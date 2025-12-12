T-Mobile spustil novou verzi portálu T-Press

Portál nadále nabízí rozsáhlý archiv tiskových zpráv a novinek sahající až do roku 1997. Návštěvníci zde najdou například aktualizovanou fotogalerii s portréty vedení a dalších klíčových osobností T-Mobilu, výběr ocenění, zásadní technologické milníky, ilustrační fotografie i snímky klíčových budov společnosti – například hlavní centrálu na Roztylech nebo datové centrum DC7.
„T-Press je klíčovým zdrojem aktuálních i historických informací, který doprovází značku T-Mobile již více než 20 let. Spolu s kolegy a kolegyněmi se nám jej podařilo modernizovat tak, aby byl přehledný, intuitivní, a přístupný i pro osoby s hendikepem v souladu s nařízením EU o digitální přístupnosti EAA,“ říká Patricie Šedivá, Head of Communication v T-Mobile Czech Republic.
Portál i nadále řadí tiskové zprávy do tradičních kategorií „Služby, ceny, telefony“, „Finanční a provozní“, „CSR a sponzoring“, „Lidé“, „Mezinárodní“ a „Ostatní“. Na hlavní stránce návštěvníci naleznou přehledný rozcestník i odkazy na klíčové externí weby, například podcast MeziSvými, stránku o udržitelnosti nebo kompletní archiv.
Zdroj: T-Mobile