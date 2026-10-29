T-Mobile podpoří 30 komunitních projektů v menších obcích

Lidé v menších obcích často dobře vědí, co by jejich okolí pomohlo oživit. Někdy je to lavička pod stromy, jindy společný stůl, místo pro sport nebo prostor, kde se mohou pravidelně potkávat děti, rodiče i senioři. Právě takové nápady se sešly v grantové výzvě 30 míst, kde se lidé spojují. Z třiceti podpořených projektů je patrné, že i zdánlivě drobná změna může dát sousedskému životu nový impuls.
„Za 30 let na českém trhu jsme pomohli propojit miliony lidí prostřednictvím našich služeb. Teď chceme podpořit i spojení, která vznikají přímo v obcích. Máme radost, že díky této grantové výzvě dostane třicet nápadů příležitost vyrůst a přispět k tomu, aby se lidé ve svém okolí více potkávali, společně tvořili a budovali vztahy, které přetrvají,“ říká Martin Orgoník, ředitel vnějších vztahů a udržitelnosti v T-Mobile.
Od komunitních zahrad po betlémy a letní kina
Mezi podpořenými projekty jsou například nová komunitní místa, obnova veřejných prostranství i aktivity propojující různé generace. V Louňovicích pod Blaníkem vysadí místní spolky a obyvatelé stromy a vybudují lavičky u školy, v Kunvaldu promění prázdný sklad v komunitní místnost pro celoroční setkávání. V Kamenici zase vznikne letní kino, které nabídne společný program rodinám, seniorům i dalším obyvatelům obce.
Další projekty staví na společném tvoření a oživování místních tradic. V Řečici pomohou děti, rodiče a prarodiče proměnit nápad osmileté Julie v takzvanou Kouzelnou skříň, kde budou nabízet vlastní výrobky. V Ostravici vznikne nová folklorní tradice, která propojí děti a seniory, v Petroupimi se zase do obnovy lesní studánky zapojí rodiče, děti, dobrovolní hasiči i pamětníci. Všechny projekty spojuje aktivní zapojení místních lidí a snaha vytvořit něco, co bude komunitám sloužit i v dalších letech.
„Zaujaly nás nápady, které vycházejí z potřeb místních komunit, propojují různé generace nebo pomáhají lidem, kteří by se jinak třeba ani nepotkali. Ať už jde o nové místo pro setkávání, oživení místních tradic nebo společné tvoření, důležité je, že lidé chtějí něco změnit a jsou ochotni pro to sami něco udělat. Právě takové projekty mohou mít pro život v obcích dlouhodobý přínos,“ říká členka hodnotící komise Helena Masníková z Nadace Via.
Podpořené projekty tak přinesou nejen nová místa a možnosti společného trávení času, ale také příležitost navazovat sousedské vztahy, zapojovat další obyvatele a vytvářet nové komunitní tradice. Právě ty mohou pomoci udržet místní život aktivní i dlouho po dokončení jednotlivých projektů.
O grantové výzvě 30 míst, kde se lidé spojují
Grantová výzva vznikla u příležitosti 30 let působení T-Mobilu na českém trhu. Ve spolupráci s Nadací Via podpoří 30 komunitních projektů v menších obcích do 10.000 obyvatel celkovou částkou 1,5 milionu korun. Cílem je pomoci lidem vytvářet místa pro setkávání, společné aktivity a rozvoj sousedských vztahů.
Zdroj: T-Mobile
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59863.