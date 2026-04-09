T-Mobile ve spolupráci s Nadací Via a Nevypusť duši otevírá grantovou výzvu

Praha 9. dubna 2026 (PROTEXT) - T-Mobile spouští grantovou výzvu zaměřenou na podporu duševního zdraví dětí a mladých dospělých. Zaměří se na regiony mimo Prahu, kde je pomoc ještě hůře dostupná. Částkou celkem 1,500.000 Kč podpoří rozvoj místních iniciativ, které propojují školy, rodiny, volnočasové aktéry, sociální a zdravotní služby i další důležité osoby v okolí dětí – ty dokážou reagovat dříve, než se potíže rozvinou. Partnery výzvy jsou organizace Nevypusť duši a Nadace VIA. Přihlášku lze podat do 20. května 2026.

Duševní zdraví dětí a dospívajících v Česku je pod rostoucím tlakem. Zatímco celosvětově trpí duševním onemocněním zhruba každý sedmý člověk, podle dat Národního ústavu duševního zdraví přibližně 40 % českých deváťáků vykazuje známky střední až těžké deprese a zhruba 30 % známky úzkosti. Současný systém péče přitom řeší spíše problémy než prevenci.

„Digitální technologie jsou součástí každodenního života dětí i dospělých. Protože jsme zodpovědným poskytovatelem těchto služeb, musíme se ptát, co děláme pro ty, kdo jsou nejen v tomto prostředí nejzranitelnější. Tématům v oblasti duševního zdraví se věnujeme dlouhodobě. Nyní se ale zaměříme výhradně na regionální komunity, kde mladí lidé žijí a tráví čas a kde mohou získat potřebnou oporu už při prvních náznacích duševních obtíží. Našimi službami spojujeme lidi – a proto budeme spojovat lidi i nad rámec našich obchodních aktivit,“ říká Martin Orgoník, ředitel vnějších vztahů a udržitelnosti T-Mobile.

Výzva podporuje komunitní programy a aktivity, přenášející péči o duševní zdraví do přirozeného prostředí dětí – do škol, rodin, volnočasových organizací a obcí. Namísto navyšování kapacit odborníků ve specializovaných organizacích se zaměří na posilování kompetencí komunit v předcházení duševním obtížím, aby péče o duševní zdraví nebyla izolovaná, ale stala se běžnou součástí života. Právě tehdy je prevence nejsilnější.

„Čekací doby na odbornou pomoc se v regionech počítají na měsíce. Odpovědí je komunitní přístup – tedy podpora blízko domova, skrze lidi, kterým dítě důvěřuje. Nejde o náhradní řešení, ale přirozenou první vrstvu pomoci s obrovským potenciálem. Grantistům proto nabídneme nejen finance, ale i mentoring v průběhu až jednoho roku, ve kterém budou realizovat projekty,“ říká Barbora Pšenicová, ředitelka organizace Nevypusť duši, z. s.

„Každý z nás může být pro někoho oporou, jen občas potřebujeme vědět, jak na to. V Nadaci Via dlouhodobě vidíme, že místní komunity mají obrovský dar podchytit problémy tam, kde systém často selhává. Touto výzvou chceme dodat odvahu a prostředky všem, kterým není lhostejné, jak se mladí lidé v jejich okolí cítí. Chceme, aby pomoc nebyla nedostupným luxusem, ale přirozenou součástí našeho sousedství,“ říká Hana Morávková, PR manažerka Nadace Via.

Přihlásit se mohou nestátní neziskové organizace s působištěm v dané komunitě, komunitní, kulturní, volnočasové a nízkoprahové organizace, příspěvkové organizace jako školy a školní zařízení, knihovny či dětské domovy, veřejné vysoké školy a neformální skupiny složené z minimálně tří osob, se sídlem nebo působištěm mimo Prahu. Řádně vyplněnou přihlášku je nutné odeslat do 20. května 2026. Maximální výše podpory jednoho projektu je 200.000 Kč. Více informací včetně přihlašovacího formuláře najdete na odkazu https://www.nadacevia.cz/nabidka-programu/fond-t-mobile/komunita-oporou-dusevnimu-zdravi/ .

 

Zdroj: T-Mobile

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

T-Mobile ve spolupráci s Nadací Via a Nevypusť duši otevírá grantovou výzvu

9. dubna 2026  9:19

