T-Mobile v Praze ukázal špičkové technologie na síti 5G SA

Praha 7. května 2026 (PROTEXT) - Český T-Mobile v pražském Magenta Experience Centru představil celou řadu technologických řešení postavených na síti 5G Standalone (5G SA). Akce T-Mobile Technology Innovations Day 2026 nabídla novinářům, partnerům a odborné veřejnosti komentovanou přehlídku inovací, které ukazují 5G SA jako platformu pro nejmodernější typy služeb. Některá z prezentovaných řešení byla v České republice k vidění vůbec poprvé.

Hlavním tématem akce byl přechod od technologie 5G Non-Standalone k plnohodnotné architektuře 5G SA a její reálný dopad na služby a provoz. Sítě 5G SA přinášejí zejména vyšší bezpečnost díky nativnímu šifrování identit (SUCI), nižší latenci, lepší možnosti segmentace sítě (slicingu) a například také 3D modelování pokrytí. A právě 5G SA využívaly všechny představované technologie a služby.

Prezentovaná řešení mají jedno společné – nejde o koncepty do budoucna, ale o konkrétní use casy, které dnes na naší 5G SA síti fungují. Od živého televizního vysílání z terénu či autonomních robotů pro záchranáře přes vzdálenou chirurgickou asistenci a chytré brýle s AI asistentem umožňující překlad v reálném čase pro 89 jazyků až po alternativní satelitní konektivitu nebo kvantovou teleportaci a mnohé další. Naším cílem je přibližovat technologie lidem a vysvětlovat, že 5G SA není jen rychlejší síť, ale komplexní infrastruktura, na které vznikají nové služby pro firmy, veřejný sektor i celou společnost,“ přivítal hosty Carlos Fernandes, technologický ředitel T-Mobile Czech Republic a Slovak Telekom.

Živé vysílání přes 5G SA

Jednou z hlavních ukázek bylo řešení pro live broadcasting postavené na technologii LiveU a síti 5G SA. Ta demonstrovala, jak lze z terénu spolehlivě přenášet živé video s nízkou latencí, bez složité infrastruktury a s využitím propojení (bondingu) více datových spojení. 

Pro televizní štáby, produkční týmy i tvůrce obsahu jde o zásadní posun – místo satelitních vozů a kabeláže stačí jen enkodér a dostupnost pokrytí sítí 5G SA. Řešení kombinuje technologii datového bondingu, která vytváří VPN tunel přes několik souběžných spojení (4G, 5G, 5G SA, satelitní či pevné připojení) a při výpadku jednoho z nich plynule přesměruje data do zbývajících. Výsledkem je nepřerušitelný přenos i z náročných lokací.

Drony a robotičtí psi 

Silný vizuální i praktický dojem zanechala ukázka nasazení dronů a robotických psů propojených přes síť 5G SA. Robotický pes vybavený kamerou, termálními senzory a čidly internetu věcí (IoT) předvedl autonomní inspekci prostředí – od detekce úniku plynu a měření teplot přes akustickou diagnostiku až po mapování víceúrovňových struktur. Ve spojení s dronem vybaveným kamerou, který zajistí celkový přehled o situaci, jde o řešení určené záchranným složkám, hasičům, armádě i průmyslovým provozům. Lze jej nasadit všude, kde je potřeba vzdálený dohled nebo zásah v nepřístupném terénu. Veškerá získaná data jsou dostupná v reálném čase prostřednictvím cloudové platformy.

Od průmyslu po telechirurgii

T-Mobile a jeho partneři na Technology Innovations Day ukázali také řadu dalších praktických aplikací postavených na 5G SA a určených pro nasazení napříč celým spektrem odvětví:

  • Strojové vidění a automatizace výroby – Digitalizace kontroly kvality s využitím kamer, algoritmů hlubokého učení a navádění robotů. Řešení pokrývá kontrolu přítomnosti, detekci vad, čtení kódů, 3D vidění i paletizaci. Vše v reálném čase a bez potřeby lidské obsluhy.
  • Teleoperace přes 5G a satelitní konektivitu – Projekt telechirurgie vzniká ve spolupráci Vojenské nemocnice Brno, Ústřední vojenské nemocnice v Praze a Univerzity obrany. Vzdálený chirurgický expert asistuje operatérovi v reálném čase prostřednictvím 3D/4K obrazu přenášeného přes privátní síť 5G SA se satelitní zálohou a bondingovými enkodéry.
  • Konektivita pro bezhotovostní platby – Vyhrazená konektivita pro platební terminály na akcích s vysokou návštěvností, kde běžná mobilní síť nebo Wi-Fi při špičce nestačí.
  • Mobilní pokrytí budov a areálů – Od kompaktních opakovačů a mini vysílačů pro kanceláře až po systémy Lampsite a iDAS pro nemocnice, logistické areály nebo stadiony.

