T-Mobile pomáhá Univerzitě Hradec Králové s výukou informační a síťové bezpečnosti, zájem studentů roste

Význam kybernetické bezpečnosti v Česku roste. Podle dat T-Mobilu v roce 2024 meziročně stoupl počet kybernetických útoků o 36 % a operátor v tomto období zpracoval více než 30 000 bezpečnostních událostí – průměrně 82 incidentů denně. V souvislosti s nárůsty útoků, ale třeba i nástupem regulace (směrnice NIS 2) na trhu roste poptávka po odbornících na kyberbezpečnost. Univerzita Hradec Králové proto loni otevřela studijní obor Informační a síťová bezpečnost, na části přednášek a seminářů se přímo podílejí odborníci z T-Mobilu.

„V odvětví kybernetické bezpečnosti v Česku narážíme na kritický nedostatek odborníků – na FIM UHK se jej snažíme saturovat. Letos končí pilotní první ročník, takže osnovu upravujeme za pochodu. Zájem o obor ovšem roste – loni se přihlásilo bezmála 130 studentů, letos je jich již přes 170, tedy o třetinu více. A velký zájem pozorujeme nejen u studentů oboru – přednášky navštěvují i studenti ostatních studijních oborů a fakult napříč celou UHK. Do budoucna se počítá s dalším prohlubováním výuky, například formou odborných seminářů, stáží nebo letních škol,“ říká doc. Mgr. Josef Horálek, Ph.D., odborný garant studijního programu Informační a síťová bezpečnost z FIM UHK.

Kybernetické hrozby se rychle vyvíjejí a je nezbytné na ně stejně pružně reagovat. Úroveň hrozeb roste nejen co do sofistikovanosti, ale i co do intenzity. Například největší útok typu Distributed Denial of Service (DDoS) loni dosáhl celkového objemu 360 Gbps, což je o 40 % více než největší obdobný útok zaznamenaný v roce 2023 (258 Gbps). Právě praktické dovednosti a zkušenosti s řešením nových výzev přináší do výuky specialisté z T-Mobilu.

„Rostoucí využívání AI útočníky při phishingových kampaních nebo vytváření malwaru na míru staví firmy před nové výzvy. Kyberbezpečnost musí být schopná rychle reagovat na nové hrozby a technologické trendy, které stále častěji útočníci využívají,“ vysvětluje Karel Medek, Technical Tribe Lead Protect ze společnosti T-Mobile, a doplňuje: „Co se týče kyberbezpečnosti, jedná se o obor s velkou budoucností, a především rostoucí poptávkou po odbornících. Všichni současní studenti Informační a síťové bezpečnosti už mají vybraného zaměstnavatele a jen v Česku je podle mého odhadu asi 5 000 volných míst, v celé EU pak až stovky tisíc.“

T-Mobile se dlouhodobě zaměřuje také na osvětu a zvyšování digitální gramotnosti v této oblasti. Řadu let probíhají různé interaktivní přednášky a zážitkové workshopy „Bezpečně on-line!“, kde se děti učí rozpoznávat rizika internetu, chránit osobní údaje a bezpečně komunikovat online, nebo workshopy zaměřené na digitální vzdělávání seniorů.

