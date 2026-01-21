T.D. Williamson uvádí na trh systém pro dvojitou nezávislou izolaci a odvzdušnění SHiiELD™

Průkopnické řešení v izolaci potrubí
Technologie SHiiELD poskytuje efektivitu bez úniků, nepřekonatelnou bezpečnost a propustnost čtyřnásobně vyšší, než jaké dosahují tradiční řešení s dvojitou blokádou a odvzdušňováním. Současně tak i chrání životní prostředí před emisemi a snižuje provozní prostoje.
Systém SHiiELD je vybaven dvěma nezávisle ukotvenými moduly a předepjatými těsněními pro redundantní řešení izolace, které překračuje požadavky neustále se vyvíjejících bezpečnostních a ekologických norem. Díky certifikovanému těsnění zabraňujícímu únikům a možnosti dálkové aktivace a monitorování systém SHiiELD minimalizuje provozní rizika, zvyšuje účinnost potrubí a zaručuje izolaci zcela bez emisí.
Video o tom, co vše systém SHiiELD™ může nabídnout, najdete na adrese tdw.red/SHiiELD.
Účinnější, spolehlivější, bezpečnější pro životní prostředí
„Systém SHiiELD přináší operátorům zcela novou úroveň izolace potrubí a současně i plnění cílů v oblasti emisí a bezpečnosti," uvedl generální ředitel společnosti TDW Bob McGrew. „Kombinací skutečné redundance s nejlepšími parametry ve své třídě a dálkovým ovládáním zajišťuje SHiiELD nejbezpečnější možnou izolaci pro personál i životní prostředí. Tato inovativní technologie znovu dokazuje závazek společnosti TDW k zvyšování bezpečnosti potrubí i efektivity provozu."
Systémem SHiiELD od společnosti TDW představuje pro průmysl potrubního vedení další krok vpřed díky pokročilým technologiím, které splňují požadavky trhu na vyšší bezpečnost, spolehlivost, odpovědnost vůči životnímu prostředí a propustnost. Přečtěte si na našem blogu, jak technologie DiiB funguje.
Shiield je ochranná známka společnosti T.D. Williamson, Inc. Další informace o systému TDW SHiiELD najdete na našem webu.
O společnosti T.D. Williamson
T.D. Společnost T.D. Williamson (TDW) dodává pokročilé technologie pro zajištění integrity, zásahy, čištění a opravy rozvodných potrubí, které zajišťují bezpečný a efektivní provoz kritických energetických systémů. Již více než sto let je společnost TDW lídrem v inovacích pro čištění a izolaci potrubí, které snižují emise, prodlužují životnost zařízení a podporují udržitelnější budoucnost energetiky.
V současné době společnost TDW podporuje snahy energetického průmyslu o provoz s nižšími emisemi uhlíku a udržitelnou budoucnost potrubí. Společnost TDW se sídlem v Tulse v Oklahomě působí na více než 35 místech po celém světě a má obchodní partnery v Evropě, Asii a na Středním východě.
Video: https://mma.prnewswire.com/media/2859738/TD_WILLIAMSON__SHiiELD_Technical_Video.mp4
Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2859737/TD_WILLIAMSON__Logo.jpg
Kontakt: Louann Buhlinger, T.D. Williamson, louann.buhlinger@tdwilliamson.com, 1 (539) 432-5295, *Lze poskytnout rozhovory a další materiály