T-Mobile slaví 30 let na českém trhu. Do oslav zapojí zaměstnance i zákazníky

Za tři desetiletí se T-Mobile proměnil z poskytovatele mobilních tarifů v expertního a spolehlivého technologického partnera s širokou paletou služeb pro domácnosti, firmy napříč všemi segmenty a státní správu. Vedle budování moderních sítí dnes pomáhá zákazníkům s digitalizací, kybernetickou bezpečností, chytrými technologiemi, zábavou i rozvojem digitálních dovedností. Dlouhodobě se zároveň věnuje projektům zaměřených na vzdělávání, digitální inkluzi, udržitelnost a podporu občanské společnosti.
„Třicet let na trhu pro nás není jen příležitostí ohlédnout se za tím, čeho jsme dosáhli, ale především závazkem do budoucna. Technologie se vyvíjejí rychleji než kdykoli předtím a stejně rychle se mění i potřeby našich zákazníků. Naší ambicí je být i v dalších letech společností, která bude určovat tempo inovací, nástrojů umělé inteligence, posouvat hranice digitalizace a přinášet řešení s pozitivním dopadem na zákazníky i celou společnost. Protože technologie mají skutečný smysl jen tehdy, když spojují lidi,“ říká Melinda Szabó, generální ředitelka společnosti T-Mobile Czech Republic a Slovak Telekom.
Oslavy odstartovaly
Narozeninová atmosféra se promítla už do letošní letní kampaně. Vedle atraktivních sezónních odměn si mohou zákazníci v aplikaci Magenta Moments aktivovat celkem 30 GB dat zdarma, která symbolicky připomínají třicetileté výročí společnosti. Na všech prodejnách T-Mobile si navíc mohou až do vyčerpání zásob vyzvednout dva letní dárky – zářivou magentovou láhev na vodu nebo osvěžující nanuk Magnum. Oslavy budou v Magenta Moments pokračovat. Postupně se objeví narozeninové soutěže, tematické kvízy, zajímavé akce i speciální nabídky s partnery.
30 let slaví T-Mobile nejen díky svým zákazníkům, ale také zaměstnancům, a proto i oni budou důležitou součástí oslav. I na ně čekají dárky a v září pak Goodbye Summer Party, která se ponese v narozeninovém duchu. Výročí se promítne ale i do dalších zaměstnaneckých aktivit, které se do konce roku konají.
„Technologie nás neustále posouvají kupředu, ale skutečnou hodnotu vytvářejí lidé. Právě díky nasazení našich zaměstnanců se T-Mobile za třicet let stal leaderem v inovacích a společností, na kterou se zákazníci mohou za všech okolností spolehnout. Výročí proto vnímáme jako příležitost poděkovat všem, kteří se na tomto příběhu podílejí, " říká Jitka Adámková, personální ředitelka pro oblast lidských zdrojů, práva a etiky společností T-Mobile a Slovak Telekom.
Od prvních mobilních hovorů k umělé inteligenci
Když v roce 1996 zahájila společnost provoz své mobilní sítě, způsobil na trhu doslova revoluci a mobilní telefon přestal být luxusem pro vybrané. Dnes T-Mobile poskytuje služby 6,6 milionům zákazníků, provozuje jednu z nejmodernějších a nejlepších mobilních sítí v České republice a vedle konektivity pomáhá s digitalizací domácností, firem i veřejných služeb a nabízí širokou škálu služeb pro všechny. Za třicet let se tak proměnil z mobilního operátora ve vyspělou technologickou společnost, která přináší unikátní inovace, propojuje lidi, data i digitální služby a spojuje napříč celým světem.
Během svého třicetiletého působení se operátor podílel na všech klíčových technologických proměnách českého telekomunikačního trhu – od budování prvních GSM sítí přes nástup mobilního internetu a LTE až po dnešní éru 5G, cloudových služeb, internetu věcí a umělé inteligence. Spolu s technologiemi se proměnila také očekávání zákazníků.
„Je důležité umět se ohlédnout, co je za námi. Důležitější je ale dívat se dopředu. Technologie se za posledních třicet let proměnily k nepoznání, naše role ale zůstává stejná, a to propojovat lidi a otevírat jim nové možnosti. Právě proto pokračujeme v rozsáhlých investicích do digitální infrastruktury. Dnes už totiž nejde jen o kvalitní mobilní síť. Zákazníci od nás očekávají bezpečnou konektivitu, chytrá digitální řešení, inovace i podporu při zavádění nových technologií. Budoucnost bude stát na komplexní síťové infrastruktuře, umělé inteligenci, cloudu a internetu věcí. A my jsme tu pro ně, aby byli připraveni, a abychom jim co nejvíce usnadnili život tak, aby se cítili MeziSvými,“ dodává Szabó.
Výroční grantová výzva podpoří místní komunity
Podpora občanské společnosti a neziskových organizací je spojena s T-Mobile od jeho počátku. Prostřednictvím vzdělávacích programů, partnerství i grantových výzev společnost řadu let podporuje projekty, které pomáhají lidem lépe využívat technologie, posilují komunitní život a přispívají k řešení společenských výzev.
Proto i oslavy 30 let na českém trhu budou mít společenský přesah. T-Mobile při této příležitosti vyhlásí v následujících dnech speciální grantovou výzvu 30 let s T-Mobile: 30 míst, která spojují, která podpoří nové komunitní projekty se zaměřením na obce a menší lokality do 10.000 obyvatel. Zaměří se na iniciativy, které přivedou k aktivitám dohromady místní obyvatele napříč generacemi a zanechají po sobě konkrétní a dlouhodobě využitelný přínos pro místo, kde vzniknou.
Více informací zde: https://www.t-mobile.cz/30let
Zdroj: T-Mobile
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