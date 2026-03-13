Symfonická pocta Depeche Mode poprvé v Česku

Hity legendární kapely Depeche Mode zazní poprvé v České republice v symfonickém podání. Projekt Depeche Note – Symphonic Tribute přiveze v neděli 12. 4. 2026 do ostravského Gongu v Dolní oblasti Vítkovice velkolepou koncertní show propojující energii kultovní kapely Depeche Mode s monumentálním zvukem symfonického orchestru. Právě Ostrava otevře české turné projektu, které bude dále pokračovat v Brně (28. 5.) a Praze (29. 5.).
Na pódiu se představí 40 hudebníků pod vedením dirigenta a uměleckého vedoucího projektu Adriana Kokoše, jehož energické vedení orchestru si získalo výraznou odezvu publika na předchozích koncertech. Symfonickou část tvoří hráči Filharmonie Bohuslava Martinů, kteří spolu s kapelou a sólistkami Terezií Kovalovou a Katarínou Knechtovou nabídnou orchestrální aranžmá největších hitů Depeche Mode.
Publikum se může těšit na skladby Enjoy the Silence, Personal Jesus, Walking in My Shoes, Everything Counts nebo Black Celebration, které zazní v novém symfonickém zvuku. V orchestrálních aranžmá zazní také další skladby, které mohou fanoušky překvapit a ukázat hudbu Depeche Mode z nové perspektivy.
Večer však není určen jen fanouškům Depeche Mode. Díky spojení symfonického orchestru, kapely a výrazných sólových hlasů nabídne silný hudební zážitek i posluchačům, kteří chtějí objevovat známé skladby v novém provedení. Atmosféru večera podtrhne světelná a vizuální scéna, zatímco industriální prostředí Gongu v Dolní oblasti Vítkovice vytvoří pro symfonickou poctu Depeche Mode jedinečnou kulisu.
Součástí ostravského večera bude také iniciativa, jejímž cílem je zpřístupnit koncert lidem, pro které by byl podobný kulturní zážitek jinak nedostupný. Organizátoři z každého koncertu vyčlenili 30 vstupenek: 10 vybere fanouškovská komunita prostřednictvím nominací na sociálních sítích projektu, 10 je určeno studentům hudby a mladým lidem, kteří se hudbě aktivně věnují, a zbývající vstupenky poputují seniorům nebo prostřednictvím charitativních a komunitních organizací.
„Hudba Depeche Mode vždy spojovala lidi napříč generacemi. Proto chceme část vstupenek věnovat těm, pro které může být podobný večer výjimečným zážitkem,“ říká producentka projektu Lucia Vranovič.
Fanoušci mohou své nominace posílat prostřednictvím zpráv na sociálních sítích projektu Depeche Note – Symphonic Tribute.
Termíny českého turné Depeche Note – Symphonic Tribute
12. 4. Multifunkční aula Gong Ostrava
28. 5. Bobyhall Brno
29. 5. Kongresové centrum Praha
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=8PfF9BbAEJI
Zdroj: Depeche Note - Symphonic Tribute
