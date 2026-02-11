T-Mobile rozšiřuje zákaznický program Magenta Moments o digitální dárkové karty

Nová nabídka nákupu je k dispozici v sekci Magenta Moments. Zákazníci zde mají na výběr celou paletu partnerů – oblečení a sportovní vybavení, nákup potravin, pohonné hmoty, elektroniku, vstupenky nebo třeba hračky. Časem přibudou i další. Na výběr je několik nominálních hodnot dárkových karet dle partnera, zpravidla k dispozici v hodnotách 500 a 1000 Kč. Do této neděle si zákazníci mohou pořídit dárkovou kartu od partnerů LEGO, Zalando a Adidas v hodnotě 1000 Kč za 800 Kč díky nasbíraným srdíčkům v aplikaci (tedy s 20% slevou). Nákup je možné dokončit snadno pomocí platební karty a peněženek Google Pay nebo Apple Pay. Digitální dárkovou kartu lze následně odeslat obdarovanému nebo sobě.
„V T-Mobile se dlouhodobě zaměřujeme na to, aby Magenta Moments přinášely zákazníkům radost a opravdu praktické výhody. Možnost obdarovat někoho blízkého je tak přirozeným rozšířením konceptu této naší platformy,“ říká Petar Babić, obchodní ředitel pro rezidentní zákazníky společnosti T-Mobile Czech Republic.
Zákazníci mohou přizpůsobit vzhled každé zakoupené dárkové karty podle svého přání. Buď si vyberou jeden z předpřipravených vizuálů (například tematických motivů nebo speciálních obrázků), nebo nahrají vlastní fotku. Na kartu lze vložit i osobní vzkaz, případně jeho znění vygenerovat pomocí AI, která pomůže s inspirací či formulací přání. Pak už stačí jen jednoduše zadat e-mailovou adresu a telefonní číslo, kam dárek následně dorazí.
Dárkové karty bude možné získat výhodněji díky tzv. srdíčkům během speciálních akcí, jako je Valentýn. Srdíčka jsou speciální body, které zákazníci sbírají v aplikaci Můj T-Mobile – například když splní speciální úkol nebo třeba roztočí kolo štěstí.
Program Magenta Moments patří mezi nejúspěšnější zákaznické aktivity operátora. Jen během loňského léta si více než 170 tisíc zákazníků vyzvedlo magentový ručník jako dárek. Podobný zájem vzbudil před Vánoci stylový termohrnek. Mezi nejoblíbenější odměny patří výhodné nabídky od partnerů jako CineStar, Wolt nebo Bageterie Boulevard. Česká republika je první zemí z celé skupiny Deutsche Telekom, která novinku v podobě dárkových karet zavádí. Ta bude postupně rolovaná i v dalších zemích, kde skupina působí. Celá služba je provozovaná za využití partnerství se společností Nuclei.
Zdroj: T-Mobile