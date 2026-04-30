Systém PCS SINEXCEL o výkonu 1725 kW napájí projekt úložiště s kapacitou 107,12 MW/428,48 MWh

Kuang-Jüan (Čína) 30. dubna 2026 (PROEXT/PRNewswire) - Společnost SINEXCEL (300693.SZ) dokončila v Kuang-Jüanu v provincii S‘-čchuan připojení bateriového systému pro ukládání energie o výkonu 107,12 MW/428,48 MWh, čímž se tato akce stala ikonickým projektem C&I BESS (komerčních a průmyslových systémů pro akumulaci energie v bateriích) v Číně. Systém, vyvinutý pro výrobce hliníku Zhongfu Industrial, je navržen tak, aby výrazně snížil náklady na elektřinu prostřednictvím vyrovnávání špiček pro skladování energie v průmyslovém měřítku v odvětví elektrolytického hliníku.

Překonávání energetických výzev v průmyslu

Tavení primárního hliníku je vysoce energeticky náročné, jelikož spotřebovává 13–15 MWh na vyrobenou tunu, přičemž náklady na elektřinu tvoří až 40 % celkových nákladů. Navíc náhlé výpadky proudu mohou způsobit katastrofální ztráty v řádu milionů jüanů v důsledku zamrznutí elektrolytu, což vyžaduje mimořádně spolehlivý PCS (systém přeměny energie).

Tento systém BESS tyto výzvy řeší přímo. Díky ukládání levné elektřiny mimo špičku a jejímu vybíjení v době špičkových tarifů ušetří systém společnosti Zhongfu Industrial odhadem 140 jüanů na tunu hliníku. To znamená roční úspory přesahující 60 milionů jüanů a zároveň snížení emisí CO2 přibližně o 52.000 tun ročně.

Osvědčená technologie PCS pro extrémní podmínky

Jádrem projektu je 104 jednotek PCS SINEXCEL o výkonu 1725 kW, které jsou v rámci efektivní architektury s DC propojením spárovány s bateriovými kontejnery o kapacitě 5 MWh. Jednotky PCS, které jsou provozovány s omezeným výkonem za účelem maximalizace životnosti, jsou navrženy pro náročné průmyslové podmínky:

  • Rychlá odezva: Reakce v řádu milisekund zajišťují plynulé záložní napájení při výpadcích sítě a zabraňují tak nákladným zastavením výroby.
  • Vysoká účinnost: Systém dosahuje maximální účinnosti 98,5 % a přináší tak značné dlouhodobé úspory energie.
  • Robustní stabilita: Stupeň krytí IP54 chrání zařízení před prašným prostředím hutí a zabraňuje tak zrychlenému stárnutí, které je typické pro konvenční systémy.

Systém PCS o výkonu 1725 kW je plně certifikován podle norem CE, VDE 4110/4120 a EN 50549 pro evropské trhy a disponuje dalšími certifikacemi o shodě s požadavky na připojení k síti ve Spojených státech, Austrálii, Japonsku a Thajsku. Celkový objem dodávek po celém světě přesahuje 1 GW.

Vzor pro ekologickou transformaci průmyslu

Od napájení největšího projektu integrace větrné energie a akumulace v Lotyšsku až po realizaci této instalace pro komerční a průmyslové účely – systém PCS o výkonu 1725 kW prokázal svou přizpůsobivost. Se zastoupením ve více než 60 zemích a celkovou instalovanou kapacitou přesahující 17 GW/50 GWh SINEXCEL i nadále dodává výnosná a vysoce výkonná zařízení pro projekty v energetickém a průmyslovém měřítku po celém světě.

O společnosti SINEXCEL

Společnost SINEXCEL, založená v roce 2007, je průkopníkem v oblasti řešení pro skladování energie, nabíjení elektromobilů a kvalitu elektrické energie. S instalovaným úložištěm o kapacitě 17 GW, 200.000 stejnosměrných nabíječek pro elektromobily a téměř 20 miliony ampérů aktivních harmonických filtrů spolupracuje SINEXCEL s vedoucími podniky v oboru na posílení energetické nezávislosti.

Zdroj: SINEXCEL

 

Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte

Teplá zima probudila stromy i na chladnější Vysočině. V Polné na náměstí...

Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco jeden státní svátek přeje nákupům, během druhého musí být podle zákona o prodejní době v maloobchodě...

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná jednu ze slavných scén kultovní komedie Vesničko má středisková. Akce se se zúčastnil i maďarský...

5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě

Pumptrack Štvanice

Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy uzavřené okruhy plné vln a klopených zatáček, se v Praze stávají hitem nejen pro děcka a teenagery....

Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná

První byla se švýcarskou přesností usazena na koleje. Druhou táhl těžší tahač,...

