Táborskou ulici pod Ještědem uzavřeli plynaři, řidiči se musí obrnit trpělivostí

Liberec 7. srpna 2024 (PROTEXT) - V Liberci je aktuálně dopravní situace poměrně náročná. Město se během letních prázdnin proměnilo v bludiště plné uzavírek. To je i případ Táborské ulice v Hanychově pod Ještědem, kde nyní probíhají zemní práce. Jde o sdruženou investici města se síťaři. Teď na místě pracují plynaři a budou až do září. Chce to proto pořádnou dávku trpělivosti.