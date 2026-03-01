T-Mobile: data pro zákazníky na Blízkém východu zdarma

S platností od odpoledních hodin dnešního dne budou zákazníkům pobývajícím v zemích: Írán, Izrael, Bahrajn, SAE, Katar, Kuvajt, Saudská Arábie, Irák, Jordánsko a Omán aktivována roamingová data o objemu 10 GB zdarma. Zákazníci, jichž se aktivace dat týká, budou informováni prostřednictvím SMS.
Data 10 GB budou zapnuta automaticky všem koncovým i byznys zákazníkům, včetně uživatelů předplacených karet (Twist, Kaktus) v daných lokalitách.
Vzhledem k dané situaci operátor doporučuje zkontrolovat nastavení datového roamingu v telefonu a v případě problémů restartovat zařízení.
Zdroj: T-Mobile
