Poděkování
Společnost Swardman zároveň vyjadřuje poděkování Velvyslanectví České republiky při Svatém stolci za vstřícnou spolupráci a podporu při realizaci celého projektu. Bez jejich pomoci by nebylo možné uskutečnit hladký průběh předání sekačky ve Vatikánu. Tato spolupráce je důkazem, že české řemeslo a inovace mohou najít své místo i v nejvýznamnějších světových institucích.
O společnosti Swardman
Společnost Swardman s.r.o. byla založena v roce 2013 s vizí vyrábět nejlepší vřetenové sekačky na světě. Vývoj i výroba probíhají v Šardicích na Moravě, odkud se produkty vyvážejí do desítek zemí světa. Portfolio značky tvoří benzínový model Edwin a elektrický model Electra, doplněné o široké příslušenství pro profesionální i domácí údržbu prémiových trávníků.
Více informací: www.swardman.com
Zdroj: Swardman
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.
PROTEXT