Tady to bzzzučí - Zlatý opylovatel

Prioritní cílovou skupinou jsou děti a mládež. Hlavně pro ně spolek připravil na konci prázdnin v rakovnické botanické zahradě zábavně-vzdělávací akci TADY TO BZZZUČÍ. Myslivci, rybáři, onitologové, včelaři, ochránci přírody, skauti a další spolky zde zábavnou formou představovali svoji činnost. V průběhu akce byl oficiálně zahájen i nový ročník soutěže ZLATÝ OPYLOVATEL 2026.
Akce proběhla za podpory ministerstva životního prostředí, ministerstva zemědělství, magistrátu Středočeského kraje, města Rakovníka a mediální podpory rádia RELAX a Týdeníku RAPORT.
Na některé další aktivity mladých „včelaříků“ se podívejte ZDE: How to lead a beekeeping club - YouTube . Více informací o pomoci opylujícímu hmyzu můžete najít ZDE: www.vcelarici.cz, www.majabee.cz, www.cmelaciplus.cz, www.zlatyopylovatel.cz .
Kontakt: VČELÍ STRÁŽ,z.s., vcelistraz@email.cz, +420 604 739 121