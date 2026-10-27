Sympozium Green Way 2026: Společnost LG ocenila nejlepší studentské práce

Green Way je pro odbornou veřejnost důležitou platformou pro sdílení zkušeností a odbornou diskusi nad tématy, která ovlivňují budoucnost oboru TZB. Letošní program zahrnoval například novelu stavebního zákona, požární bezpečnost staveb, sezónní akumulaci energie, využití odpadního tepla z datových center nebo dopady legislativních omezení F-plynů na návrh a instalaci tepelných čerpadel.
LG Electronics přispělo do odborného programu trojicí přednášek zaměřených na aktuální technologie a zkušenosti z praxe. Jan Landa představil možnosti využití chillerů LG. Petr Outrata představil portfolio tepelných čerpadel LG se zaměřením na řešení, která splňují současné i připravované legislativní požadavky a reagují na vývoj evropské regulace chladiv a energetické účinnosti. Karel Dufek se ve své prezentaci věnoval praktickým zkušenostem z projektování technických systémů budov a představil příklady správně navržených řešení, ale i rizika a úskalí, která mohou ovlivnit jejich funkčnost a efektivitu.
Účastníci sympozia si mohli v LG salonku prohlédnout nejnovější řešení v rezidenční klimatizaci, včetně modelů ARTCOOL Gallery Premium, ARTCOOL AI Air Mirror a DUALCOOL AI Air Premium.
"Green Way patří mezi nejdůležitější odborná setkání v našem oboru. Oceňujeme především vysokou úroveň přednášek a možnost diskutovat s projektanty, investory, developery a dalšími odborníky o aktuálních výzvách a nových technologiích. Vedle odborného programu je pro nás velmi cenný také prostor pro networking a sdílení zkušeností napříč celým odvětvím," říká Tomáš Tuček, Sales Manager and Team Leader společnosti LG Electronics.
Ceny pro nejlepší studenty
Na sympoziu se vyhlašovaly dvě soutěže: o nejlepší projektový návrh a nejlepší studentskou závěrečnou práci. Studentskou soutěž LG sponzorovalo a autory tří nejlepších prací ocenilo svými výrobky.
- 1. místo: Ing. Martin Onak z Fakulty stavební ČVUT v Praze za práci Návrh aplikace prediktivních modelů spotřeby elektřiny pro dimenzování fotovoltaických systémů. Autor práce navrhl metodiku předvídání spotřeby elektřiny v domácnosti, podle níž lze určit optimální velikost fotovoltaické elektrárny. Počítá přitom s chováním obyvatel i reálnými provozními daty.
- 2. místo: Bc. Eliška Srbová a Bc. Veronika Natálie Lopourová z Fakulty stavební ČVUT v Praze za práci Měření vybraných složek mikrobiálního mikroklimatu v nemocnici.
- 3. místo: Bc. Martin Třetina z Fakulty stavební VUT v Brně za práci Větrání sportovní haly. Autor navrhl vzduchotechniku, která má ve sportovní hale zajistit vhodné mikroklima a tepelnou pohodu.
"Podpora technického vzdělávání a mladých talentů je pro nás dlouhodobě důležitá. Studentská soutěž ukazuje zajímavé nápady i vysokou odbornou úroveň budoucích odborníků v oblasti technických zařízení budov. Proto jsme velmi rádi, že jsme mohli ocenit nejlepší práce a podpořit jejich autory a autorky," dodává Tomáš Tuček.
Ceny pro studenty navazují na další aktivity, jimiž LG podporuje technické vzdělávání. Letos v březnu bylo například partnerem Soutěže mladých chlaďařů, kterou pořádá Svaz chladicí a klimatizační techniky.
O společnosti LG Electronics
LG Electronics je globálním lídrem v inovacích technologií a spotřební elektroniky s působností téměř ve všech zemích světa. Zaměstnává více než 74.000 lidí. LG je předním výrobcem spotřebních a komerčních produktů, od televizorů, domácích spotřebičů, klimatizací a monitorů až po automobilové komponenty a řešení. Její prémiové značky LG SIGNATURE a inteligentní platforma LG ThinQ jsou celosvětově uznávané. Nejnovější zprávy o společnosti LG naleznete na webových stránkách LG NEWSROOM | LG Global.
Zdroj: LG Electronics
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59816.