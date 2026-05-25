Systém AutoFlight V5000 Matrix absolvoval let v „heterogenní formaci tří letadel" a oficiálně zahájil proces certifikace letové způsobilosti

Autor:
  8:13
Sledovat Metro na Googlu
Kchun-šan (Čína) 25. května 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost AutoFlight úspěšně dokončila demonstrační let heterogenní formace tří letadel, sestávající z jednoho letadla V5000 Matrix a dvou letadel eVTOL řady V2000. Mise ověřila klíčové schopnosti, včetně komunikačních spojů, plánování trasy, koordinace letu a bezpečnostní kontroly napříč pětitunovými a dvoutunovými platformami. Demonstruje také systémovou integraci společnosti AutoFlight a koordinované operace více letadel v oblasti logistiky v nízkých výškách, reakce na mimořádné události, námořní podpory a regionálních leteckých dopravních sítí.

https://www.youtube.com/watch?v=1XRAzieNRTE

Jako vlajková loď produktového portfolia AutoFlight „Od malého k velkému, od nákladu k pasažérům" je V5000 Matrix navržen pro mise s těžkým nákladem, dlouhým doletem a přepravou vysokohodnotného nákladu z bodu do bodu. Po přechodovém letu v únoru 2026 vstoupila hybridně-elektrická nákladní varianta V5000CGH oficiálně do certifikačního procesu letové způsobilosti, čímž se přesunula z fáze ověřování výzkumu a vývoje do standardizovaného schvalovacího procesu letové způsobilosti.

Model V5000CGH se vyznačuje maximální vzletovou hmotností 5700 kg, užitečným zatížením 1,5 tuny, nákladovým prostorem o objemu 14 m3 (pro dva kontejnery AKE), cestovní rychlostí 280 km/h a doletem 1500 km. Překonává dosavadní limity v oblasti užitečného zatížení, doletu a nákladů a rozšiřuje tak možnosti využití eVTOL na dálkovou a těžkou logistiku.

Kromě toho model V5000CGH podporuje rozsáhlé záchranné operace, dodávky energie na moři a logistiku těžkých nákladů mezi provinciemi, čímž nahrazuje tradiční pomalé dodávky rychlou a flexibilní dopravou v nízké výšce.

Společnost AutoFlight prosazuje přístup, který klade bezpečnost na první místo a řídí se předpisy. Její tým pro letovou způsobilost přináší zkušenosti z programů ARJ21-700, C919 a Diamond DA42. Model V2000CG CarryAll společnosti AutoFlight získal úplné certifikáty letové způsobilosti (TC, PC, AC) od CAAC (Úřadu pro civilní letectví Čínské lidové republiky), zatímco model V2000EM Prosperity prochází procesem prokázání shody s předpisy.

Společnost AutoFlight bude i nadále důsledně dodržovat předpisy o letové způsobilosti, aby urychlila testování, letové zkoušky a certifikaci modelu V5000CGH, čímž posune eVTOL s velkým užitečným zatížením a dlouhým doletem do komerčního využití a vybuduje udržitelnou logistickou infrastrukturu pro lety v nízkých výškách.

Video – https://mma.prnewswire.com/media/2986599/V5000_Matrix.mp4

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2986598/image1.jpg

KONTAKT: ZhongRuihua, press@autoflight.com, 18801867103

 

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní

Staroměstská mostecká věž byla zamýšlena jako triumfální oblouk, oslavující...

Tento historický detail uniká téměř všem návštěvníkům jedné z nejpopulárnějších pražských památek. Ve Staroměstské mostecké věži u Karlova mostu se nad průjezdem ukrývá kamenná královská koruna,...

Malíř Jan Samec a herec Jiří Štěpnička. Dva bratři, kteří si nejdou po krku, ale pochválí se

Vernisáž dvou Janů Samců v galerii Nová síň v Praze zahajoval herec Jiří...

Umělecký „klan“ širší rodiny Jana Samce je rozsáhlejší, než si kdo umí představit. Jeho bratrem je herec Jiří Štěpnička – spojuje je společný otec Jan Samec, manžel herecké hvězdy první republiky...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem

Pitvání bot se stalo globálním hitem.

Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní jen levné kartonové výztuhy. V „poctivých“ vysokých botách značek Timberland či Dr. Martens najdete...

Strany ve Zlíně vybraly lídry pro komunální volby. Primátor Korec bude obhajovat

Zlínský primátor Jiří Korec (ANO) slaví přesvědčivé vítězství v komunálních...

