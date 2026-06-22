T-Mobile při závodu Běhej lesy Brdy posílil signál drony a mikromobilní BTS

Pro oblast startu a cíle závodu operátor využil mikromobilní BTS připojenou přes satelitní konektivitu. Přímo nad běžeckou trasou pak T-Mobile nasadil dva drony společnosti Primoco UAV operující z letiště v Písku. Právě kombinace dvou letounů umožnila během akce ověřit princip jejich plynulého střídání, včetně dotankování, a tím i koncept budoucího nasazení v režimu 24/7. Z dronu je možné pokrýt oblast cca až 20 km2. Řešení bylo nasazeno v nízce osídlené bývalé vojenské oblasti Brd, kde je k dispozici základní mobilní pokrytí jen v části trasy závodu. Toho se zúčastnilo bezmála 1900 závodníků. Zákazníkům T-Mobile byla na místě poskytnuta stabilní konektivita, která z výšky 2,3 kilometru dosáhla rychlosti připojení až 100 Mbit/s v kanálu o šířce 10 MHz.
„Konektivita je kritická vrstva odolnosti. I přes neustálé zlepšování naší sítě a rozšiřování pokrytí v odlehlých oblastech existují místa, kam se mobilní signál nedostane. V Brdech jsme si opět ověřili, že drony mohou v kombinaci s mikromobilní základnovou stanicí rychle doplnit mobilní pokrytí tam, kde běžná infrastruktura není nebo nestačí. V případě potřeby lze podobné alternativní řešení využít pro dočasné zasíťování lokality velmi rychle, a to i v náročných podmínkách, nebo při mimořádné události,“ dodává Carlos Fernandes, technologický ředitel T-Mobile Czech Republic a Slovak Telekom.
„Řešení potvrzuje funguje tak, že dron nese kompletní mobilní základnovou stanici a do jádra sítě se připojuje přes satelit. Čím výše je anténa, tím větší oblast je možné pokrýt a tím stabilnější je signál. Zákazník je pak připojen automaticky k té nejlepší buňce bez nutnosti jakékoli změny na mobilním telefonu. Mobilní služby tak lze dočasně zprovoznit i v místech, kde chybí vhodná pevná nebo mikrovlnná konektivita,“ doplňuje Jaroslav Holiš, Research & Trials Senior Manager z Deutsche Telekom.
„Zajištění konektivity ze vzduchu je jedním z klíčových směrů rozvoje našich bezpilotních letounů. Dosavadní zkušenosti potvrzují, že drony představují mimořádně efektivní řešení pro rychlé obnovení nebo posílení mobilního signálu. Vedle využití na sportovních a kulturních akcích vidíme velký potenciál také při řešení krizových situací a přírodních katastrof, kdy je spolehlivá komunikace zásadní. V neposlední řadě plná certifikace našich letounů umožňuje nasazení takřka bez omezení, což nás činí unikátním.“ říká Ladislav Semetkovský, předseda představenstva společnosti Primoco UAV.
T-Mobile poprvé komerčně nasadil dron už dříve, a to při závodu Jizerská 50, kde v rámci jednoho dne pokryl mobilním signálem trasu závodu v Jizerských horách.
Během celé série závodů Běhej lesy mohou závodníci opět využít recyklační boxy Remobil a zbavit se tak zodpovědně svého starého telefonu. Při posledních dvou závodech se vybralo téměř 50 zařízení. Operátor se recyklaci věnuje celoročně – sběrné boxy lze najít i na dalších akcích jako je Jizerská 50 nebo Colours of Ostrava.
Zdroj: T-Mobile