T-Mobile spojil síly s organizací Elpida – společně podpoří vzdělávání seniorů

Autor:
  16:36
Praha 20. května 2026 (PROTEXT) - T-Mobile se stává hlavním partnerem Linky seniorů organizace Elpida o.p.s. – krizové služby, která je pro tisíce lidí ročně první a často jedinou dostupnou pomocí v obtížné životní situaci. Díky technologickému zajištění T-Mobile je provoz linky stabilní a bezplatný pro volající z celé České republiky. Partnerství současně zahrnuje i širší podporu celé organizace a vedle zajištění služeb operátor podpoří také aktivity v oblasti vzdělávání a zkvalitňování života seniorů.

Linka seniorů je bezplatná, anonymní krizová telefonická služba dostupná po celé České republice. Obracejí se na ni lidé v akutní krizi i dlouhodobé zátěži – nejčastěji s tématy mezilidských a rodinných vztahů, osamělosti, života s duševním onemocněním, depresí a ztráty smyslu života. Významnou část hovorů tvoří i závažné situace, jako je domácí násilí nebo suicidální myšlenky. V roce 2025 přijala Linka seniorů celkem 21.000 volání, z toho 6800 se týkalo rodinných vztahů, 2788 osamělosti, 2018 depresí a poruch nálad, 1752 ztráty smyslu života, 556 domácího násilí a 413 suicidální problematiky. Služba tak představuje důležitý prvek v systému dostupné krizové a preventivní péče v České republice.

Elpida je v Česku aktivní již více než 20 let a za tu dobu se etablovala jako přední organizace vytvářející příležitosti pro aktivní a naplněné stárnutí a provází seniory náročnými životními situacemi. Kromě krizové linky provozuje dvě vzdělávací a kulturní centra v Praze, nabízí program on-line, vydává časopis Vital, založila charitativní módní značku Ponožky od babičky, nahrává podcast Elpida, pořádá výstavy, workshopy a provozuje kavárnu Stará škola.

„Naší misí je měnit stáří – a to jak těch, kteří ho sami prožívají, tak jejich okolí. Pomáháme seniorům, aby jej mohli prožít aktivně a naplno. Připravujeme tak lepší podmínky do budoucna i pro sebe. Vnímáme, že T-Mobile není tato demografická skupina lhostejná – vítáme tedy nové partnerství a rádi nabídneme operátorovi naši odbornost k tomu, aby své služby učinil přístupnější všem generacím,“ komentuje Jiří Hrabě, ředitel Elpidy.

T-Mobile se na seniory dlouhodobě zaměřuje v rámci svých ESG aktivit. Na kurzech Digitální senior se účastníci učí ovládat a využívat moderní technologie a získávají samostatnost v digitálním světě. V uplynulém půlroce také proběhla výstava V hlavní roli senior v Muzeu Policie ČR, kde si návštěvníci na simulátoru podvodných telefonátů od T-Mobile mohli vyzkoušet, jak podvod probíhá, aby ho dokázali včas odhalit a „nenaletěli“. Všem věkovým skupinám jsou určeny bezplatné konzultace pro zlepšení dovedností v oblasti digitálních technologií T Poradce. S orientací v nabídce kurzů i služeb jim pomáhá speciální stránka www.t-mobile.cz/senior.

„Stárnutí populace a rostoucí věk dožití je zásadní společenské téma – uvědomujeme si povinnost vytvářet z pozice telekomunikačního lídra dobré podmínky pro ty, kterých se týká nejvíce. Sdílením našeho firemního a technologického zázemí v kombinaci se zkušenostmi organizace Elpida s prací se seniory můžeme vytvořit nejen pro ně prostředí, v němž se budou nadále cítit mezi svými,“ říká Simona Dřízhalová, expertka udržitelnosti T-Mobile. 

„Linka seniorů pomáhá již 20 let – věděli jme, že když ji budeme přebírat, nesmí zůstat ani na chvíli hluchá vůči těm, kdo ji potřebují nejvíc. Díky našemu zkušenému týmu techniků se ovšem podařilo přepnout provoz prakticky okamžitě,“ dodává Pavel Lutovský, manažer regionální B2B prodeje T-Mobile.

Zdroj: T-Mobile

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

