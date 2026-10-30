Sýrová sezóna se vrací ve velkém. McDonald’s přináší historicky nejširší nabídku

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Praha 30. října 2026 (PROTEXT) - Podzim přináší kratší dny, chladnější počasí a dřívější stmívání. S koncem října se ale už více než 15 let pojí také návrat oblíbené sýrové sezóny McDonald’s. Letos přichází s dosud nejširší sýrovou nabídkou ve své historii. Od 29. října se vracejí ikonické burgery Swiss King a Cheese King, oblíbené Hermelínky a chybět nebude ani Oštiepok spolu s dalšími sýrovými specialitami. A zatímco venku přibývá tmy, Sýrovka letos připomíná: „Zářivé dny se vrátily.“

Některé chutě si jednoduše spojujeme s konkrétním obdobím roku. V McDonald’s k nim již tradičně patří sýrová sezóna, na jejíž návrat se zákazníci ptají už měsíce dopředu. Mnozí mají svého favorita, na kterého si rádi počkají celý rok. I díky tomu se sýrová sezóna zařadila mezi nejočekávanější sezónní nabídky značky v Česku a na Slovensku.

Za její popularitou stojí také obliba sýrových jídel v obou zemích. Smažený sýr patří mezi klasiky, které si dlouhodobě drží své přední místo v české i slovenské gastronomii. McDonald’s na tuto tradici navázal vlastními lokálními sýrovými specialitami, které se postupně staly neodmyslitelnou součástí podzimní nabídky.

Královská dvojice je zpět

Hlavními hvězdami sýrové sezóny zůstávají Swiss King a Cheese King, dvojice burgerů, která si za léta získala řadu fanoušků a i letos se vrací v oblíbených kombinacích. Swiss King, pomyslný král celé sezóny, spojuje hovězí maso, sýrovou bulku, křupavou bramborovou placku, slaninu, sýr a výraznou sýrovou omáčku. Právě spojení těchto ingrediencí z něj udělalo jeden z nejcharakterističtějších produktů sýrové nabídky.

Druhý z královské dvojice, Cheese King, letos nabízí hned tři výjimečné varianty, v nichž McDonald’s propojuje oblíbené chutě předchozích sýrových sezón. Na své si přijdou příznivci osvědčených kombinací s Cheese Kingem, který spojuje šťavnaté hovězí maso se smaženým sýrem, i s Cheese King Chicken, v němž se snoubí kuřecí maso s křupavým smaženým sýrem. Po dvouleté pauze se navíc vrací také Cheese King s grilovaným hermelínem, tentokrát s vylepšenou recepturou, která grilovaný hermelín doplňuje jemně nasládlou brusinkovou omáčkou.

Ještě více sýrových specialit, ještě více potěšení

Po roční přestávce se do nabídky vrací také oblíbený Smažák Fresh. Chybět nebudou ani Hermelínky, které potěší milovníky křupavých sýrových specialit, nebo Oštiepok, specialita inspirovaná slovenskými chutěmi, kterou zákazníci McDonald’s znají již z loňského roku.

Pro společné chvíle a sdílení oblíbených chutí je připraven také Cheese Sharing Box. Sýrový zážitek doplňují McFlavor Fries se sýrem a slaninou. Milovníci intenzivních chutí mohou sáhnout také po brusinkové omáčce, která sýrovým pochoutkám dodává jemně nasládlý kontrast.

Sýrové novinky, které ještě více obohacují oblíbenou nabídku

Letošní sýrová sezóna se pyšní dosud nejširším výběrem produktů ve své historii. A letos Sýrovka nekončí jen u sýrových produktů. Díky novému Cheesy Dipu ve velkém kelímku si mohou zákazníci dopřát sýrový zážitek prakticky s čímkoli z menu, třeba si do něj namočit celý Double Cheeseburger.

Milovníci osvědčených kombinací se mohou těšit také na návrat originální omáčky Swiss King, která nabízí další způsob, jak si vychutnat výrazné sýrové chutě a která je již tradiční součástí sýrové sezóny.

A to stále není všechno. V letošní sýrové nabídce se ukrývá také jedna speciální položka inspirovaná oblíbenou lokální klasikou. Co přesně se za ní skrývá, mohou zákazníci objevit pouze prostřednictvím aplikace McDonald’s nebo když budou bedlivě sledovat sociální sítě.

„Češi sýrové chutě jednoduše milují a Sýrovka na tom stojí už více než 15 let. Za tu dobu se stala jedním z našich nejvýraznějších lokálních konceptů. Právě Sýrovka dobře ukazuje, jak můžeme globální standardy McDonald’s propojit s chutěmi a surovinami, které jsou lidem u nás blízké, a každý rok jim je nabídnout zase trochu jinak. Letos navíc v dosud nejširší sýrové nabídce v historii,“ říká Jan Diehel, Chief Marketing Officer pro McDonald’s Česko a Slovensko.

Kvalita, na které záleží při každém soustu

Kvalita je pro McDonald’s jednou z hlavních priorit a stojí také za oblíbenými chutěmi sýrové sezóny. Od pečlivého výběru surovin a spolupráce s ověřenými dodavateli až po přesně stanovené postupy skladování a přípravy jídel. Každý krok podléhá přísným standardům a pravidelným kontrolám, aby si zákazníci mohli při každé návštěvě vychutnat nejen své oblíbené chutě, ale také příjemné chvíle, které k McDonald’s neodmyslitelně patří.

Oblíbené produkty sýrové sezóny si zákazníci mohou od 29. října vychutnat v restauracích McDonald’s v Česku a na Slovensku, a to tradičně jen po omezenou dobu.

 

O společnosti McDonald's Česká republika

McDonald's působí na českém trhu od roku 1992, kdy otevřel svou první restauraci ve Vodičkově ulici v Praze. V roce 2002 společnost založila neziskovou organizaci Dům Ronalda McDonalda Česko, který je součástí světové sítě Ronald McDonald House a zaměřuje se na podporu rodin vážně nemocných dětí, jež potřebují dlouhodobou hospitalizaci. Od roku 2019 společnost modernizuje své restaurace, aby se staly restauracemi nové generace. V celostátním průzkumu Nejlepší zaměstnavatel se McDonald's pravidelně umisťuje mezi nejlepšími společnostmi v gastronomickém segmentu. Zákazníci mohou využít službu McDelivery pro rozvoz jídla a od roku 2023 také službu MyOrder, která jim umožňuje objednávat jídlo přes aplikaci, aniž by museli být fyzicky přítomni v restauraci.

Zdroj: McDonald’s

 

PROTEXT

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59867.

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