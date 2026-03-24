Systém FACTORY OS™ společnosti TETRA PAK® získal ocenění MIMA 2026 SCALE!

Porota ocenila řešení systému Tetra Pak® Factory OS™ především za jeho schopnost pomáhat výrobcům potravin a nápojů zvyšovat produkci, rychleji uvádět na trh nové produkty a snižovat výrobní náklady v čím dál náročnějším geopolitickém a ekonomickém prostředí. V kontextu toho, že rostoucí ceny potravin a vstupních nákladů vyvíjejí na producenty potravin rostoucí tlak, umožňuje tato platforma výrobcům potravin a nápojů zvyšovat efektivitu a posilovat provozní odolnost při zachování kvality produktů.
Systém Tetra Pak® Factory OS™, který se hodí pro provozy s různou úrovní digitální vyspělosti, zlepšuje provozní výsledky, posouvá digitální transformaci a otevírá nové příležitosti k růstu prostřednictvím sjednocení, standardizace a inteligentního řízení celého výrobního procesu. Je postaven na principech „security-by-design“ a víceúrovňové ochrany, aby chránil provoz a data v současném prostředí zvýšeného kybernetického rizika. Zároveň představuje platformu připravenou pro umělou inteligenci, která přeměňuje data v reálném čase na kontextové poznatky pro rychlejší a chytřejší rozhodování.
Sean Sims, viceprezident společnosti Tetra Pak pro automatizaci a technologie, řekl: „Výrobci potravin a nápojů čelí rostoucímu tlaku, aby s menším množstvím zdrojů dosahovali lepších výsledků a zároveň zůstali konkurenceschopní na nejistých trzích. Toto ocenění je uznáním praktického přínosu pokročilé průmyslové automatizace, díky níž jsou data z výroby využitelná a zpracovatelná v širokém měřítku. S Tetra Pak® Factory OS™ mohou výrobci potravin a nápojů nahradit složitost přehledností, neustále zlepšovat výkonnost a budovat digitální základnu, která je připravena na další generaci výroby, jež bude řízena umělou inteligencí.“
Cena Microsoft Intelligent Manufacturing Award (MIMA) oceňuje inovativní průmyslová řešení, která díky inteligentním výrobním technologiím přinášejí měřitelné výsledky. Toto ocenění, udělované společnostmi Microsoft a Roland Berger, bylo uděleno na základě komplexního hodnotícího procesu. Společnost Tetra Pak postoupila do užšího výběru a své řešení představila nezávislé porotě, která ji následně vyhlásila vítězem v kategorii „Scale!“. Ke slavnostnímu ocenění Tetra Pak® Factory OS™ dojde na veletrhu Hannover Messe 22. dubna 2026.
Zdroj: Tetra Pak