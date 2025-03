T-Mobile podává v kauze Mammoth trestní oznámení na insolvenčního správce

Zvláštní přezkumné jednání, na kterém insolvenční správce Pavel Fabian pohledávky T-Mobilu popřel, proběhlo v úterý 4. 3. 2025 u Městského soudu v Praze. Na tomto jednání Fabiana konfrontoval právní zástupce T-Mobilu s dokumenty, které údajně neměly být ze strany T-Mobilu insolvenčnímu správci předloženy. Správce je přitom prokazatelně má a použil je dokonce v jiném insolvenčním řízení. Na tuto skutečnost, ani na další námitky právního zástupce ohledně nedůvodnosti popření pohledávek T-Mobilu, insolvenční správce nebyl schopen jakkoli reagovat, což jen potvrdilo jeho zcela nestandardní postupy. Na popření ale i tak setrval a svoji odpovědnost přesunul na soud.

Insolvenční správce, který popřel všechny pohledávky operátora, byl vůči němu více než rok a půl zcela pasivní a nebyl schopen pohledávky přezkoumat, ačkoli mu T-Mobile poskytoval maximální součinnost. K prokázání svých pohledávek operátor dodal podstatně více podkladů než všichni ostatní věřitelé, insolvenční správce ale řadu z nich vůbec nevzal v potaz a z neznámého důvodu je ignoruje. Pohledávky firmy přitom mají stejný základ jako jiné pohledávky, které byly plně uznány. Insolvenční správce pak od dlužníka (spol. Mammoth) nekriticky převzal celou řadu tvrzení, aniž by se jimi více zabýval.

Mimo jiné převzal argument společnosti Mammoth, že podpisy na rámcové smlouvě, na základě které docházelo k dodávkám hardware, nejsou pravé. „Jakékoli pochybnosti o pravosti smlouvy jsou zcela účelové. Rámcovou smlouvu uzavřenou v roce 2018 až do března 2023 nikdy nikdo nezpochybňoval. Naopak k ní byly postupně uzavřeny dodatky s prokazatelně pravými podpisy, plnění smlouvy bylo opakovaně potvrzováno předávacími protokoly, existuje k němu fotodokumentace i svědectví přebírajících osob. Společnost Mammoth za poskytnutou elektroniku uhradila na splátkách během několika let přibližně 2 miliardy korun. Až v okamžiku, kdy Mammothu došly finanční prostředky na další splátky, začal smlouvu náhle zpochybňovat,“ říká ředitelka komunikace T-Mobile Patricie Šedivá. Takové jednání jen potvrzuje, že možný podvod vůči T-Mobilu byl plánován od počátku.

Dalším paradoxem je skutečnost, že společnost Mammoth a skupina Unicorn, které řadu let dle svých závěrek významně profitovaly z realizace tohoto obchodu, zpochybňují svoje vlastní podpisy na smlouvách – tedy podpisy, za jejichž zajištění jsou odpovědní oni sami, nikoli T-Mobile. Pokud lidé ze skupiny podnikatele Vladimíra Kováře skutečně padělali své podpisy na smlouvách, pak je to právě T-Mobile, kdo byl tímto jednáním nejvíce poškozen.

Insolvenční správce dále v překvapivém souladu s Mammothem uvádí, že Břetislav Janoušek, který za Mammoth často jednal, k tomu nebyl oprávněný. Takový závěr je opět zcela absurdní. Kromě výslovného smluvního zmocnění k takovémuto jednání je totiž nesporné, že pan Janoušek byl s podnikáním skupiny ovládané Vladimírem Kovářem silně propojen, byl oficiálně členem top managementu Unicornu a osobně jednal za společnosti skupiny Unicorn, a to společně s Janem Jarošem, generálním ředitelem Unicornu. Mammoth se navíc nemůže dovolávat nedostatku oprávnění pana Janouška, protože mu jednatelé společnosti Mammoth umožnili několik let za tuto společnost jednat, a to s jejich vědomím a souhlasem.

Insolvenční správce také popírá dodávky více než 300 tisíc kusů elektroniky kvůli necelým 900 kusům administrativně nesprávně nezávazně zaevidovaným sériovým číslům, což odpovídá zhruba 0,3 procentům veškerého dodaného zboží. Pokud je důvodem popření celé přihlášené pohledávky T-Mobilu za 3,1 miliardy Kč skutečnost, že insolvenční správce nezvládl za rok a půl ověřit několik stovek kusů dodaného zboží, pak fatálně nezvládl svoji činnost. Takový postup insolvenčního správce je v praxi velmi nestandardní.

„Kromě jeho nečinnosti a pochybných rozhodnutí jsme také zjistili, že působí v Praze na stejné adrese, kde sídlí společnosti J.A.E a SBJ Trade spojené s podezřelým Břetislavem Janouškem, který byl dříve součástí top managementu skupiny Unicorn a je velmi pravděpodobně hlavním strůjcem celého podvodu. Přitom právě společnosti J.A.E a SBJ Trade zjevně sloužily k podvodu s ukradenou elektronikou. Ze všech výše uvedených důvodů podáváme na insolvenčního správce Pavla Fabiana trestní oznámení,“ doplňuje Šedivá.

T-Mobile si je od začátku celé kauzy zcela jistý svou silnou pozicí, má pro to veškeré důkazy a poskytuje maximální součinnost insolvenčnímu správci i orgánům činným v trestním řízení. Naopak skupina spjatá s osobou Vladimíra Kováře nespolupracuje, smazala účetnictví společnosti Mammoth, nedostavuje se k insolvenčnímu správci ani k soudu a neposkytuje potřebnou součinnost ani informace. Uvedené chování skupiny pana Kováře jde ruku v ruce se zjištěním, že ostatní společnosti ze skupiny Unicorn zřejmě vyváděly peníze z Mammothu prostřednictvím fiktivních faktur, jak nyní potvrzují i soudy. „Ačkoli tomu dosavadní a v porovnání se zahraničními zkušenostmi pomalý vývoj kauzy neodpovídá, jsme nadále přesvědčeni, že žijeme v moderním právním státě, který usiluje o nalezení spravedlnosti a že naše pohledávky potvrdí soud, který má zároveň větší pravomoci a možnosti než insolvenční správce. Zároveň věříme ve spravedlivý proces, nestrannou a nezávislou soudní moc a v to, že orgány činné v trestním řízení celou kauzu vyšetří a všichni pachatelé budou spravedlivě potrestáni,“ uzavírá CEO společnosti T-Mobile Melinda Szabó.

Zdroj: T-Mobile Czech Republic a.s.