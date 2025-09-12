Tajemství „nového luxusu" globálních modelů AITO

Mnichov 12. září 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Luxusní značka inteligentních elektromobilů AITO na mezinárodním autosalonu IAA MOBILITY 2025 oficiálně představila svou nejnovější globální řadu vozů tvořenou modely AITO 9, AITO 7 a AITO 5, přizpůsobenými pro trh na Blízkém východě. Tento mezník svědčí o tom, že z automobilky AITO přicházejí globálně certifikované modely, které splňují standardy pro vstup na zahraniční trhy a nabízejí špičkovou inteligentní mobilitu v duchu „nového luxusu" náročným uživatelům z celého světa.

V souladu s ideou „inteligence nově určující luxus" staví značka AITO nejen na mimořádném výkonu a designu tradičních luxusních vozidel, ale přináší také ideu „nového luxusu", který do vozidel přináší nejen inteligentní pohon, inteligentní asistenci při řízení a inteligentní bezpečnost, ale také inteligentní kabinu či inteligentní podvozek, to vše doprovázené inteligentními službami a výrobou. V této koncepci splývá „tradiční luxus" s novým „technologickým luxusem" a umožňuje značce AITO převést špičkové technologie do hmatatelných rozměrů luxusu, který neustále posouvá hranice exkluzivních zážitků při jízdě inteligentními automobily na nové zdroje energie.

Inteligentní výkon: Technologie Super Range-Extender určuje novou éru výkonu bez obav

Nejnovější generace systému SERES Super Range-Extender (super prodlužovač dojezdu páté generace) přináší tři hlavní výhody: mimořádně tichý chod, dokonalou integraci a vysokou účinnost. S tepelnou účinností 44,8 % a účinností přeměny paliva na elektřinu dosahující 3,65 kWh/l – což odpovídá výrobě 3,65 kWh elektřiny z 1 litru paliva – se řadí mezi nejlepší sériově vyráběné prodlužovače dojezdu na trhu. Tento systém tak poskytuje uživatelům bezpečnější, tišší, energeticky účinnější a pohodlnější mobilitu pro bezstarostné cestování v libovolném scénáři.

Špičková technologie prodlužování dojezdu od společnosti SERES umožňuje přetavit technologické pokroky do hmatatelných konkurenčních výhod vozů. Od uvedení značky AITO na trh do konce srpna 2025 tak dosáhly čtyři modely ve verzi REEV (Range Extended Electric Vehicle, vozidla s prodlouženým dojezdem) v Číně kumulativního prodeje přes 770.000 kusů. Data navíc ukazují, že 70 % kilometrů ujetých ve vozech AITO je v čistě elektrickém režimu, což znamená nejen snadnější řízení, ale především účinné snižování emisí uhlíku.

Platforma SERES MF nabízí základní technickou podporu a pokročilou inteligentní integraci pro aplikace a upgrady technologie prodlužování dojezdu. Jako první full-stack platforma na světě nabízí inteligentní bezpečnost, diverzifikovaný výkon, variabilní prostor a další výhody, jejichž cílem je nabídnout zákazníkům snadnou, maximálně praktickou a mimořádně bezpečnou jízdu.

Inteligentní asistence při řízení: Rozsáhlá inteligentní práce s daty zdokonaluje každý okamžik jízdy

Technologie inteligentní asistence při řízení společnosti AITO si získala široké uznání na čínském trhu. Ke konci srpna 2025 již vozidla AITO najela s inteligentní asistencí při řízení více než 3,45 miliardy km s více než 621.000 uživatelů. Na čínském trhu pokrývá špičkový inteligentní pokročilý asistenční systém řízení AITO všechny scénáře a poradí si i se složitými manévry, jako je navigace na kruhovém objezdu, otáčení v úzkých uličkách nebo průjezd branami, čímž zákazníkům nabízí revoluční řidičský zážitek „cesty na jeden dotyk". Jeho úkolem je výrazně zvýšit bezpečnost a odezvu vozu při řízení, propojit vnímání okolí ve všech směrech v reálném čase a zajistit bleskovou odezvu v nouzových situacích. Řidiči se tudíž mohou snadno zorientovat v nejrůznějších náročných podmínkách a cestovat skutečně bez starostí.

Společnost AITO již zahájila ověřovací testy svých inteligentních asistenčních funkcí v zahraničí, aby tak přinesla výhody výjimečné, vysoce bezpečné inteligentní mobility také uživatelům na Blízkém východě.