Kandidátní listinu do podzimních komunálních voleb schválil zlínský oblastní sněm ANO. A na prvním místě počítá s Jiřím Korcem, který je od roku 2018 primátorem města, před čtyřmi lety svoji pozici...

25. května 2026  9:22,  aktualizováno  9:22

Jizvy jsou symbolem pro celé pohraničí, říká o České Kanadě autorka nové knihy

Novinářka a textařka Alena Binterová vydala další díl z edice Za tichem,...

Edice bedekrů Za tichem má další díl. Do České Kanady zve jihočeská novinářka a textařka Alena Binterová. Návštěvnické hity, jako jsou Slavonice či Ďáblova prdel spíše míjí, ale se synem a fotografem...

24. května 2026  10:12,  aktualizováno  25. 5. 9:20

Policejní cvičení v karlovarské nemocnici. Zásah proti střelci může ovlivnit dopravu

Policisté budou dnes od 14 hodin nacvičovat zásah proti střelci v areálu...

Zásah proti aktivnímu střelci budou v pondělí od 14 hodin trénovat policisté v areálu karlovarské nemocnice. Běžného provozu se nácvik nedotkne, motoristé ovšem musejí počítat s možnými omezeními v...

25. května 2026  9:12,  aktualizováno  9:12

Přestavba KD Slavie stála stovky milionů, nikdo tam nechce kavárnu ani restauraci

Spolkový dům Slavie v centru Českých Budějovic při slavnostním otevření (29....

Deset uchazečů zvažovalo, že si pronajme restauraci a kavárnu v českobudějovickém kulturním a spolkovém centru Slavie, nakonec si to ale všichni rozmysleli. Město tak bude vyhlašovat koncesní řízení...

25. května 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

O zlatou ruskou mříž. Co vše je za Putina zakázané a za co hrozí roky v pracovním lágru

Báťuška Vladimir Putin a báťuška Alexandr Lukašenko. Doma nedotknutelní, v...

Před rokem 1989 se o některých anekdotách říkalo, že s nimi vyhrajete zlatou mříž. Za vtipkování o režimu hrozilo i vězení. Za to, že řekl o prezidentovi Antonínu Novotném, že je vůl, skončil novinář...

25. května 2026

Český varhanní festival je světový unikát, letos nabízí 100 koncertů

25. května 2026

Nová cyklostezka končí v půlce cesty, cyklisté musejí na zbylém úseku riskovat

Nově otevřený čtyřkilometrový úsek cyklostezky z Trojanovic do sedla Pindula....

Slavnostní otevření nové čtyřkilometrové cyklostezky z Trojanovic na Novojičínsku do horského sedla Pindula za 131 milionů korun provázely úsměvy politiků, ale i tvrdá realita. Navazující úsek směrem...

25. května 2026  8:52

Ze starého kluziště ve Žďáře zbyla jen suť. Nová plocha bude mít parametry NHL

Vybouraná suť poslouží po zhutnění jako podklad pro nové kluziště.

Místa, kde se ještě před necelým čtvrt rokem proháněli hokejisté a další bruslaři, teď brázdí nakladače rozvážející hromady suti. Jen ta totiž zbyla po kluzišti zimního stadionu ve Žďáře nad Sázavou....

25. května 2026  8:42,  aktualizováno  8:42

Volty Expo v Praze ukáže tuto středu technologie, které šetří elektrikářům čas

25. května 2026  8:15

Systém AutoFlight V5000 Matrix absolvoval let v „heterogenní formaci tří letadel" a oficiálně zahájil proces certifikace letové způsobilosti

25. května 2026  8:13

11. den na MS v hokeji 2026: Češi hrají o důležité body, Slovinsko s Itálií hrají o přežití

Na snímku je hokejový stadion BCF Arena, ve kterém se odehrají zápasy základní...

Mistrovství světa v hokeji 2026 pokračuje v pondělí 25. května dalšími čtyřmi zápasy základních skupin. Český tým čeká ve Fribourgu důležitý duel s překvapivě silným Norskem, zatímco v Curychu budou...

25. května 2026

Sudetský sjezd: Předák Posselt uctí památku Čechů zavražděných nacisty

Pietní akce k uctění památky obětí holokaustu na 5. nástupišti brněnského...

Pietní vzpomínkou na zavražděné Čechy a antifašisty z řad dalších národností zakončí Sudetoněmecké krajanské sdružení (SL) svůj sjezd v Brně. Akce se uskuteční v pondělí od 10 hodin v Kounicových...

25. května 2026  7:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.