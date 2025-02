T-Mobile podesáté vítězem kategorie telekomunikace ve studii TOP Zaměstnavatel

Společnost T-Mobile klade důraz na poskytování prostoru pro růst a získávání praktických zkušeností mladým lidem. V rámci vzdělávání nabízí např. IT trainee program v "IT inkubátoru" a "byznysový" trainee program, kde studenti pracují na projektech s reálným dopadem a mají vlastní zodpovědnost. Tím, že je firma součástí nejen česko-slovenského, ale i mezinárodního prostředí, umožňuje přístup k nejnovějším technologiím a unikátním projektům, například v oblasti cloudových řešení nebo kyberbezpečnosti. Aktivní je ale i v rámci samotné přípravy témat a výuky právě např. v oblasti bezpečnosti, kdy navázal spolupráci s Univerzitou Hradec Králové na programu Informační a síťová bezpečnost, a reaguje tak na rostoucí potřebu vyššího počtu odborníků na kybernetickou bezpečnost.

„V T-Mobile CZ dáváme mladým lidem prostor růst a získat praktické zkušenosti. Nabízíme IT trainee program v rámci našeho „IT inkubátoru“ i klasický „byznysový“ trainee program, kde studenti pracují na projektech s reálným dopadem a mají vlastní zodpovědnost – nejsou to žádní „brigádníci“, ale plnohodnotní členové týmu. Hned od začátku se také zapojují do agilních týmů a učí se od zkušených kolegyň a kolegů. Podporujeme flexibilitu, což je něco, čím v Téčku opravdu „žijeme“. Studenti a studentky si sami volí styl práce i technologie, se kterými chtějí pracovat. Nabízíme širokou škálu rozvojových aktivit, včetně certifikačních školení. Díky nim mohou získat expertízu už v rané fázi své kariéry,“ shrnuje Jitka Adámková, Chief Human Recources Officer a Executive Board Member, T-Mobile CZ a Slovak Telekom, a dodává: „Osobně věřím, že svoboda, důvěra a možnost dělat chyby a prostor být #SamiSebou jsou klíčem k inovacím i růstu.“

Operátor aktivně spolupracuje s celou řadou vysokých škol i v rámci byznysu – např. v oblasti vývoje tzv. privátních 5G sítí. První 5G kampusová síť vznikla v roce 2020 na VŠB-TUO v Ostravě, následovalo spuštění nejmodernější 5G kampusové Stand Alone sítě v rámci CIIRC při ČVUT a poté i pokrytí univerzitního kampusu České zemědělské univerzity v Praze, Technické univerzity v Liberci a Vysokého učení technického v Brně.