Symfonická pocta českým hrám: už 23. listopadu v Rudolfinu

Síla orchestrální hudby a nostalgie českých her
Herní melodie, které mnozí znají z obrazovek a sluchátek, ožijí v plném symfonickém zvuku orchestru a sboru. „Každý z těchto titulů má svou vlastní hudební duši,“ říká Matěj Lehár, ředitel a dramaturg Filmové filharmonie. „Síla velkého symfonického orchestru, pěveckého sboru a akustika Dvořákovy síně nadchne každého posluchače, zvlášť ve chvíli, kdy pozná první tóny své oblíbené hry.“
Večerem provede Mikoláš „Tukan“ Tuček, který uvede řadu autorů osobně. V Rudolfinu budou přítomni zástupci českých herních studií a skladatelé Jan Valta, Dominik Svoboda, Karel Antonín, Petr Wajsar, Floex a další tvůrci, jejichž práce na koncertě zazní. Chybět nebudou ani cosplayeři a robot Josef z Machinaria, který se stane součástí orchestru.
Beseda s tvůrci: symfonická hudba ve hrách
Součástí programu je také odpolední beseda s tvůrci herní hudby, která nabídne jedinečný pohled do zákulisí vzniku soundtracků a jejich přenesení na koncertní pódium. Besedu povede Mikoláš Tuček, zúčastní se skladatelé Jan Valta a Dominik Svoboda i dramaturg a ředitel Filmové filharmonie Matěj Lehár.
Beseda s tvůrci: 23. listopadu 2025, 14:00-16:00, Koncertní sál Pražské konzervatoře
Koncert GAMES: český speciál: 23. listopadu 2025, 19:30-22:00, Dvořákova síň Rudolfina
Kompletní informace o koncertu i besedě, celý program a prodej vstupenek najdete na www.filmharmonie.cz.
Filmová filharmonie je český symfonický orchestr specializovaný na koncertní provádění filmové a herní hudby. Více než 10 let uvádí velké tematické koncerty v pražském Rudolfinu a spolupracuje s předními českými i zahraničními skladateli, interprety a sbory.
Zdroj: Filmová filharmonie
