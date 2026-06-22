T-Mobile zaznamenal rekordní zájem o grantovou výzvu. Eviduje 175 projektů

O finanční podporu se mohly ucházet organizace, spolky a neformální skupiny ze všech krajů České republiky, kromě Prahy. Rekordní zájem potvrzuje, že organizace napříč republikou vnímají duševní zdraví mladé generace jako naléhavé téma a aktivně hledají způsoby, jak posílit dostupnou podporu přímo ve svých komunitách. Odborná komise nyní všechny přihlášky vyhodnocuje a vybere projekty, které si rozdělí celkovou částku 1,5 milionu korun.
„Počet i rozmanitost přihlášených projektů dokazují, že potřeba věnovat se duševnímu zdraví dětí a mladých lidí je v regionech velmi silná. Těší nás, že se hlásí nejen neziskové organizace, ale také školy, které tvoří téměř 20 % všech přihlášených. Je to prostředí, kde mladí lidé tráví většinu svého času, a proto je důležité, aby pro ně dokázaly fungovat také jako záchranná síť,“ říká Bára Pšenicová, ředitelka organizace Nevypusť duši z.s.
Grantová výzva se zaměřila na podporu komunitních iniciativ mimo Prahu, které propojují školy, rodiny, volnočasové organizace, sociální a zdravotní služby i další důležité osoby v okolí dětí. Jejím cílem je posílit prevenci a vytvořit prostředí, ve kterém mohou děti a mladí lidé získat podporu dříve, než se jejich obtíže prohloubí.
„Rekordní počet přihlášek vnímáme především jako potvrzení, že potřeba podpory duševního zdraví dětí a mladých lidí v regionech je skutečně vysoká. Nejvíce organizací se přihlásilo z jihomoravského, středočeského, ústeckého a moravskoslezského kraje. Projekty jsou navíc tematicky velmi rozmanité a kvalitně zpracované. Nebude lehké vybrat jich jen několik,“ dodává Zdeněk Mihalco, ředitel Nadaci Via.
Hlásit se mohly nestátní neziskové organizace s působištěm v dané komunitě, komunitní, kulturní a nízkoprahové organizace, příspěvkové organizace jako školy a školní zařízení, knihovny či dětské domovy, veřejné vysoké školy a neformální skupiny se sídlem nebo působištěm mimo Prahu. Maximální výše podpory jednoho projektu je 200.000 Kč a výsledky budou vyhlášeny na konci června.
Zdroj: T-Mobile