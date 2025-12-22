Systém Huawei pro spolupráci více agentů založený na směsi modelů umožňuje přechod základních sítí na vysokou stabilitu L4

  13:05
Šen-čen (Čína) 22. prosince 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - V éře rostoucí digitalizace se moderní život a ekonomické aktivity silně opírají o sítě. Stabilita sítí má přímý dopad na „digitální pohodu" a „pocit sociální participace" veřejnosti. Jako mozek sítě musí jádrová síť zůstat stabilní, protože jakékoli přerušení služeb může ovlivnit desítky milionů uživatelů a způsobit nedozírné následky pro společnost. Řešení ICNMaster MDAF společnosti Huawei vytváří inteligentní vysoce stabilní systém založený na technologiích MoM (směs modelů), multiagentní spolupráci a digitálních dvojčatech sítí. Umožňuje vysoce aktivní prevenci rizik, rychlé odstranění poruch a obnovení služeb během několika minut, což pomáhá globálním operátorům urychlit jejich cestu k vysoké stabilitě L4 a zajistit kontinuitu služeb.

S vývojem technologií 5G a cloudových technologií se služby stávají stále rozmanitějšími. Spolu s jejich vznikem přichází oddělení softwaru a hardwaru, koexistence více generací, komplexní mezigenerační API (aplikační programovací rozhraní), nárůst signalizace, poruchy transportní sítě a selhání datových center, což vše vyvíjí větší tlak na operátory, aby udržovali spolehlivost jádrové sítě na úrovni operátorů. Podle statistiky GlobalData zaznamenalo 42 % operátorů v posledních třech letech přerušení služeb základní sítě, přičemž frekvence těchto přerušení každoročně roste, což v odvětví vyvolává všeobecné obavy. Aby pomohlo globálním operátorům postupně zlepšovat spolehlivost základní sítě, vydalo TM Forum standard pro hodnocení vysoké stability základní sítě. Desítky operátorů se již zúčastnily hodnocení. Zlepšení spolehlivosti základní sítě se stalo všeobecnou potřebou v odvětví.

Ve snaze vyhovět požadavkům globálních operátorů na vysokou stabilitu základní sítě uvedla Huawei na trh inteligentní vysoce stabilní systém ICNMaster MDAF. Vychází z dřívějších inovací, jako jsou „agent pro správu poruch" a „agent pro vyřizování stížností", a přináší průlomové technologie: architekturu MoM, spolupráci více agentů a synergii digitálních dvojčat agentů a sítí. To umožňuje automatické řešení problémů, snižuje pravděpodobnost nehod, zajišťuje obnovení služeb během několika minut a posiluje vysokou stabilitu jádrové sítě L4.

Od „architektury s jedním modelem" k „architektuře s více modely": Ve srovnání s tradičními architekturami s jedním modelem dosahuje architektura MoM průlomů v různých scénářích. Plně uplatňuje výhody modelu rychlého odvozování s modelem hlubokého uvažování, jako je DeepSeek. Inteligentní rámec pro směrování provozu modelu dynamicky přiděluje úkoly: rutinní, vysokofrekvenční události jsou okamžitě zpracovávány rychlými a přesnými modely, zatímco složité anomálie vyžadující hluboké uvažování jsou přiřazeny modelům uvažování. To zajišťuje bleskurychlé reakce na běžné problémy a hluboké uvažování u složitých poruch, čímž se dosahuje optimální účinnosti a přesnosti.

Od „automatizace s jedním agentem" k „spolupráci více agentů s automatickým uzavřením": Tradiční jednotliví agenti automatizují pouze izolované jednotlivé scénáře. Technologie spolupráce více agentů jich dokáže řádně sjednotit více, provádět koordinaci agentů, řešení konfliktů a další činnosti. Obnovovací akce jsou ověřovány prostřednictvím systému digitálních dvojčat sítě, který zajišťuje, že nápravná opatření jsou přesná a účinná předtím, než jsou aplikována na živou síť, a nakonec dosahuje automatického uzavření smyčky „vnímání-analýza-rozhodnutí-provedení".

Řešení Huawei ICNMaster MDAF MoM založené na spolupráci více agentů s vysokou stabilitou je více než jen vylepšením; je to zásadní krok směrem k plně autonomním sítím. Umožňuje operátorům poskytovat nejen konektivitu, ale také na budoucnost orientovanou, odolnou a inteligentní digitální základnu. Úspěšně řeší dlouhodobý konflikt mezi stabilitou sítě a provozní efektivitou a znamená zásadní strategický posun v provozním modelu telekomunikačního průmyslu od síťově orientovaného k uživatelsky orientovanému. Paradigma spolupráce „agent + digitální dvojče" ověřené tímto systémem vytváří pevný technický a praktický základ pro realizaci plně autonomních sítí v budoucnosti.

KONTAKT: zhaoyanyan@huawei.com

 

 

Jízda vánoční tramvají Škoda 15T na lince 10.Vůz evidenčního čísla 9401 byl vyroben v roce 2016.

vydáno 22. prosince 2025  13:21

Ohrada

Jízda vánoční tramvají Škoda 15T na lince 10.Vůz evidenčního čísla 9401 byl vyroben v roce 2016.Na Ohradě jsme potkali další vánočku Škoda 14T Porsche evidenčního čísla 9170 z roku 2008.

vydáno 22. prosince 2025  13:08

Vánoční tramvaj Škoda 15T v tramvajové smyčce Sídliště Ďáblice.Vůz evidenčního čísla 9401 byl vyroben v roce 2016.

vydáno 22. prosince 2025  13:07

Prodej kaprů na Sídlišti Skalka v Praze 10-Strašnicích.

vydáno 22. prosince 2025  13:07

