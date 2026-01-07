T-Mobile přinese na Jizerskou 50 unikátní technologie, bohatý doprovodný program, recyklaci i dárky pro všechny

Praha 7. ledna 2026 (PROTEXT) - T-Mobile pokračuje v dlouholetém prémiovém partnerství s Jizerskou 50. A i letos přináší na jeden z největších běžkařských závodů v Česku high-tech technologické inovace. Operátor rozvíjí koncept mobilní konektivity s využitím stratosférické platformy a současně představuje nové IoT řešení, které závodníkům může pomoci usnadnit přípravu na závod. Operátor se na Jizerské 50 zaměří i na udržitelnost – a to jak recyklaci telefonů, tak snižování nadměrného využívání plastů. Zároveň podpoří Společnost pro Jizerské hory.

Letošní ročník tradičně nabídne T-Mobile firemní štafetu, která se poběží v pátek 30. ledna, návštěvníci mohou potrénovat i na oblíbené Magentové stopě v délce 17 km. Technologické možnosti obdobných masových eventů ale posouvá o obrovský kus dál. Součástí letošního ročníku budou totiž zcela nově IoT senzory rozmístěné na vybraných úsecích trati. Ty budou v reálném čase sledovat sněhové podmínky, teplotu a vlhkost vzduchu, rychlost větru, velikost srážek a poskytovat tak aktuální data prostřednictvím webové stránky www.jiz50.cz. Celkem budou využita čtyři IoT čidla a dvě meteostanice. Díky tomu si závodníci budou moci snáze zvolit vhodný vosk pro přípravu svých lyží. Technologie zůstane v terénu po celou zimní sezonu a bude sloužit běžkařům i mimo Jizerskou 50. Díky tomu ji mohou využít všichni běžkaři a získat lepší přehled o podmínkách ještě před výjezdem do Jizerských hor.

Po loňském úspěchu T-Mobile ještě více posílí mobilní konektivitu v lokalitě závodu. Nasadí stratosférické letadlo a při vhodných povětrnostních podmínkách také dva drony. Půjde o nasazení unikátního řešení pro poskytování mobilního signálu na větším území. Je to další krok na cestě, kterou firma zahájila před dvěma lety jako reakci na povodně s cílem pomáhat lidem v ohrožených oblastech.

Spolehlivá konektivita je klíčová nejen pro organizátory a média, ale také pro tisíce návštěvníků z domova i ze zahraničí, kteří se v Bedřichově během závodního víkendu pohybují a chtějí v reálném čase komunikovat se svými blízkými a sdílet s nimi autentické zážitky. T-Mobile technologii posílení konektivity pomocí dronů otestoval už loni, a to jako vůbec první v Evropě. Nyní jí ve spolupráci s DT skupinou pomůžeme posunout ještě o krok dál. Její potenciál nejen pro komerční využití, ale i pro IZS je obrovský – signál dokáže přinést téměř kamkoliv,“ říká Petar Babić, obchodní ředitel segmentu rezidentních zákazníků T-Mobile.

Stratosférické letadlo je oproti dronům méně závislé na počasí, z výšky cca 15 km umožňuje pokrýt větší území mobilním signálem a vydrží déle ve vzduchu. Právě velké sportovní akce operátorovi umožňují tato inovativní řešení bezpečně a v reálných podmínkách testovat v terénu. Připravované řešení na Jizerské 50 je konceptem 3D sítě (3D concept network) – tedy funkční kombinací pokrytí ze země (prostřednictvím BTS), ze vzduchu (dron) a ze stratosféry (stratosférické letadlo), s možností dopojení na satelitní segment. Pro tento případ bude využita frekvence 2 600 MHz.

T-Mobile zároveň připravuje pro návštěvníky opět příjemnou festivalovou zónu s řadou zajímavých aktivit. Všichni závodníci si např. budou moci odnést svou fotografii se jménem a výsledný časem ve vizuálu Jizerské 50 jako hezkou vzpomínku na závod.

Závodníci při své první účasti získají magentový dry bag zdarma (při opakované účasti ho lze zakoupit za 200 korun) – mohou ho používat znovu a znovu. Prostředky vybrané z prodeje vaků putují na podporu Společnosti pro Jizerské hory, která již od roku 1999 pracuje na zachování přírodních hodnot Jizerských hor pro následující generace. Zákazníci T-Mobile si také mohou na vybraných prodejnách v Liberci, Jablonci a Praze do 29. 1. vyzvednout k registraci i praktický dárek – tekutý skluzný vosk. Ten poskytuje dobrou odolnost, vynikající skluz na přírodním i umělém sněhu a díky nulovému obsahu fluoru je šetrný k přírodě.

Všichni zákazníci T-Mobile pak mohou v aplikaci získat 10 GB zdarma. Stačí si balíček aktivovat v aplikaci Můj T-Mobile v období od 28. 1. do 5. 2. – využívat ho pak mohou 30 dní od aktivace nebo do vyčerpání dat.

Zásadní složkou účasti T-Mobile na Jizerské 50 zůstává udržitelnost. V T-Mobile zóně bude opět umístěn recyklační box Remobil, kam mohou návštěvníci odevzdat své staré mobilní telefony a zapojit se do soutěže o startovné na další ročník Jizerské 50 a další pěkné ceny. Operátor podporuje Remobil dlouhodobě – sběrný box je k dispozici na každé prodejně T-Mobile v Česku.

Zdroj: T-Mobile

Hošťálkovickou hájenku chce Ostrava přebudovat na Lesní školu

ilustrační snímek

Ostrava připravuje vybudování nové Lesní školy, která by rozšířila možnosti environmentální výuky ve městě. Přebudovat chce za tímto účelem hájenku v...

7. ledna 2026  13:37,  aktualizováno  13:37

