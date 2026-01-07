T-Mobile přinese na Jizerskou 50 unikátní technologie, bohatý doprovodný program, recyklaci i dárky pro všechny

Letošní ročník tradičně nabídne T-Mobile firemní štafetu, která se poběží v pátek 30. ledna, návštěvníci mohou potrénovat i na oblíbené Magentové stopě v délce 17 km. Technologické možnosti obdobných masových eventů ale posouvá o obrovský kus dál. Součástí letošního ročníku budou totiž zcela nově IoT senzory rozmístěné na vybraných úsecích trati. Ty budou v reálném čase sledovat sněhové podmínky, teplotu a vlhkost vzduchu, rychlost větru, velikost srážek a poskytovat tak aktuální data prostřednictvím webové stránky www.jiz50.cz. Celkem budou využita čtyři IoT čidla a dvě meteostanice. Díky tomu si závodníci budou moci snáze zvolit vhodný vosk pro přípravu svých lyží. Technologie zůstane v terénu po celou zimní sezonu a bude sloužit běžkařům i mimo Jizerskou 50. Díky tomu ji mohou využít všichni běžkaři a získat lepší přehled o podmínkách ještě před výjezdem do Jizerských hor.
Po loňském úspěchu T-Mobile ještě více posílí mobilní konektivitu v lokalitě závodu. Nasadí stratosférické letadlo a při vhodných povětrnostních podmínkách také dva drony. Půjde o nasazení unikátního řešení pro poskytování mobilního signálu na větším území. Je to další krok na cestě, kterou firma zahájila před dvěma lety jako reakci na povodně s cílem pomáhat lidem v ohrožených oblastech.
„Spolehlivá konektivita je klíčová nejen pro organizátory a média, ale také pro tisíce návštěvníků z domova i ze zahraničí, kteří se v Bedřichově během závodního víkendu pohybují a chtějí v reálném čase komunikovat se svými blízkými a sdílet s nimi autentické zážitky. T-Mobile technologii posílení konektivity pomocí dronů otestoval už loni, a to jako vůbec první v Evropě. Nyní jí ve spolupráci s DT skupinou pomůžeme posunout ještě o krok dál. Její potenciál nejen pro komerční využití, ale i pro IZS je obrovský – signál dokáže přinést téměř kamkoliv,“ říká Petar Babić, obchodní ředitel segmentu rezidentních zákazníků T-Mobile.
Stratosférické letadlo je oproti dronům méně závislé na počasí, z výšky cca 15 km umožňuje pokrýt větší území mobilním signálem a vydrží déle ve vzduchu. Právě velké sportovní akce operátorovi umožňují tato inovativní řešení bezpečně a v reálných podmínkách testovat v terénu. Připravované řešení na Jizerské 50 je konceptem 3D sítě (3D concept network) – tedy funkční kombinací pokrytí ze země (prostřednictvím BTS), ze vzduchu (dron) a ze stratosféry (stratosférické letadlo), s možností dopojení na satelitní segment. Pro tento případ bude využita frekvence 2 600 MHz.
T-Mobile zároveň připravuje pro návštěvníky opět příjemnou festivalovou zónu s řadou zajímavých aktivit. Všichni závodníci si např. budou moci odnést svou fotografii se jménem a výsledný časem ve vizuálu Jizerské 50 jako hezkou vzpomínku na závod.
Závodníci při své první účasti získají magentový dry bag zdarma (při opakované účasti ho lze zakoupit za 200 korun) – mohou ho používat znovu a znovu. Prostředky vybrané z prodeje vaků putují na podporu Společnosti pro Jizerské hory, která již od roku 1999 pracuje na zachování přírodních hodnot Jizerských hor pro následující generace. Zákazníci T-Mobile si také mohou na vybraných prodejnách v Liberci, Jablonci a Praze do 29. 1. vyzvednout k registraci i praktický dárek – tekutý skluzný vosk. Ten poskytuje dobrou odolnost, vynikající skluz na přírodním i umělém sněhu a díky nulovému obsahu fluoru je šetrný k přírodě.
Všichni zákazníci T-Mobile pak mohou v aplikaci získat 10 GB zdarma. Stačí si balíček aktivovat v aplikaci Můj T-Mobile v období od 28. 1. do 5. 2. – využívat ho pak mohou 30 dní od aktivace nebo do vyčerpání dat.
Zásadní složkou účasti T-Mobile na Jizerské 50 zůstává udržitelnost. V T-Mobile zóně bude opět umístěn recyklační box Remobil, kam mohou návštěvníci odevzdat své staré mobilní telefony a zapojit se do soutěže o startovné na další ročník Jizerské 50 a další pěkné ceny. Operátor podporuje Remobil dlouhodobě – sběrný box je k dispozici na každé prodejně T-Mobile v Česku.
Zdroj: T-Mobile