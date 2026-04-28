Barcelona – Basilej – Mistelbach: Výstava „Tajemný svět Iberů“, otevřená v MAMUZ Museum Mistelbach až do 29. listopadu 2026, představuje vůbec první rozsáhlou archeologickou expozici v Rakousku věnovanou této jedinečné starověké kultuře. Ve spolupráci s Museu d’Arqueologia de Catalunya v Barceloně a za podpory Antikenmuseum Basel und Sammlung Ludwig nabízí výstava prostřednictvím 300 originálních exponátů mimořádnou možnost nahlédnout do života dávných národů Pyrenejského poloostrova.
Speciální interaktivní zóny a pracovní sešit pro děti činí z výstavy atraktivní zážitek pro celou rodinu.
Unikátní exponáty ze Španělska a Portugalska
Jen pár minut jízdy od českých hranic se návštěvníkům otevírá svět starověkého Španělska. Expozice zahrnuje:
- stříbrný poklad z Tivissy – poháry, mísy a šperky výjimečné kvality,
- nádoby s iberskými nápisy a ornamenty,
- bronzové votivní figurky bojovníků a adorantů,
- lebky s proraženými hřeby,
- detailní repliky nejslavnějších ženských bůstek – především „Dámy z Elche“, ale také „Damy z Bazy“ a „Damy z Cerro de los Santos“.
Kultura plná záhad
Ibeři, kteří žili mezi 6. a 1. stoletím př. n. l., nebyli jednotným národem, ale sítí různých komunit se svébytným jazykem, řemeslem a uměním. Obchodovali s Řeky i Féničany, a jejich rozvinutá městská kultura je jedním z nejpozoruhodnějších jevů evropské doby železné.
Tajemné písmo
Dochovalo se přes 2 500 nápisů, jejichž znaky umíme přečíst – avšak dodnes nejsou přeloženy. Identifikace iberského číselného systému představuje významný průlom ve výzkumu jazyka.
Umění, ženy a nečekané vlivy
Iberské umění odráží střet kultur – řecké kolonie, keltské kmeny i fénické obchodní sítě. Nejvíce fascinují realistické ženské busty, zejména „Dama de Elche“, která je dnes symbolem celého Španělska.
Bohatství surovin a mistrovské řemeslo
Pyrenejský poloostrov oplýval mědí, železem, zlatem i stříbrem. Ibeři tyto suroviny mistrně zpracovávali a vytvářeli filigránské šperky i luxusní nádoby. Právě tato bohatství vzbudila zájem Kartága a později Říma, což nakonec vedlo k začlenění oblasti do římské říše.
Ullastret – město ožívající ve virtuální realitě
Součástí výstavy je také část působivé virtuální rekonstrukce iberského města Ullastret, která vznikla v roce 2015. Návštěvníkům umožňuje doslova vstoupit do ulic a domů starověkého sídla.
Zážitek pro rodiny: šest interaktivních stanovišť
Ředitel MAMUZ Christoph Mayer zdůrazňuje, že cílem je muzeum otevřít hlavně mladším návštěvníkům:
„Chceme, aby se děti i mladí lidé mohli učit hrou a stát se součástí historie.“
Děti mohou:
- skládat keramiku,
- poznávat zvířata hmatem,
- razit mince,
- tvořit vlastní bájná stvoření,
- hrát deskové hry,
- vyzkoušet převleky.
Pracovní sešit pro děti je k dispozici zdarma.
Mezinárodní význam výstavy
Vědecký ředitel MAMUZ Franz Pieler zdůrazňuje:
„Díky mezinárodní spolupráci můžeme poprvé v Rakousku představit rozsáhlou výstavu o Iberech. Více než 300 originálů nabízí výjimečný vhled do kultury, která stále fascinuje a vyvolává otázky.“
Praktické informace
Popisky v muzeu jsou dostupné v němčině a angličtině, přes QR kódy také ve španělštině a češtině.
Audio průvodce provází celou expozicí.
MAMUZ Museum Mistelbach
Waldstraße 44–46, 2130 Mistelbach, Rakousko
Parkování zdarma před muzeem nebo na muzejním parkovišti
Otevírací doba: úterý–neděle 10–17 h, o svátcích otevřeno i v pondělí
Zdroj: MAMUZ Museum Mistelbach