„Mám obrovskou radost. Těšíme se teď na květnové testování. Musíme zkontrolovat, jak funguje mrkání a červenání se,“ říká deníku Metro designérka Anna Marešová, která je se svým týmem autorkou nové...

Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se

Nové vozy lanovky na Petřín už mají zakrytá jenom čela.

Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou podobu. Vozy vyrobené ve Švýcarsku mají aktuálně zakrytá již jen čela a procházejí intenzivním...

Tisíce emocí v jediném pohledu. Liberecký balet tančí o teorii chaosu

Taneční inscenace Butterfly Effect je inspirovaná teorií chaosu.

Taneční inscenaci Butterfly Effect uvede ve čtvrtek večer liberecký balet. Choreograf Adam Sojka se inspiroval principem z teorie chaosu, podle něhož i nepatrná změna v počátečních podmínkách může...

30. dubna 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

Stříbrňák dostavěl pět chatek s molem. V klidné část kempu přibude i sauna

Na poloostrově v kempu Stříbrný rybník vystavěli nové chaty. (29. dubna 2026)

Voní dřevem, skýtají komfort 21. století, stojí stranou a z terasy je výhled na hladinu. Královéhradecký kemp Stříbrný rybník ve středu představil novinky nadcházející sezony, mezi nimiž vyčnívá pět...

30. dubna 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

Ve Zlíně začne příští týden festival Zlin Design Week, tématem je Láska

ilustrační snímek

Ve Zlíně začne příští týden designový festival Zlin Design Week. Od 6. do 12. května nabídne na několika místech ve městě výstavy, workshopy, diskuze, módní...

30. dubna 2026  9:13,  aktualizováno  9:13

NS odmítl dovolání dozorců, za připoutání ženy k mříži dostali podmínky

ilustrační snímek

Nejvyšší soud (NS) odmítl dovolání šesti dozorců a dozorkyň z věznice ve Světlé nad Sázavou na Havlíčkobrodsku, kteří dostali za mučení vězeňkyně dvouleté...

30. dubna 2026  9:10,  aktualizováno  9:10

Mladík nožem ohrožoval seniora, po výslechu na policii přepadl benzinku

Ilustrační snímek

Soud poslal do vazby čtyřiadvacetiletého muže, který v úterý přepadl čerpací stanici v Mariánských Lázních. Pracovnice se ho ale nebála a peníze mu nevydala. Muž se vydal na benzinku jen pár minut...

30. dubna 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

ČT: Soud zamítl čtyři stížnosti na vazbu v kauze útoku na pardubickou zbrojovku

ilustrační snímek

Pardubická pobočka hradeckého krajského soudu zamítla čtyři stížnosti na vazbu v kauze teroristického útoku na výrobní halu zbrojovky LPP Holding. Podle...

30. dubna 2026  8:59

ČT: Soud zamítl čtyři stížnosti na vazbu v kauze útoku na pardubickou zbrojovku

ilustrační snímek

Pardubická pobočka hradeckého krajského soudu zamítla čtyři stížnosti na vazbu v kauze teroristického útoku na výrobní halu zbrojovky LPP Holding. Podle...

30. dubna 2026  8:49,  aktualizováno  8:59

Zábavní park v Milovicích navštívilo loni na 380.000 lidí, staví horskou dráhu

ilustrační snímek

Zábavní park Mirakulum v Milovicích na Nymbursku navštívilo za loňskou sezonu zhruba 380.000 lidí. ČTK to řekl zakladatel a majitel parku Jiří Antoš. Na příští...

30. dubna 2026  8:46,  aktualizováno  8:46

Werichova vila má radiátory Zehnder, které ladí s historickým interiérem

30. dubna 2026  10:28

Jarní mrazy udeřily, ovocnáři hlásí škody za stovky milionů. Které oblasti jsou nejvíce postižené?

Ovocné sady meruněk v obci Žlutava na Zlínsku poničil mráz. (duben 2024)

Jarní mrazy znovu zasáhly české ovocnáře a způsobily rozsáhlé škody. Nejvíce postižené jsou sady v Čechách, kde teploty klesaly hluboko pod nulu. Odborníci varují, že dopady se projeví nejen na...

30. dubna 2026  10:20

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Olomouc bude hostit první duhový jarmark na podporu práv menšin LGBT+

ilustrační snímek

Olomouc bude příští sobotu hostit první duhový jarmark na podporu práv leseb, gayů, bisexuálů a trans lidí (LGBT+). Celodenní akce propojí kulturní program s...

30. dubna 2026  8:38,  aktualizováno  8:38

Lidé v Uherském Brodě uvidí rekonstrukci středověkých bitev i vojenské ležení

ilustrační snímek

Lidé v Uherském Brodě na Uherskohradišťsku uvidí na začátku května rekonstrukci středověkých bitev mezi králem Jiřím z Poděbrad a Matyášem Korvínem. Ve druhé...

30. dubna 2026  8:34,  aktualizováno  8:34