Inteligentní bezpečnost: Komplexní pokrytí všech scénářů a celého životního cyklu vozidla

Značka AITO pevně věří, že „tím nejvyšším luxusem je bezpečnost". Nejenže vylepšila pasivní i aktivní bezpečnostní prvky, aby byly ještě robustnější a inteligentnější, ale vyvinula také špičkový inteligentní bezpečnostní systém, který se jako první na trhu řídí pojetím bezpečnosti na základě scénářů. Poskytuje tak komplexní řešení pokrývající ochranu života, bezpečnost napájení, zabezpečení dat, ochranu zdraví, ochranu soukromí a kybernetickou bezpečnost pro skutečně všestranné zabezpečení po celou dobu životnosti vozidla.

Inteligentní kabina: Rozumí vašim potřebám

Inteligentní kabina automobilky AITO se dokáže kdykoli postarat o veškeré potřeby cestujících – ať už se jedná o ovládání vozidla, práci či zábavu. Pomocí jednoduchých gest třemi prsty do čtyř směrů můžete snadno ovládat více obrazovek i zařízení tak, aby mohlo několik cestujících sledovat buď stejný, nebo naopak zcela odlišný obsah. Nově zde najdete například i přizpůsobitelné panely nástrojů a spořiče obrazovky pro ještě dokonalejší zážitek. Využití hlubokého přemýšlení velkých jazykových modelů (LLM) umělé inteligence také umožnilo zefektivnit komunikace s AI ve vozidle. Ať už se jedná o běžnou konverzaci, ovládání chytrých zařízení nebo individuálně přizpůsobené služby, jednoduše vám porozumí ještě lépe než dřív.

Lokalizace: Splynutí s digitálními ekosystémy a životním stylem země

Modely určené pro Blízký východ prošly rozsáhlým výzkumem a vývojem pro lokalizaci funkcí, která zajišťuje plnou kompatibilitu a přizpůsobení jak místním podmínkám jízdy, tak rozmanitým cestovatelským potřebám regionálních zákazníků. Inteligentní kabina komunikuje ve třech jazycích (čínština, angličtina a arabština) a je uzpůsobena pro integraci do místního digitálního ekosystému. Její vylepšený hardwarový výkon je navíc přizpůsoben jedinečnému přírodnímu prostředí Blízkého východu. Tyto modely prošly přísnými testy v extrémních podmínkách, jako jsou pouště, včetně testování zvýšené odolnosti vůči písku u kamer, předních nárazníků, světlometů a dalších součástí. Navíc disponují optimalizovanými systémy řízení teploty a v rámci přizpůsobení vysokým teplotám se zbavily aktivní mřížky chladiče. Pro zajištění souladu s místními regulačními požadavky, jako jsou např. normy pro nouzový systém eCall ve Spojených arabských emirátech, jsou vozidla vybavena výstrahou při překročení rychlosti 120 km/h, zcela průhledným sklem a arabskými popisky.

Značka AITO nyní pokračuje ve své strategii „Glocal", tedy „globálně-lokální", rozsáhlými testy odolnosti vozů v různých podmínkách v Evropě, Asii a na Blízkém východě. V současnosti již její vozy získaly certifikaci pro vstup na trh Spojených arabských emirátů. Pro lepší pokrytí požadavků místních zákazníků provozuje AITO kompetenční centrum v Amsterdamu a výrobní základnu v Indonésii, přičemž zároveň rozšiřuje lokalizovaná centra po celém světě, kterými chce dále zlepšit kvalitu své produkce a uživatelský komfort.

Filozofie „nového luxusu" značky AITO je pevně zakořeněna v jejím neúnavném úsilí a trvalých, zásadních investicích do výzkumu a vývoje, které jí umožnily vybudovat neochvějný základ špičkových odborných znalostí. Opírá se také o intenzivní spolupráci s předními globálními partnery v oboru, která propojuje zkušenosti z celého světa pro vznik těch nejmodernějších, skutečně výjimečných vozidel. Jejím srdcem je trvalý závazek „sloužit zákazníkům ze všech sil", zaručující, že každá inovace a změna v jejích produktech vychází z potřeb řidičů a pomáhá spoluvytvářet inteligentní, luxusní vozy, které svým uživatelům skutečně rozumí, souzní s nimi a získávají si jejich důvěru – tak, aby se každá jízda stala dokonalým ztělesněním „nového luxusu".

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2770232/iMAGE1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2770233/iMAGE2.jpg

Kontakt: Kexin Chen, kexin.chen570264@seres.cn

 

