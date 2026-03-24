Systém FACTORY OS™ společnosti TETRA PAK® získal ocenění MIMA 2026 SCALE!

Autor:
  15:39
Praha 24. března 2026 (PROTEXT) - Společnost Tetra Pak získala ocenění Microsoft Intelligent Manufacturing Award (MIMA) 2026 v kategorii „Scale!“ za své portfolio automatizačních a digitálních řešení nové generace Tetra Pak® Factory OS™. Kategorie „Scale!“ oceňuje chytrá průmyslová řešení, která přinášejí inovace pro širokou škálu různých hodnotových řetězců, klientů a interních procesů, a to napříč různými úrovněmi vyspělosti.

Porota ocenila řešení systému Tetra Pak® Factory OS™ především za jeho schopnost pomáhat výrobcům potravin a nápojů zvyšovat produkci, rychleji uvádět na trh nové produkty a snižovat výrobní náklady v čím dál náročnějším geopolitickém a ekonomickém prostředí. V kontextu toho, že rostoucí ceny potravin a vstupních nákladů vyvíjejí na producenty potravin rostoucí tlak, umožňuje tato platforma výrobcům potravin a nápojů zvyšovat efektivitu a posilovat provozní odolnost při zachování kvality produktů.

Systém Tetra Pak® Factory OS™, který se hodí pro provozy s různou úrovní digitální vyspělosti, zlepšuje provozní výsledky, posouvá digitální transformaci a otevírá nové příležitosti k růstu prostřednictvím sjednocení, standardizace a inteligentního řízení celého výrobního procesu. Je postaven na principech „security-by-design“ a víceúrovňové ochrany, aby chránil provoz a data v současném prostředí zvýšeného kybernetického rizika. Zároveň představuje platformu připravenou pro umělou inteligenci, která přeměňuje data v reálném čase na kontextové poznatky pro rychlejší a chytřejší rozhodování.

Sean Sims, viceprezident společnosti Tetra Pak pro automatizaci a technologie, řekl: „Výrobci potravin a nápojů čelí rostoucímu tlaku, aby s menším množstvím zdrojů dosahovali lepších výsledků a zároveň zůstali konkurenceschopní na nejistých trzích. Toto ocenění je uznáním praktického přínosu pokročilé průmyslové automatizace, díky níž jsou data z výroby využitelná a zpracovatelná v širokém měřítku. S Tetra Pak® Factory OS™ mohou výrobci potravin a nápojů nahradit složitost přehledností, neustále zlepšovat výkonnost a budovat digitální základnu, která je připravena na další generaci výroby, jež bude řízena umělou inteligencí.“

Cena Microsoft Intelligent Manufacturing Award (MIMA) oceňuje inovativní průmyslová řešení, která díky inteligentním výrobním technologiím přinášejí měřitelné výsledky. Toto ocenění, udělované společnostmi Microsoft a Roland Berger, bylo uděleno na základě komplexního hodnotícího procesu. Společnost Tetra Pak postoupila do užšího výběru a své řešení představila nezávislé porotě, která ji následně vyhlásila vítězem v kategorii „Scale!“. Ke slavnostnímu ocenění Tetra Pak® Factory OS™ dojde na veletrhu Hannover Messe 22. dubna 2026.

Zjistěte vice o Tetra Pak® Factory OS™ zde.

O SPOLEČNOSTI TETRA PAK

Naším cílem je zajistit přístup k bezpečným potravinám. Proto nabízíme pokročilé systémy pro zpracování a výrobu potravin. Ve spolupráci s našimi zákazníky a dodavateli, a díky podpoře více než 24.000 angažovaných zaměstnanců z celého světa, denně udržitelným způsobem chráníme potraviny pro stovky milionů lidí ve více než 160 zemích. Naším posláním je naplňovat náš závazek: zajistit dostupnost bezpečných potravin po celém světě a chránit to dobré – potraviny, lidi a planetu.

Zdroj: Tetra Pak

Nejčtenější