Prezentovány byly rovněž moderní 5G SA zařízení a koncové prvky – mobily, tablety, skenery, 5G SA routery a IoT gatewaye. Velkou pozornost si získalo i řešení přenosné privátní sítě 5G v podobě kufru se všemi potřebnými komponentami, které si vystačí jen s připojením do elektrické sítě. To vedle testování může zajistit i bezpečné, plně kontrolované prostředí pro konkrétní, krátkodobě využívané aplikace. Pro hasiče, policii, armádu a zdravotnické záchranné služby je určen odolný mobilní počítač Zebra FR55 s podporou 5G, Wi-Fi 6E a špičkovým zabezpečením.

AI v hlavní roli

Samostatný blok akce byl věnován technologiím, které posouvají hranice uživatelského zážitku, ať už s využitím rozšířené reality (AR) nebo zapojením umělé inteligence:

  • AR brýle XREAL One Pro nabídly práci s digitálním obsahem v rozšířené realitě – od virtuálních obrazovek a multitaskingu přes vizualizaci 3D modelů až po vzdělávání a školení.
  • Chytré brýle Rokid RV101 s AI asistentem poskytují překlad v reálném čase až pro 89 jazyků, automaticky vytvářejí titulky a pořizují záznam konverzací. Tato pokročilá technologie zpracování jazyka je vhodná především pro mezinárodní pracovní prostředí.
  • Aplikace využívající rozšířenou realitu a virtuální ovládací panely prezentovaly novou vizuální vrstvu nad daty z IoT senzorů a strojů pro lepší přehled při řízení komplexních provozů.
  • Instalační průvodce s rozšířenou realitou zjednodušuje instalaci a servis zařízení, snižuje chybovost a může do značné míry nahradit přítomnost technika na místě.

Velký zájem vyvolala prezentace kvantové teleportace. Tento vizionářský projekt, představený výzkumným týmem Deutsche Telekom, umožňuje přenést kvantový stav mezi dvěma body prostřednictvím běžného optického vlákna. To je uloženo v zemi a slouží pro telekomunikační služby – a to s věrností přenosu až 95 % na vzdálenost 30 kilometrů. V praxi to otevírá cestu k propojení kvantových počítačů na různých místech do jednoho výpočetního celku prostřednictvím existující síťové infrastruktury operátora. Pro T-Mobile jde o strategický výzkum, který z telekomunikační sítě může v budoucnu udělat páteř kvantové komunikace – podobně jako se z ní stal základ dnešního internetu.

Část ukázek vycházela z prezentací Deutsche Telekom na letošním Mobile World Congress v Barceloně – včetně konceptů AI Glasses, AI Phone, Call Assistant, Intelligent Home nebo platformy MINDR pro autonomní diagnostiku sítě. I tyto technologie byly v Česku k vidění veřejně úplně poprvé.

Síťová infrastruktura jako nezbytný základ 

Přehlídku technologií doplnily prezentace a ukázky zaměřené na samotnou síťovou infrastrukturu:

  • FDD mMIMO – Aktivní antény zvyšující kapacitu a pokrytí středních frekvenčních pásem demonstrují probíhající inovace na úrovni samotné výkonnosti sítě.
  • Towers in the Sky – Koncept mobilního pokrytí z autonomních létajících platforem (HAPS/UAV) v situacích, kdy běžná infrastruktura nestačí nebo není dostupná. Řešení již T-Mobile testoval v živém provozu na Jizerské 50 v roce 2025, další testy jsou plánovány na akci Běhej Lesy Brdy 2026.
  • Optimalizace napájení jádra sítě 5G – Potvrzuje důraz na zlepšování energetické efektivity jádra sítě 5G SA s přímým dopadem na cíle T-Mobilu v oblasti udržitelnosti.

Akce T-Mobile Technology Innovations Day 2026 se uskutečnila v pondělí 4. května 2026 v Magenta Experience Center v pražských Arkádách Pankrác – vlajkové prodejně T-Mobilu, která je svým konceptem mezi prodejnami unikátní.

 

Zdroj: T-Mobile

